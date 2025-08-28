  1. Privatkunden
2 Tote und 17 Verletzte Schiesserei an US-Schule fordert Tote – auf der Waffe stand «tötet Donald Trump»

dpa

28.8.2025 - 06:24

Tödliche Schüsse während eines Schulgottesdienstes lösen in den USA Entsetzen aus. Das FBI prüft einen möglichen Terrorhintergrund. Hat der Schütze aus Hass gehandelt?

DPA

28.08.2025, 06:24

28.08.2025, 07:09

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Nach dem Schusswaffenangriff auf eine katholische Schule in der US-Grossstadt Minneapolis ist das Motiv für die Tat weiterhin unklar.
  • Die Ermittler prüfen, ob es sich um einen inländischen Terrorakt oder ein religiös motiviertes Hassverbrechen handeln könnte.
  • Ein Schütze hatte am Mittwochmorgen durch die Fenster eines Kirchengebäudes auf dem Gelände der Annunciation Catholic School gefeuert, in dem zu dem Zeitpunkt ein Gottesdienst stattfand.
  • Rund 200 Kinder besuchten die Messe.
  • Zwei Kinder im Alter von 8 und 10 Jahren starben noch am Tatort.
  • 14 Kinder und 3 Erwachsene wurden verletzt.
Mehr anzeigen

Nach den Schüssen im Umfeld einer katholischen Schule in den USA mit zwei toten Kindern prüfen Ermittler die Hintergründe der Tat. Das FBI untersucht, ob die tödlichen Schüsse als inländischer Terrorakt und Hassverbrechen gegen Katholiken zu werten sind. Vieles ist noch unklar.

Am Mittwochmorgen (Ortszeit) hatte ein Schütze durch die Fenster in eine Kirche im Umfeld der Schule geschossen, in dem ein Schulgottesdienst abgehalten wurde. Er zielte auf Kinder, die auf Kirchenbänken sassen. Zwei Kinder im Alter von 8 und 10 Jahren starben noch am Tatort. 14 Kinder und 3 Erwachsene wurden verletzt. 

Bezug zum Tatort 

Warum hat sich der Schütze die katholische Schule in der Grossstadt Minneapolis in der ersten Woche nach den Sommerferien ausgesucht? Die Polizei stellte Stunden nach der Tat zunächst keinen direkten Zusammenhang her. Eine Verbindung zwischen dem Schützen oder dessen Familie und der Kirche werde noch geprüft. Der Nachrichtensender CNN berichtete unter Berufung auf ein Jahrbuch-Foto von 2017, dass der Verdächtige früher einmal an der Schule gewesen sein soll. 

Kritzeleien auf Waffe: «Tötet Donald Trump»

Auf einer Waffe des verdächtigen 23-Jährigen, der sich nach den Schüssen selbst umbrachte, sollen Kritzeleien gestanden haben. Kristi Noem, Chefin des Ministeriums für Inlandsicherheit (DHS), hob drei Beispiele in einem X-Post hervor, die auf einem Magazin eines Gewehres zu finden gewesen sein sollen: «Für die Kinder», «Wo ist Dein Gott?» und «Tötet Donald Trump» – also den US-Präsidenten. Ob es sich dabei um eine der Waffen handelte, die er bei der Gewalttat im US-Bundesstaat Minnesota im Norden der USA benutzte, führte sie in ihrer Erklärung nicht aus. Der Täter hatte nach Polizeiangaben drei Waffen bei sich – ein Gewehr, eine Schrotflinte und eine Pistole, die er alle legal erworben hatte.

Medien berichteten von weiteren Sprüchen auf Waffen. CNN zufolge sind auf Videoaufnahmen Waffen zu sehen, die mit Namen von Massenmördern sowie antisemitischen Botschaften versehen sind. Der Sender berichtete zudem von einem Notizbuch mit wirren Einträgen. Demnach soll der Verdächtige geschrieben haben, dass er mit dem Angriff keine Botschaft verbreiten wolle.

Laut Noem soll er sich als Transperson bezeichnet haben. Transpersonen sind Menschen, die sich dem Geschlecht, das ihnen bei Geburt zugewiesen wurde, nicht zugehörig fühlen.

Manifest auf Youtube

Die Polizei nahm Videomaterial von der Plattform Youtube, das dem Verdächtigen zugeschrieben wird. Den Ermittlern zufolge scheint es den Mann am Tatort zu zeigen, es beinhalte auch «beunruhigende Texte». Sie sprachen von einem Manifest. Der Inhalt sei mit Unterstützung des FBI aus dem Netz entfernt worden und werden nun von Experten geprüft.

Mutmasslicher Amokschütze in Maine weiter auf der Flucht

Mutmasslicher Amokschütze in Maine weiter auf der Flucht

