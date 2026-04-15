In dieser Schule sollen die Schüsse gefallen sein. Screenshot Google Maps

Im Süden der Türkei ist es am Mittwoch zu einer tödlichen Gewalttat gekommen: Mindestens vier Menschen wurden nach Behördenangaben getötet, mehr als 20 weitere verletzt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In der Türkei, in Kahramanmaras, hat ein Achtklässler drei Schüler und einen Lehrer erschossen, 20 wurden verletzt.

Der Täter ist tot, wohl nutzte er Waffen seines Vaters.

Tags zuvor gab es in Sanliurfa einen ähnlichen Angriff. Mehr anzeigen

Bei Schüssen an einer Schule im südosttürkischen Kahramanmaras sind drei Schüler und ein Lehrer getötet worden. 20 Menschen seien verletzt worden, sagte der Provinzgouverneur Mükerrem Ünlüer.

Weiter bestätigt der Gouverneur den Ernst der Lage: «Es gab einen Angriff an einer unserer Schulen. Es handelt sich um einen sehr aktuellen Vorfall. Wir haben Informationen über Verletzte und leider auch Todesopfer».

Der Vorfall ereignete sich an der Ayşel Çalık Mittelschule im Stadtteil Onikişubat. Nach ersten Meldungen rückten umgehend Polizei und Rettungskräfte aus, nachdem Schüsse auf dem Schulgelände gemeldet worden waren.

Der Angreifer seit tot, unklar sei noch, ob er sich selbst das Leben genommen habe. Es handele sich um einen Achtklässler, der seinem Vater, einem pensionierten Polizisten, mutmasslich Waffen abgenommen habe.

Auf Aufnahmen des Senders CNN Türk waren Rettungswagen zu sehen.

Bereits am Dienstag waren an einem Gymnasium in der südöstlichen Stadt Sanliurfa - nicht weit entfernt von Kahramanmaras - Schüsse gefallen. 16 Personen wurden verletzt, darunter 10 Schüler. Der Angreifer war dort nach Angaben des Innenministeriums ein ehemaliger Schüler der Schule. Er habe sich das Leben genommen.

Solche Angriffe mit Schusswaffen an Schulen sind in der Türkei normalerweise selten.