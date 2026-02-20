Naturkatastrophe in Indonesien: Gigantisches Erdloch frisst Plantagen – und wächst immer weiter Ein riesiges Erdloch in Indonesien ist bereits mehrere Hektaren gross und frisst die Felder der dortigen Bauern auf. Jetzt zeigen erste Videoaufnahmen das Ausmass der Zerstörung. 20.02.2026

In der indonesischen Provinz Aceh auf der Insel Sumatra weitet sich ein Erdloch immer mehr aus. Nach extremen Regenfällen Ende des vergangenen Jahres wurde der Boden zunehmend instabil.

Inzwischen sind bereits mehrere Hektaren Ackerland abgesackt. Dabei sind wichtige Anbauflächen für Kaffee, Chili und Zuckerrohr zerstört worden.

Aktuell soll das Erdloch gegen 100 Meter tief und rund 30'000 Quadratmeter gross sein, wie Myanmar International TV (MITV) berichtet.

Krater dehnt sich weiter aus

Das gigantische Erdloch hat auch bereits die örtliche Infrastruktur in Mitleidenschaft gezogen: Eine Hauptstrasse wurde teilweise weggerissen, eine Hochspannungsleitung musste umgeleitet werden.

Die Behörden haben das Gebiet weiträumig abgesperrt, da sich der Krater immer noch weiter ausdehnt.

