  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Naturkatastrophe in Indonesien Gigantisches Erdloch frisst Plantagen – und wächst immer weiter

Adrian Kammer

20.2.2026

Naturkatastrophe in Indonesien: Gigantisches Erdloch frisst Plantagen – und wächst immer weiter

Naturkatastrophe in Indonesien: Gigantisches Erdloch frisst Plantagen – und wächst immer weiter

Ein riesiges Erdloch in Indonesien ist bereits mehrere Hektaren gross und frisst die Felder der dortigen Bauern auf. Jetzt zeigen erste Videoaufnahmen das Ausmass der Zerstörung.

20.02.2026

Ein riesiges Erdloch in Indonesien ist bereits mehrere Hektaren gross und frisst die Felder der dortigen Bauern auf. Jetzt zeigen erste Videoaufnahmen das Ausmass der Zerstörung.

Adrian Kammer

20.02.2026, 20:21

20.02.2026, 20:27

In der indonesischen Provinz Aceh auf der Insel Sumatra weitet sich ein Erdloch immer mehr aus. Nach extremen Regenfällen Ende des vergangenen Jahres wurde der Boden zunehmend instabil.

Inzwischen sind bereits mehrere Hektaren Ackerland abgesackt. Dabei sind wichtige Anbauflächen für Kaffee, Chili und Zuckerrohr zerstört worden.

Aktuell soll das Erdloch gegen 100 Meter tief und rund 30'000 Quadratmeter gross sein, wie Myanmar International TV (MITV) berichtet.

Krater dehnt sich weiter aus

Das gigantische Erdloch hat auch bereits die örtliche Infrastruktur in Mitleidenschaft gezogen: Eine Hauptstrasse wurde teilweise weggerissen, eine Hochspannungsleitung musste umgeleitet werden.

Die Behörden haben das Gebiet weiträumig abgesperrt, da sich der Krater immer noch weiter ausdehnt.

Mehr Videos aus dem Ressort

Schwimmende Gärten in Gefahr: So kämpft Mexiko mit Menschenhaar gegen Umweltverschmutzung

Schwimmende Gärten in Gefahr: So kämpft Mexiko mit Menschenhaar gegen Umweltverschmutzung

Öl, Keime, Schwermetalle – und dagegen helfen Haare? Eine NGO in Mexiko geht neue Wege: Mit Haarresten aus Coiffeursalons will sie verschmutzte Kanäle reinigen. Wie der natürliche Filter funktioniert, siehst du im Video.

18.02.2026

Mehr zum Thema

Wasserstand auf Rekordtief. Plötzlich taucht ein Kriegsschiff aus dem 17. Jahrhundert auf

Wasserstand auf RekordtiefPlötzlich taucht ein Kriegsschiff aus dem 17. Jahrhundert auf

Tier strandet im Fluss. Fischer klettern auf 15-Meter-Wal – und retten ihn

Tier strandet im FlussFischer klettern auf 15-Meter-Wal – und retten ihn

Australien gewährt Asyl. Dieses Inselparadies ist dem Untergang geweiht

Australien gewährt AsylDieses Inselparadies ist dem Untergang geweiht

Meistgelesen

Trump kündigt weltweiten Zoll von zehn Prozent an
Boltigen feiert den dreifachen Olympiasieger Franjo von Allmen
Nächste Medaille: Die Schweizer Curler lassen Norwegen keine Chance und holen Bronze
Kehrt Aarau gegen Stade Nyonnais zum Siegen zurück?
Darum verklagt die Witwe des Playboy-Gründers seine Hefner-Stiftung