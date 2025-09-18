Gilt das Recht auf Redefreiheit noch? Trump ist «nicht so sicher»

Der US-Talkmaster Jimmy Kimmel muss seine Late-Night-Show in den Sand setzten. Chris Pizzello/Invision/AP/dpa

Erst Stephen Colbert, nun Jimmy Kimmel – und Donald Trump ruft bereits nach der Absetzung von Jimmy Fallon und Seth Meyers: Der US-Präsident nutzt die Mittel des Staates, um den kritischen Late-Night-Shows den Garaus zu machen. Es sieht düster aus für die Pressefreiheit in den USA.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Talkmaster Jimmy Kimmel verurteilte das Attentat auf Charlie Kirk explizit – kritisierte aber auch die Trump-Leute.

Wegen letzterem hat sein Sender ABC Kimmel nun abgesetzt.

Der Fall erinnert an Paramaount, CBS und das Ende der »«Late Show with Stephen Colbert».

Trump triumphiert und fordert die Absetzung von Meyers und Fallon auf NBC.

Gilt das Recht auf Redefreiheit noch? Selbst Trump wird auf diese Frage konkret. Mehr anzeigen

Wie alle Late-Night-Hosts spricht auch Jimmy Kimmel nach dem Attentat auf Charlie Kirk. Diese Worte kosten ihn nun den Job. «Herr Kimmels Kommentare zum Tod von Herrn Kirk sind in einer kritischen Phase unseres nationalen politischen Diskurses beleidigend und unsensibel», heisst es von Seiten der Produktionsfirma.

Was hat der 57-Jährige denn nun eigentlich gesagt, dass er «auf absehbare Zeit» nicht mehr läuft? Kimmel brandmarkt die Tat am Tag danach als «sinnlosen Mord an einem populären Podcaster» – wie übrigens auch seine Kollegen. Er habe «aussergewöhnlich gemeine» Reaktionen mitbekommen – «von beiden Seiten», sagt der Showmaster.

«Einige Leute jubeln darüber, was ich nie verstehen werde», distanziert sich Kimmel explizit. Er erinnert daran, dass es am selben Tag eine Schiesserei in einer Schule in Colorado gab – es sei bereits die hundertste in diesem Jahr gewesen.

«Statt das Land zu einen, schürt er Spaltung»

Kimmel hält fest, dass Donald Trump in dieser Situation nichts tue, um das Land zusammenzubringen. – im Gegensatz zu den Ex-Präsidenten Barack Obama, Bill Clinton, George Bush und Joe Biden. Stattdessen zeige der Amtsinhaber mit dem Finger auf die Linke.

Kimmel zählt auf, was für Rhetorik Trump schon benutzt hat, die man als Anstachelung zur Gewalt verstehen könnte. Er witzelt, dass sich der Präsident und die First Lady bei einer Veranstaltung nicht besonders nahe zeigten. Er lästert, nachdem Trump eine Statistikerin feuert, weil ihm die Zahlen nicht gefallen, und sie im nächsten Monat noch schlechter werden.

In der nächsten Show am 15. September legt Kimmel nach. Der 57-Jährige spricht über Trump und die National Football League, Trump und TikTok – und dann erneut über das Attentat.

«Eine konzertierte Aktion, um das amerikanische Volk zu belügen»

Der Satz, der ihm zum Verhängnis wird, ist laut «New York Times» (NYT) dieser: «Wir haben am Wochenende einen neuen Tiefpunkt erreicht, als die Maga-Gang verzweifelt versucht hat, den Jungen, der Charlie Kirk ermordet hat, als jemand anderes darzustellen als einen von ihnen, und sie hat alles getan, um damit politisch zu punkten.»

Diese Aussage hat den Verantwortlichen der Medien-Aufsichtsbehörde Federal Communications Commission (FCC) erregt: Der republikanische Anwalt Brendan Carr klagt, Kimmels Worte seien «eine konzertierte Aktion, um das amerikanische Volk zu belügen». Seine Behörde habe dafür eine «Lösung, die wir uns angucken könnten», zitiert NYT den 46-Jährigen.

Dass vor Kimmel der Kollege Stephen Colbert abgesägt worden ist, hat ebenfalls mit der FCC zu tun: Der Sender CBS lässt die «Late Show» nur noch bis Mai 2026 laufen. CBS-Mutterkonzern Paramount hat die Sendung, die 1993 erstmals mit David Letterman lief, sterben lassen, um von der FCC grünes Licht für die Fusion mit der Firma Skydance zu bekommen.

Produktionsfirmen wollen keinen Stress mit Trump

Kimmel läuft beim Konkurrenten ABC, der Teil des Disney-Imperiums ist. Auch hier ist eine Firmen-Übernahme geplant, die von der FCC abgesegnet werden muss. Obwohl sich die Politik nicht in die Medien-Landschaft einmischen soll, nutzt die neue Administration die Behörde offenbar als Waffe – wie auch beim Justizministerium zu sehen ist.

Dass Paramount Skydance und Disney keine Konfrontation mit Donald Trump wollen, belegen zwei Gerichtsfälle, in denen die Pressehäuser mit grosser Wahrscheinlichkeit gewonnen hätten, aber dennoch Vergleiche angestrebt haben.

ABC hat der Trump-Bibliothek im Dezember 2024 15 Millionen Dollar gespendet und sich für einen Beitrag ihres Moderators George Stephanopoulos entschuldigt. CBS-Mutterhaus Paramount hat im Juli 16 Millionen Dollar an Trump gezahlt – wegen eines Interviews der Demokratin Kamala Harris in der Sendung «60 Minutes».

Müssen jetzt auch Fallon und Meyers weg?

Donald Trump triumphiert. Schon nach Colberts Absetzung hat der Präsident gefeiert. Nun lobt er das plötzliche Kimmel-Aus als «grossartige Neuigkeit» für Amerika und den Sender ABC für seinen «Mut, das zu tun, was getan werden musste».

Emmy Awards 2025 | Stephen Colbert sucht Job: «Stellt hier jemand neue Mitarbeiter ein?» Mit Standing Ovations und «Stephen, Stephen»-Rufen feierten die Stars bei den Emmy Awards Late-Night-Moderator Stephen Colbert. Der 61-Jährige witzelte angesichts des Aus der Show im Mai 2026: «Stellt hier jemand neue Mitarbeiter ein?» 15.09.2025

Bei den diesjährigen Emmy's machte Colbert einen Witz zur Absetzung seiner Late-Night-Show.

Dem 79-Jährigen reicht das aber nicht. «Bleiben Jimmy [Fallon] und Seth [Meyers] übrig, zwei totale Loser bei Fake News NBC. Ihre Quoten sind schrecklich. Tu es, NBC!!!» Sprich: Trump will, dass auch die letzten beiden verbleibenden Late-Night-Hosts abgesetzt werden.

Wird der Sender – und sein Mutterkonzern NBC Universal – dem Druck standhalten? Darf man bald noch – wie Jimmy Kimmel es in dem strittigen Monolog gemacht hat – bald noch zeigen, wie Trump nach seinem Befinden nach dem Kirk-Mord gefragt wird?

Trump unterschlägt Redefreiheit

Trump hatte gesagt, es gehe ihm gut, um umgehend auf sein neues Lieblingsprojekt zu sprechen zu kommen – den Ausbau des Ballsaals des Weissen Hauses. Darf man sich ironisch dazu äussern? Vielleicht nicht: «Da bin ich mir nicht so sicher», sagt Trump am 16. September, als es um den ersten Verfassungszusatz – das Recht auf Redefreiheit – geht.

Pam Bondi wants to prosecute you for making vigil posters.



Trump? He’s “not so sure” you still have First Amendment rights.



This isn’t about mourning Charlie Kirk.



It’s about testing how far they can go before dissent is a crime.



And they’re saying the quiet part out loud. pic.twitter.com/yWWF3zjw2D — Brian Allen (@allenanalysis) September 16, 2025

Und damit nicht genug: Der New Yorker spricht sich nach dem Kirk-Attentat auch für Schnellgerichte aus – siehe unten stehenden Clip. Und wenn «Fox News« sagt, Charlie Kirk hätte sicher keine Rache gewollt, sagt Trump kurz und knapp: «Du willst Rache.» Letzteres ist in Kimmels oberem Clip zu sehen.

In einer funktionierenden Demokratie ist es die Aufgabe freier Medien, die Finger in solche politischen Wunden zu legen. Die rigorose Machtpolitik Trumps, bei der die staatlichen Institutionen als Instrumente für politische Ziele genutzt werden, droht, die vierte Gewalt zu kastrieren.

Zensur in der Trump-Regierung?

Die Mutterhäuser der Medien sollen in die Unterwerfung geklagt werden, wie beim Beispiel der 15-Milliarden-Dollar-Klage gegen die «New York Times». Wer nicht spurt, muss bei der neuen Administration gar nicht erst anklopfen, wenn man eine Genehmigung braucht.

«Seien wir klar wegen dem, was gerade passiert ist», fasst es «Vox» zusammen: «Jimmy Kimmel, ein prominenter Late-Night-Comedian, wurde gerade vom Äther genommen, weil der Trump-Regierung nicht gefiel, was er zu sagen hatte – und sie drohte seinem Arbeitgeber, bis der ihn zum Schweigen brachte».

«‹Zensur in Echtzeit›: Absetzung der Jimmy-Kimmel-Show schockiert und macht Angst um die Meinungsfreiheit», titelt er britische «Guardian». Der Angriff auf die Pressefreiheit in den USA ist im vollen Gange: Ist Kritik dort bald nur noch im Internet zu sehen?