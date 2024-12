9.46 Uhr

Kurz vor der Urteilsverkündung im Prozess um die Serienvergewaltigungen in Avignon ist die für ihren Mut gefeierte Gisèle Pelicot mit grossem Beifall im Gericht empfangen worden. «Bravo, bravo», riefen zahlreiche Menschen bei der Ankunft der 72-Jährigen am Donnerstag im Gerichtsgebäude. Am Ende des dreieinhalb Monate dauernden Prozesses sollen am Vormittag die Urteile verkündete werden.

Für den geständigen Serienvergewaltiger Dominique Pelicot fordert die Staatsanwaltschaft 20 Jahre Haft. Er hatte seine mittlerweile geschiedene Frau fast zehn Jahre lang immer wieder mit Medikamenten betäubt und im Internet zur Vergewaltigung angeboten.

Für die 50 Mitangeklagten fordert die Staatsanwaltschaft Haftstrafen zwischen vier und 18 Jahren. Die Verteidigung verlangt für einen großen Teil der Männer, die die bewusstlose Gisèle Pelicot missbraucht hatten, Freispruch. Viele erklärten, sie hätten gedacht, sich am Sexspiel eines Paares zu beteiligen.

Die 72 Jahre alte Gisèle Pelicot hatte ein Verfahren unter der Ausschluss der Öffentlichkeit mit dem Argument abgelehnt, dass die «Scham die Seite wechseln» müsse.