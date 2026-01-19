Die Autobahn musste komplett gesperrt werden. KEYSTONE

Auf der Autobahn A42 in Nordrhein-Westfalen sind am Montagmorgen wegen Glatteises 26 Fahrzeuge ineinandergefahren. 25 Menschen wurden verletzt, mehrere davon vorsorglich ins Spital gebracht.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Auf der A42 kam es am Morgen auf glatter Fahrbahn zu einer Massenkarambolage mit 26 Fahrzeugen.

25 Personen wurden verletzt, fünf davon vorsorglich hospitalisiert.

Die Autobahn musste für Bergungsarbeiten zeitweise gesperrt werden.

In Deutschland kam es am Montagmorgen zu einem Massen-Crash mit 26 Fahrzeugen. Der Unfall ereignete sich in den frühen Morgenstunden auf einer Brücke der Autobahn A42 im Raum Essen. Nach bisherigen Erkenntnissen verlor ein Auto auf vereister Fahrbahn die Kontrolle, drehte sich und blieb auf der Fahrbahn stehen. In der Folge konnten zahlreiche nachfolgende Fahrzeuge nicht mehr rechtzeitig bremsen.

Insgesamt waren 26 Autos in die Karambolage verwickelt. 25 Personen zogen sich Verletzungen zu, überwiegend leichter Art. Fünf Betroffene wurden vorsorglich medizinisch abgeklärt und in umliegende Spitäler gebracht.

Für die Bergung der Fahrzeuge und die Reinigung der Fahrbahn musste der betroffene Abschnitt zwischen Essen-Nord und Bottrop in Fahrtrichtung Kamp-Lintfort gesperrt werden. Der morgendliche Berufsverkehr staute sich über mehrere Kilometer. Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren seit den frühen Morgenstunden vor Ort.