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Bei Euro Millions Glückspilz knackt 161,7-Millionen-Franken-Jackpot 

SDA

9.6.2026 - 22:19

Für die nächste Ziehung am Freitag befinden sich im Euro-Millions-Jackpot 16 Millionen Franken. (Archivbild)
Für die nächste Ziehung am Freitag befinden sich im Euro-Millions-Jackpot 16 Millionen Franken. (Archivbild)
Keystone

Eine Mitspielerin oder ein Mitspieler in Belgien hat bei der Ziehung von Euro Millions am Dienstag 161,7 Millionen Franken gewonnen. Die richtige Gewinnkombination lautete 2, 7, 23, 44 und 46 sowie die Sterne 3 und 5.

Keystone-SDA

09.06.2026, 22:19

10.06.2026, 08:39

Für die nächste Ziehung am Freitag befinden sich im Jackpot 16 Millionen Franken, wie Swisslos mitteilte. Euro Millions kann in zwölf Ländern gespielt werden, darunter die Schweiz und Liechtenstein.

https://www.swisslos.ch/de/euromillions/einzeltipps/spielen.html

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