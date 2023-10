Der «Goldene Bremsklotz» 2023 geht Bundesrätin Karin Keller-Sutter Archivbild: Keystone-SDA

Der Journalisten-Schmähpreis «Goldener Bremsklotz» geht 2023 an Bundesrätin Karin Keller-Sutter. Der Bundesrat habe die Übernahme der Credit Suisse (CS) durch die UBS zur Geheimsache erklärt, wofür die federführende Finanzministerin die Quittung erhält, lautet die Begründung.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bundesrätin Karin Keller-Sutter ist der Journalisten-Schmähpreis «Goldener Bremsklotz» 2023 verliehen worden.

Der Bundesrat habe die Übernahme der Credit Suisse (CS) durch die UBS zur Geheimsache erklärt.

Dabei blieb der Öffentlichkeit, die für die Transaktion mit 209 Milliarden Franken hafte, der Zugang zu wichtigen Informationen verwehrt, teilte das Recherche-Netzwerk Investigativ.ch am Dienstag mit. Mehr anzeigen

Obwohl die Öffentlichkeit für die Transaktion mit 209 Milliarden Franken hafte, bleibe ihr der Zugang zu wichtigen Informationen verwehrt, teilte das Recherche-Netzwerk Investigativ.ch am Dienstag mit. Seine über 350 Mitglieder bildeten die Jury.

Gestützt auf eine Notverordnung seien viele Aspekte der Übernahme Geheimsache, hiess es in einem Communiqué. So hielt die Landesregierung Liquiditätshilfen und Ausfallgarantien geheim. Medienschaffende blitzten demnach mit Anfragen reihenweise ab.

Transparenz statt Geheimhaltung

Das sei staatspolitisch bedenklich, denn in der CS-Krise wäre maximale Transparenz erforderlich gewesen. Das Öffentlichkeitsgesetz hätte ausreichende Schutzmechanismen für sensible Geschäftsinformationen geboten. Auch der Öffentlichkeitsbeauftragte des Bundes, die Staatspolitische Kommission des Nationalrats und Rechtsexperten würden die Geheimhaltungspolitik kritisieren.

Die Preisvergabe erfolgte am Dienstag ohne Preisträgerin. Eine persönliche Übergabe in Bern scheiterte am Eingang des Eidgenössischen Finanzdepartements (EFD), wie ein Video zeigt.

om, sda