Auch Silber auf RekordkursGoldpreis erreicht neuen Höchststand
29.1.2026 - 08:21
Die Rally bei den Edelmetallen geht weiter – Gold, Silber und auch Kupfer kletterten abermals auf Rekordstände. Der Preis für eine Feinunze Gold stieg in der Nacht auf Donnerstag erstmals über die Marke von 5500 Dollar.
29.01.2026, 08:21
Der Goldpreis stieg am Donnerstagmorgen auf über 5545 Dollar je Feinunze und damit rund 20 Prozent seit Mitte Januar; ein weiterer Anstieg würde den neunten Handelstag in Folge mit Gewinnen markieren.
Seit Ende 2025 legte der Goldpreis um fast 29 Prozent zu, nachdem er im Vorjahr bereits um 65 Prozent gestiegen war.
Auch Silber ist stark gefragt, mit einem Anstieg auf fast 120 Dollar je Unze und einem Jahresplus von rund 65 Prozent, getrieben von Nachfrage in Industrie und Technologie.
Auf dem vorläufigen Höchststand kostete die Feinunze Gold 5588,71 Dollar und damit über drei Prozent mehr als am späten Mittwochabend. Das Niveau konnte Gold nicht ganz halten, das Edelmetall legte am Morgen aber immer noch etwas mehr als zwei Prozent auf 5545 Dollar zu.
Sollte Gold am Donnerstag erneut teurer werden, wäre es der neunte Handelstag in Folge im Plus. Seit Mitte Januar zog der Kurs um etwas mehr als 900 Dollar oder rund 20 Prozent an.
Seit Ende 2025 ist Gold bereits wieder um fast 29 Prozent teurer geworden, nachdem der Preis im vergangenen Jahr um 65 Prozent gestiegen war. Gold bleibt damit eine der gefragtesten Anlageklassen.
Silberpreis bei fast 120 Dollar pro Unze
Der Preis für eine Feinunze Silber kletterte in der Nacht auf Donnerstag um bis zu 2,3 Prozent auf 119,41 Dollar. Zuletzt lag Silber noch etwas mehr als ein Prozent im Plus und kostete rund 118 Dollar.
Silber war in den vergangenen Wochen und Monaten noch stärker gefragt als Gold. So verteuerte sich Silber im bisherigen Jahresverlauf um rund 65 Prozent. 2025 war der Preis für Silber um knapp 150 Prozent gestiegen.
Edelmetalle – allen voran Gold – gelten bei vielen Investoren als «sichere Häfen» in Krisenzeiten. Silber ist zudem ein wichtiges Industriemetall, das für viele Anwendungen rund um KI, Robotik und Energie benötigt wird.
