Nur in Venedig möglich: Gondoliere rettet Fussball mit Hackentrick, während er steuert Ein Fussball, ein Kanal und ein Gondoliere mit erstaunlichem Timing: Ein Clip aus Venedig sorgt aktuell auf TikTok für Staunen – und für Zweifel an seiner Echtheit. 15.05.2026

Ein Fussball, ein Kanal und ein Gondoliere mit erstaunlichem Timing: Ein Clip aus Venedig sorgt aktuell auf TikTok für Staunen – und für Zweifel an seiner Echtheit.

Zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort: Das scheint der Fall bei einem Video aus Venedig zu sein, das gerade in den sozialen Medien viral geht. Die Aufnahmen zeigen, wie eine Gruppe junger Menschen von einer Seite der Kanäle zur anderen einen Ball spielt. Doch dieser droht, ins Wasser zu fallen. Wäre da nicht ein vorbeifahrender Gondoliere, der gekonnt den Fussball mit einem Fersenschlag kickt und die Situation rettet.

Zuschauer und Zuschauerinnen reagieren überrascht und verwundert, welche Skills der Mann hat. Oder war es pures Glück?

Die Kommentare auf TikTok sind gespalten: Während die anderen den Gondoliere als Fussballgott abfeiern, glauben die anderen, die ganze Szene sei lediglich gestellt: Wie kann genau in diesem Moment auch noch jemand auf der Brücke stehen und ein Video davon machen?

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