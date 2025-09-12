«Ich habe 33 Stunden gebetet, dass es nicht einer von uns ist»

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Gouverneur Cox hält ehrliche Rede «Ich habe 33 Stunden gebetet, dass es nicht einer von uns ist»

Petar Marjanović

12.9.2025

Gouverneur Cox hält ehrliche Rede: «Ich habe 33 Stunden gebetet, dass es ein Ausländer war»

Gouverneur Cox hält ehrliche Rede: «Ich habe 33 Stunden gebetet, dass es ein Ausländer war»

Der republikanische Gouverneur Spencer Cox zeigte nach der Ermordung von Charlie Kirk ungewohnte Ehrlichkeit. Statt Schuldzuweisungen setzte er auf Selbstkritik, mahnende Worte und einen Aufruf zur Besonnenheit.

12.09.2025

Der republikanische Gouverneur Spencer Cox zeigte nach der Ermordung von Charlie Kirk ungewohnte Ehrlichkeit. Statt Schuldzuweisungen setzte er auf Selbstkritik, mahnende Worte und einen Aufruf zur Besonnenheit.

Petar Marjanović

12.09.2025, 20:04

12.09.2025, 20:16

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der republikanische Gouverneur von Utah, Spencer Cox, bestätigte nach der Ermordung des ultrarechten Influencers Charlie Kirk den Fahndungserfolg – und hielt dabei eine ungewöhnlich ehrliche Pressekonferenz.
  • Er sprach von Angriffen auf Amerikas Ideale, gestand offen, er habe sich einen ausländischen Täter gewünscht, und kritisierte Social Media als «Krebsgeschwür», obwohl seine eigene Partei davon profitiert.
  • Statt politischem Kalkül lieferte Cox mahnende Worte und rief zu Besonnenheit, Zusammenhalt und Hoffnung auf.
Mehr anzeigen

Am Freitag trat der republikanische Gouverneur von Utah, Spencer Cox, vor die Medien. Mit den Worten «Wir haben ihn» bestätigte er den Fahndungserfolg nach der Ermordung des ultrarechten Influencers Charlie Kirk. Doch Cox lieferte nicht nur erste Fakten zum Tatverdächtigen Tyler Robinson – er sprach so offen wie selten ein Politiker, wie eine Übertragung der Nachrichtenagentur AP zeigt.

Die Tat sei weit mehr als ein Angriff auf eine Person: «Es ist ein Angriff auf uns alle. Es ist ein Angriff auf das amerikanische Experiment. Es ist ein Angriff auf unsere Ideale.» Jedes Leben sei «ein Kind Gottes, das Liebe, Respekt und Würde verdient».

Besonders ehrlich wurde Cox, als er über die Herkunft des Täters sprach, und dabei offenbar seine eigene Fremdenfeindlichkeit aufzeigte, da er sich heimlich einen ausländischen Täter erhoffte: «Ich habe während 33 Stunden gebetet, dass – wenn es schon hier passieren musste – es nicht einer von uns ist. Dass jemand aus einem anderen Staat kam, aus einem anderen Land. Leider wurde dieses Gebet nicht so beantwortet, wie ich gehofft hatte. Aber es ist hier passiert. Und es war einer von uns.» 

«Ich habe während 33 Stunden gebetet, dass es jemand aus einem anderen Land ist.»

Gouverneur Cox berichtet die Details der Ermittlungen.

Spencer Cox

Gouverneur von Utah

Dann wandte er sich direkt an die Jungen: «Ihr erbt ein Land, in dem sich Politik wie Wut anfühlt und das Gefühl herrscht, dass nur Empörung eine Option sei.» Stattdessen habe die junge Generation die Chance, eine Kultur aufzubauen, die sich stark von dem unterscheidet, was «wir gerade durchmachen». Cox forderte «mehr moralische Klarheit»: «Ich höre ständig, dass Worte Gewalt seien. Worte sind keine Gewalt. Gewalt ist Gewalt.» Während viele Parteifreunde längst begonnen hatten, die Tat politisch auszuschlachten, blieb Cox mahnend – und sprach von Verantwortung statt von Schuldzuweisungen.

Gouverneur Cox hielt am Freitag eine auffällig ehrliche Pressekonferenz.
Gouverneur Cox hielt am Freitag eine auffällig ehrliche Pressekonferenz.
Lindsey Wasson/AP/dpa

Cox kritisiert Social Media und Handy-Videos

Als er auf die Frage nach der Bedeutung für Amerika antwortete, zeigte er sich nachdenklich: «Ist dies das Ende eines dunklen Kapitels … oder der Beginn eines noch dunkleren? … Das erinnert stark an die späten 1960er-Jahre.» Der Unterschied zu damals: «Heute passiert das alles vor laufender Kamera und kann jederzeit auf dem Handy angeschaut werden. Wir sind biologisch, historisch nicht in der Lage, solche Gewaltbilder zu verarbeiten.»

Und dann überraschte er mit Kritik an jenem Ökosystem, von dem seine eigene Partei und sein Präsident Donald Trump am meisten profitieren: «Soziale Medien sind im Moment ein Krebsgeschwür unserer Gesellschaft.»

Sein Gegenrezept klang schlicht, fast pastoral: «Loggt euch aus, schaltet ab, berührt Gras, umarmt ein Familienmitglied, geht hinaus und tut Gutes in eurer Gemeinde.»

«Loggt euch aus, schaltet ab, berührt Gras, umarmt ein Familienmitglied, geht hinaus und tut Gutes in eurer Gemeinde.»

Gouverneur Cox berichtet die Details der Ermittlungen.

Spencer Cox

Gouverneur von Utah

Cox lobte auch die Bevölkerung und mahnte zur Besonnenheit, anstatt die Situation politisch auszuschlachten: «Es gab keine Ausschreitungen. Es gab keine Plünderungen. Keine Autos wurden angezündet. Keine Gewalt. Stattdessen gab es Mahnwachen und Gebete, Menschen kamen zusammen, um ihre Menschlichkeit zu teilen. Und das, meine Damen und Herren, ist die Antwort. Denn Gewalt mit Gewalt zu vergelten oder Hass mit Hass – das breitet sich nur aus. Irgendwann aber müssen wir einen Ausweg finden. Sonst wird es viel, viel schlimmer.»

Er verkleidete sich als Trump. Sein Vater ist Sheriff und verriet ihn – das ist über den Kirk-Verdächtigen (22) bekannt

Er verkleidete sich als TrumpSein Vater ist Sheriff und verriet ihn – das ist über den Kirk-Verdächtigen (22) bekannt

Pressekonferenz in voller Länge

Meistgelesen

«Ich habe 33 Stunden gebetet, dass es nicht einer von uns ist»
Russland frohlockt: «Jetzt muss Amerika auf die Seite der Guten kommen»
Jetzt reagiert die Nato auf Russlands Drohnenaktion +++ Russischer Vorstoss in Region Sumy laut Selenskyj gestoppt
Neue Details zeigen, wie akribisch Tyler Robinson das Kirk-Attentat vorbereitete
«Es wird wunderschön werden»: Trump spricht über neuen Ballsaal statt über Kirk