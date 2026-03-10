  1. Privatkunden
Neue Spur in New Mexiko Gräbt die Polizei Mädchenleichen auf Epsteins Zorro-Ranch aus?

Gabriela Beck

10.3.2026

Verdacht «illegaler Aktivitäten» auf der ehemaligen Ranch des verstorbenen Multimillionärs Jeffrey Epstein.
Verdacht «illegaler Aktivitäten» auf der ehemaligen Ranch des verstorbenen Multimillionärs Jeffrey Epstein.
KEYSTONE

Jahre nach dem Tod von Jeffrey Epstein rückt seine abgelegene Zorro-Ranch erneut ins Zentrum der Ermittlungen. Behörden in New Mexico suchen nach Hinweisen auf weitere Verbrechen – sogar Berichte über mögliche Gräber stehen im Raum.

Redaktion blue News

10.03.2026, 21:04

10.03.2026, 21:14

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • US-Ermittler durchsuchen die Zorro-Ranch von Jeffrey Epstein in New Mexico.
  • Behörden prüfen Hinweise auf mögliche weitere Verbrechen rund um den Sexualstraftäter.
  • Politiker fordern eine umfassende Aufklärung für die Opfer.
Mehr anzeigen

Im Skandal um den Sexualstraftäter Jeffrey Epstein durchsuchen US-Ermittler nun auch die ehemalige Ranch des verstorbenen Multimillionärs im Bundesstaat New Mexico. Wie das Justizministerium von New Mexico mitteilte, ist die am Montag (Ortszeit) gestartete Aktion Teil von im Februar eingeleiteten strafrechtlichen Ermittlungen wegen des Verdachts «illegaler Aktivitäten» auf der sogenannten Zorro-Ranch.

Während offiziell keine weiteren Informationen gegeben wurden, berichteten US-Medien, dass die örtlichen Behörden im Februar beim US-Justizministerium eine ungeschwärzte Version einer E-Mail aus den Epstein-Akten aus dem Jahr 2019 angefordert haben. In der E-Mail heisse es, Epstein habe die Leichen zweier junger ausländischer Mädchen «in den Hügeln» in der Nähe der Zorro-Ranch vergraben lassen.

Von Musk bis Ex-Prinz Andrew. Was in den neu veröffentlichten Epstein-Files drinsteckt

Von Musk bis Ex-Prinz AndrewWas in den neu veröffentlichten Epstein-Files drinsteckt

Diese Behauptung sei unbestätigt, aber es sei auch unklar, inwieweit sie von den Strafverfolgungsbehörden vor dem jüngsten erneuten Interesse an Epstein untersucht wurde, berichtet der Sender CNN.

Eine der Abgeordneten des Bundesstaates, Andrea Romero aus Santa Fe, sagte gegenüber der BBC: «Wir haben erfahren, dass es möglicherweise im Jahr 2019 oder davor Berichte an das FBI über vergrabene Leichen und Menschenhandel gab.»

Die Abgeordnete Melanie Stansbury aus New Mexico erklärte, die Ermittler würden bei der Suche «nichts unversucht» lassen. Die Epstein-Opfer hätten «viel zu lange auf Gerechtigkeit gewartet» und New Mexico nehme bei der Aufklärung eine Vorreiterrolle ein, schrieb sie im Onlinedienst X.

Epstein soll nach Erkenntnissen der US-Bundespolizei FBI und des US-Justizministeriums mehr als tausend Minderjährige und junge Frauen missbraucht haben. Teilweise soll er die Opfer an Prominente vermittelt haben. Das US-Justizministerium hatte Ende Januar Millionen neue Dokumente zu dem Fall veröffentlicht − darin wird Epsteins Zorro-Ranch in der Nähe von Santa Fe tausende Male erwähnt.

«Riesiger Fehler gewesen». Bill Gates gesteht Affären und entschuldigt sich für Epstein-Kontakte

«Riesiger Fehler gewesen»Bill Gates gesteht Affären und entschuldigt sich für Epstein-Kontakte

Die Ranch war zuvor nicht so strengen polizeilichen Kontrollen unterworfen gewesen wie Epsteins andere Anwesen in New York, Südflorida und der Karibik, schreibt CNN. Doch nach der Veröffentlichung zahlreicher Akten der Bundesregierung zu Epstein ordnete der Generalstaatsanwalt von New Mexico, Raúl Torrez, die Wiederaufnahme der strafrechtlichen Ermittlungen des Bundesstaates gegen das Anwesen an. Diese waren laut Torrez 2019 auf Antrag der Bundesstaatsanwaltschaft eingestellt worden.

Opfer berichten von Missbrauch auf der Zorro-Ranch

Der Multimillionär Epstein war 2008 verurteilt worden, weil er eine Minderjährige zur Prostitution angestiftet hatte. Nach einem umstrittenen Deal mit der Staatsanwaltschaft sass er nur knapp 13 Monate Haft ab. Im Juli 2019 wurde Epstein erneut festgenommen und von einem Bundesgericht beschuldigt, noch viel mehr Opfer missbraucht zu haben. Am 10. August 2019 wurde er tot in seiner New Yorker Gefängniszelle aufgefunden, nach offiziellen Angaben nahm er sich das Leben.

Nach Epsteins Tod hatte eine Frau ausgesagt, Epstein habe sie auf der Ranch vergewaltigt, als sie 15 Jahre alt war. Eine weitere Frau sagte aus, Epsteins wegen Sexhandels inhaftierte Komplizin Ghislaine Maxwell habe sie auf der Ranch an den Brüsten angefasst, als sie noch minderjährig war.

mit Material der Nachrichtenagentur AFP

Trump auf Epstein-Fotos zu sehen

Trump auf Epstein-Fotos zu sehen

US-Präsident Donald Trump ist auf Bildern aus dem Nachlass des verstorbenen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein zu sehen, die aus der Phase vor seiner Amtszeit stammen. Die Bilder wurden am 12. Dezember 2025 von den Demokraten publiziert.

13.12.2025

