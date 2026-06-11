  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball WM
  4. Fussball
  5. Eishockey
  6. Tennis
  7. Motorsport
  8. Weitere
  9. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Fussball WM
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  13. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Senatoren-Rennen in Maine Graham Platner – ein Demokrat zieht trotz Nazi-Tattoo und SMS-Skandal in den Wahlkampf

Philipp Dahm

11.6.2026

Graham Platner und seine Frau Amy Gertner feiern am 9. Juni in Blue Hill, Maine, den Sieg bei den Vorwahlen der Demokraten.
Graham Platner und seine Frau Amy Gertner feiern am 9. Juni in Blue Hill, Maine, den Sieg bei den Vorwahlen der Demokraten.
Bild: Keystone

Graham Platner will bei den Zwischenwahlen den Senatorenposten des Bundesstaates Maine von den Republikanern erobern. Der Mann ist ein Populist mit einem Nazi-Tattoo, der Frauen anzügliche SMS geschrieben haben soll – er ist kein ganz gewöhnlicher Demokrat.

Philipp Dahm

11.06.2026, 04:30

11.06.2026, 05:09

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Im US-Bundesstaat Maine hat sich bei den Vorwahlen der Demokraten Graham Platner durchgesetzt, der Susan Collins bei den Zwischenwahlen den Senatorensitz abknöpfen will. 
  • Um Platner gab es zuvor eine Reihe von Skandalen: Es geht um ein Nazi-Tattoo, irre Internet-Aussagen und anzügliche SMS an Frauen.
  • Platner begründet sein Verhalten unter anderem mit PTBS nach Einsätzen in Kampfgebieten – und hat trotz seiner Skandale gute Chancen, Maines neuer Senator zu werden.
Mehr anzeigen

Die Vorwahl der Demokraten im Bundesstaat Maine am 9. Juni ist eine eindeutige Sache. Der Drittplatzierte, Davi Costello, kommt auf 5,61 Prozent. Janet Mills erreicht 18,42 Prozent. Graham Platner macht mit fast 76 Prozent klar das Rennen.

Das ist durchaus bemerkenswert, denn der 41-Jährige ist kein typischer Demokrat. Nicht etwa, weil der Austernfischer mehrere Jahre beim Marine Corps zugebracht hat und an den Einsätzen im Iran und in Afghanistan beteiligt war. Es sind andere Ereignisse in seiner Vita, die aufhorchen lassen.

Platner, der Rebell

Im Jahrbuch seiner Schule von 2003 wird Graham Platner mit einer Mitschülerin in die Kategorie «Beginnt am wahrscheinlichsten eine Revolution» gewählt.

Platner hält ein Schild hoch: «Freiheit für Kosovo, Tschetschenien, Kaschmir, Palästina, Kurdistan, Tibet».

Die Mitschülerin hält ein Schild hoch: «Hört nicht auf ihn».

Graham Platner im Jahrbuch seiner Schule von 2003.
Graham Platner im Jahrbuch seiner Schule von 2003.
Bild: Bangor Public Library

Im Laufe seines Wahlkampfs kommen Kommentare ans Tageslicht, die Platner zwischen 2013 und 2021 auf dem Portal Reddit gemacht hat.

Mal nennt er sich einen «Kommunisten», mal schreibt er, alle Cops seien Bastarde – und mal meint er, wer Angst vor Vergewaltigungen habe, solle mehr Verantwortung für sich tragen und sich nicht so zudröhnen, dass man Sex mit jemandem hat, wenn man es nicht will.

Platner entschuldigt sich im Oktober 2025 öffentlich: In einem Video distanziert sich der Veteran auf X von früheren Aussagen und erklärt, er habe in jener Zeit nach seinen Auslandseinsätzen unter einer posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) gelitten.

Platners Nazi-Tattoo

Platner hat sich auf die rechte Brust einen Totenkopf tätowieren lassen. Nicht à la «Pirates of the Caribbean», sondern so einen, wie sie die SS im Dritten Reich benutzt hat. 

Platner erklärt sich erneut in einem Video: Er habe sich das Tattoo in Split in Kroatien bei einem Landgang mit Kameraden stechen lassen, sagt er: «Mir ist aufgefallen, dass es eine starke Ähnlichkeit mit einem Symbol hat, das von Neonazis verwendet wird, und ich möchte betonen, dass das absolut nicht meine Absicht war.»

Platner zeigt seine Brust: Er hat sich das Tattoo überstechen lassen. Es gibt allerdings Aussagen von drei alten Weggefährten, die besagen, dass Platner sehr wohl wusste, was er sich da zur Brust genommen hat.

«CBS News» hakt im April 2026 nach: Will Platner auch den Tattoo-Fehltritt mit PTBS begründen? «Ich habe nie die gesamte Schuld an den früheren Meinungen in meinem Leben nur dem posttraumatischen Stress gegeben», antwortet der Demokrat. «Als ich das Militär verlassen habe, kam ich aus einer hypermaskulinen und hypergewalttätigen [Institution].»

Die Infanterie habe einen «groben Sinn für Humor» und eine «enge Sicht auf viele Themen»: Das habe seine Meinung geprägt. Es habe jedoch einen Wandel gegeben, als er wieder in die Zivilgesellschaft zurückgekehrt sei. «Viele dieser Überzeugungen und Gedanken und sogar die Sprache haben sich mit der Zeit signifikant geändert.»

Dass Platner das Tattoo erst im Oktober nach 18 Jahren überstechen lässt, bleibt für einige Kommentatoren jedoch ein valabler Kritikpunkt.

Platners unanständige SMS

Platner wird vorgeworfen, nach der Hochzeit mit Amy Gertner 2023 mehreren Frauen anzügliche SMS geschrieben zu haben. Gertner adressiert diesen Skandal in einem Video. Sie sei «wütend» und «enttäuscht», dass diese Geschichte nun die Runde mache.

Während des Wahlkampfs fragt Genevieve McDonald, die für Platner arbeitet, seine Frau Amy Gertner, ob ihr Mann Leichen im Keller habe, von denen sein Team wissen müsse. Gertner erzählt McDonald von den SMS an andere Frauen, was danach öffentlich wird.

Es sei nicht einfach, frisch verheiratet zu sein, wenn sich der Kinderwunsch nicht erfüllen lasse und dann auch noch eine politische Kampagne hinzukomme, so Gertner. Sie würden nun aber die Eheberatung besuchen – und beide Ehepartner hätten einen Therapeuten. «Keine Ehe ist perfekt. Ich will keine perfekte Ehe, ich will meine Ehe.»

«Zu Beginn unserer Ehe habe ich Fehler gemacht, und Amy hat mich dafür zur Verantwortung gezogen, und wir haben sie gemeinsam aufgearbeitet», sagt Platner, als Chriy Hayes ihn bei «MS Now» auf das Thema anspricht. «Und diese Arbeit hat unsere Ehe deutlich gestärkt.»

Warum Platner trotzdem eine Chance hat

Wie kommt es, dass Platner trotz dieser Vorgeschichte drei Viertel der demokratischen Stimmen gewinnt? «Ich habe mich nicht gerade gut benommen. Ich war sehr, sehr offen damit», sagt der Austernfischer bei «MS Now». «Das war, bevor ich eine Person des öffentlichen Lebens wurde.» Er sei aber stets bereit, über jene Zeit zu reden, in der es ihm nicht so gut ging.

«Ich war überall im Bundesstaat [Maine]. Ich habe über 80 Bürgergespräche veranstaltet. Und ich beantworte Fragen von [Menschen aus Maine], egal worum sie sich drehen. Ich habe mich selbst den Leuten sehr zugänglich gemacht. Und ich will, dass sie von meinen Problemen wissen. Meine Reise ist die einer Veränderung.»

Trotz der Skandale halten politische Grössen wie Elizabeth Warren und Bernie Sanders zu Platner. Letzterer sagt «CBS News», die Republikaner hätten bereits 99 Millionen Dollar gesammelt, um den Demokraten zu schlagen.

«Warum ist das so?», fragt Sanders: «Machen sie sich Sorgen um seine Ansichten oder darüber, wie seine Beziehung zu Frauen war? Ich glaube nicht.» Der 84-Jährige rechnet Platner an, dass der sich zu seinen Fehlern bekenne: «Wenn man sich die Politik im Allgemeinen ansieht, gibt es im US-Senat keine Heiligen.»

DeAdder is relentless. 💪🏼 #Platner

[image or embed]

— PBJ (@ptarmagan.bsky.social) 9. Juni 2026 um 17:34
Anhörung im US-Kongress eskaliert – Finanzminister Bessent liefert sich Wortgefechte mit Demokraten

Anhörung im US-Kongress eskaliert – Finanzminister Bessent liefert sich Wortgefechte mit Demokraten

Eigentlich sollte es um die Stabilität des amerikanischen Finanzsystems gehen. Doch eine Anhörung im Repräsentantenhaus gerät ausser Kontrolle.

05.02.2026

Meistgelesen

Original-Mail im Fall Fischer veröffentlicht
Rechne aus, wie viel dich der Kompromiss zur 13. AHV-Rente kosten soll
Ex-Nati-Star Roger Wehrli: «Ein fertiger Seich! So ist die WM ein Grümpelturnier»
Ukraine-Krieg dauert nun so lange wie der Erste Weltkrieg +++ Flamingo-Rakete trifft russische Rüstungsfabrik in Tscheboksary
Trump plant keinen Besuch von WM-Auftakt der USA +++ Deutsches Magazin zerlegt Schweizer Nati-Trikot