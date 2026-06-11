Graham Platner und seine Frau Amy Gertner feiern am 9. Juni in Blue Hill, Maine, den Sieg bei den Vorwahlen der Demokraten. Bild: Keystone

Graham Platner will bei den Zwischenwahlen den Senatorenposten des Bundesstaates Maine von den Republikanern erobern. Der Mann ist ein Populist mit einem Nazi-Tattoo, der Frauen anzügliche SMS geschrieben haben soll – er ist kein ganz gewöhnlicher Demokrat.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im US-Bundesstaat Maine hat sich bei den Vorwahlen der Demokraten Graham Platner durchgesetzt, der Susan Collins bei den Zwischenwahlen den Senatorensitz abknöpfen will.

Um Platner gab es zuvor eine Reihe von Skandalen: Es geht um ein Nazi-Tattoo, irre Internet-Aussagen und anzügliche SMS an Frauen.

Platner begründet sein Verhalten unter anderem mit PTBS nach Einsätzen in Kampfgebieten – und hat trotz seiner Skandale gute Chancen, Maines neuer Senator zu werden. Mehr anzeigen

Die Vorwahl der Demokraten im Bundesstaat Maine am 9. Juni ist eine eindeutige Sache. Der Drittplatzierte, Davi Costello, kommt auf 5,61 Prozent. Janet Mills erreicht 18,42 Prozent. Graham Platner macht mit fast 76 Prozent klar das Rennen.

Das ist durchaus bemerkenswert, denn der 41-Jährige ist kein typischer Demokrat. Nicht etwa, weil der Austernfischer mehrere Jahre beim Marine Corps zugebracht hat und an den Einsätzen im Iran und in Afghanistan beteiligt war. Es sind andere Ereignisse in seiner Vita, die aufhorchen lassen.

Platner, der Rebell

Im Jahrbuch seiner Schule von 2003 wird Graham Platner mit einer Mitschülerin in die Kategorie «Beginnt am wahrscheinlichsten eine Revolution» gewählt.

Platner hält ein Schild hoch: «Freiheit für Kosovo, Tschetschenien, Kaschmir, Palästina, Kurdistan, Tibet».

Die Mitschülerin hält ein Schild hoch: «Hört nicht auf ihn».

Graham Platner im Jahrbuch seiner Schule von 2003. Bild: Bangor Public Library

Im Laufe seines Wahlkampfs kommen Kommentare ans Tageslicht, die Platner zwischen 2013 und 2021 auf dem Portal Reddit gemacht hat.

Mal nennt er sich einen «Kommunisten», mal schreibt er, alle Cops seien Bastarde – und mal meint er, wer Angst vor Vergewaltigungen habe, solle mehr Verantwortung für sich tragen und sich nicht so zudröhnen, dass man Sex mit jemandem hat, wenn man es nicht will.

Platner entschuldigt sich im Oktober 2025 öffentlich: In einem Video distanziert sich der Veteran auf X von früheren Aussagen und erklärt, er habe in jener Zeit nach seinen Auslandseinsätzen unter einer posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) gelitten.

Platners Nazi-Tattoo

Platner hat sich auf die rechte Brust einen Totenkopf tätowieren lassen. Nicht à la «Pirates of the Caribbean», sondern so einen, wie sie die SS im Dritten Reich benutzt hat.

Platner erklärt sich erneut in einem Video: Er habe sich das Tattoo in Split in Kroatien bei einem Landgang mit Kameraden stechen lassen, sagt er: «Mir ist aufgefallen, dass es eine starke Ähnlichkeit mit einem Symbol hat, das von Neonazis verwendet wird, und ich möchte betonen, dass das absolut nicht meine Absicht war.»

NEW: Bernie Sanders endorsed Senate candidate Graham Platner of Maine, says him getting a tattoo that resembles a Nazi symbol was a total accident.



In the new video, Platner showed off his new cover-up tattoo of dogs that he got last night.



Platner, who said he was a communist… pic.twitter.com/MhA0zKPTyM — Collin Rugg (@CollinRugg) October 22, 2025

Platner zeigt seine Brust: Er hat sich das Tattoo überstechen lassen. Es gibt allerdings Aussagen von drei alten Weggefährten, die besagen, dass Platner sehr wohl wusste, was er sich da zur Brust genommen hat.

«CBS News» hakt im April 2026 nach: Will Platner auch den Tattoo-Fehltritt mit PTBS begründen? «Ich habe nie die gesamte Schuld an den früheren Meinungen in meinem Leben nur dem posttraumatischen Stress gegeben», antwortet der Demokrat. «Als ich das Militär verlassen habe, kam ich aus einer hypermaskulinen und hypergewalttätigen [Institution].»

In response to controversy surrounding a tattoo resembling a Nazi symbol and comments he made previously on Reddit, Maine Democratic Senate candidate Graham Platner says "much of it was because of the culture I had come out of."



"When I left the military, I came out of a… pic.twitter.com/C069CLxuDb — CBS News (@CBSNews) April 10, 2026

Die Infanterie habe einen «groben Sinn für Humor» und eine «enge Sicht auf viele Themen»: Das habe seine Meinung geprägt. Es habe jedoch einen Wandel gegeben, als er wieder in die Zivilgesellschaft zurückgekehrt sei. «Viele dieser Überzeugungen und Gedanken und sogar die Sprache haben sich mit der Zeit signifikant geändert.»

WHOA! Far-left CNN’s Michael Smerconish actually just went after Democrat Graham Platner for his Nazi tattoo:



"He didn’t cover it until October of 2025 — 18 years after getting it — and only when it became a political problem.”



“Think about that for a moment. 18 years of… pic.twitter.com/UKH7Sh7osf — Blue Lives Matter (@bluelivesmtr) May 31, 2026

Dass Platner das Tattoo erst im Oktober nach 18 Jahren überstechen lässt, bleibt für einige Kommentatoren jedoch ein valabler Kritikpunkt.

Platners unanständige SMS

Platner wird vorgeworfen, nach der Hochzeit mit Amy Gertner 2023 mehreren Frauen anzügliche SMS geschrieben zu haben. Gertner adressiert diesen Skandal in einem Video. Sie sei «wütend» und «enttäuscht», dass diese Geschichte nun die Runde mache.

Während des Wahlkampfs fragt Genevieve McDonald, die für Platner arbeitet, seine Frau Amy Gertner, ob ihr Mann Leichen im Keller habe, von denen sein Team wissen müsse. Gertner erzählt McDonald von den SMS an andere Frauen, was danach öffentlich wird.

A message from my wife Amy: pic.twitter.com/dbDqjssevp — Graham Platner for Senate (@grahamformaine) May 30, 2026

Es sei nicht einfach, frisch verheiratet zu sein, wenn sich der Kinderwunsch nicht erfüllen lasse und dann auch noch eine politische Kampagne hinzukomme, so Gertner. Sie würden nun aber die Eheberatung besuchen – und beide Ehepartner hätten einen Therapeuten. «Keine Ehe ist perfekt. Ich will keine perfekte Ehe, ich will meine Ehe.»

Hayes: Were you sending sexually explicit messages to other women back in 2023 2024?



Platner: At the beginning of our marriage, I made mistakes and Amy held me accountable for them, and we worked through them. And the work that we did made our marriage significantly stronger.… pic.twitter.com/1X5eInnI9K — Acyn (@Acyn) June 5, 2026

«Zu Beginn unserer Ehe habe ich Fehler gemacht, und Amy hat mich dafür zur Verantwortung gezogen, und wir haben sie gemeinsam aufgearbeitet», sagt Platner, als Chriy Hayes ihn bei «MS Now» auf das Thema anspricht. «Und diese Arbeit hat unsere Ehe deutlich gestärkt.»

Warum Platner trotzdem eine Chance hat

Wie kommt es, dass Platner trotz dieser Vorgeschichte drei Viertel der demokratischen Stimmen gewinnt? «Ich habe mich nicht gerade gut benommen. Ich war sehr, sehr offen damit», sagt der Austernfischer bei «MS Now». «Das war, bevor ich eine Person des öffentlichen Lebens wurde.» Er sei aber stets bereit, über jene Zeit zu reden, in der es ihm nicht so gut ging.

CHRIS HAYES: Are there texts of yours, pictures of yours floating around out there?



GRAHAM PLATNER: I’m not worried about it. pic.twitter.com/aqtCA164JR — MCBN (@MCBNNEWSS) June 5, 2026

«Ich war überall im Bundesstaat [Maine]. Ich habe über 80 Bürgergespräche veranstaltet. Und ich beantworte Fragen von [Menschen aus Maine], egal worum sie sich drehen. Ich habe mich selbst den Leuten sehr zugänglich gemacht. Und ich will, dass sie von meinen Problemen wissen. Meine Reise ist die einer Veränderung.»

Wow! The bar is really on the floor with some voters in Maine?



I’ll get dragged for this point, but IDGAF.



Saying, “But Platner isn’t in the Epstein files,” is not a flex.



I get it. Platner is their guy. I just wish there had been some acknowledgment from Mainers and party… pic.twitter.com/kSIGYwuhpz — Christopher Webb (@cwebbonline) June 8, 2026

Trotz der Skandale halten politische Grössen wie Elizabeth Warren und Bernie Sanders zu Platner. Letzterer sagt «CBS News», die Republikaner hätten bereits 99 Millionen Dollar gesammelt, um den Demokraten zu schlagen.

My name is Graham Platner and I’m running for US Senate to defeat Susan Collins and topple the oligarchy that’s destroying our country.



I’m a veteran, oysterman, and working class Mainer who’s seen this state become unlivable for working people. And that makes me deeply angry. pic.twitter.com/QZfAm528N1 — Graham Platner for Senate (@grahamformaine) August 19, 2025

«Warum ist das so?», fragt Sanders: «Machen sie sich Sorgen um seine Ansichten oder darüber, wie seine Beziehung zu Frauen war? Ich glaube nicht.» Der 84-Jährige rechnet Platner an, dass der sich zu seinen Fehlern bekenne: «Wenn man sich die Politik im Allgemeinen ansieht, gibt es im US-Senat keine Heiligen.»