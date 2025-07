Flutkatastrophe in Texas: mehr Tote und Warnungen Flutkatastrophe in Texas: Die Zahl der bestätigten Todesfälle steigt immer weiter – eine Entspannung der Lage ist nicht in Sicht. Viele Kinder und Erwachsene hatten an Flussufern gecampt und sind nun tot. 07.07.2025

Marjorie Taylor Greene sind Verschwörungstheorien nicht fremd. Nun will die Republikanerin einen Gesetzentwurf einbringen, der die Manipulation des Wetters verbietet. In Florida gibt es sowas sogar schon.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Marjorie Taylor Greene will die Manipulation des Wetters verbieten lassen, schlägt sie parallel zu den Sturzfluten in Texas vor.

Im Herbst hatte Greene bereits geschrieben, «sie» kontrollierten das Wetter und es wäre «lächerlich», das zu leugnen.

In Florida ist Ende Juni ein ähnliches Gesetz angenommen worden.

Ein Experte erklärt, dass Greene und Co. Äpfel mit Birnen vergleichen würden. Mehr anzeigen

In Texas bahnt sich am amerikanischen Nationalfeiertag am 4. Juli eine Katastrophe an, als heftige Regenfälle einsetzen, die in den kommenden zwei Tagen mindestens 82 Menschenleben fordern werden.

Am 5. Juli kündigt Marjorie Taylor Greene eine neue Gesetzesinitiative an: «Ich bringe einen Gesetzentwurf ein, der die Injektion das Freisetzen oder Verteilen von Chemikalien oder Stoffen in die Atmosphäre verbietet, um das Wetter, die Temperatur, das Klima oder die Intensität des Sonnenlichts zu verändern», schreibt sie auf X. Und: «Das wird eine Straftat sein».

Sie habe «monatelang über Wetterveränderungen recherchiert»: «Wir müssen die gefährliche und tödliche Praxis der Wetterveränderung und des Geo-Engineerings beenden. Das ist nicht normal. Keine Person, kein Unternehmen, keine Einrichtung und keine Regierung sollte jemals die Erlaubnis erhalten, unser Wetter mit irgendwelchen Mitteln zu verändern!»

«Lächerlich, wenn jemand behauptet, es sei nicht möglich»

Glaubt die Republikanerin tatsächlich, dass finstere Mächte Sonne, Regen und Sturm kontrollieren? Die 51-Jährige macht ihre Meinung am 4. Oktober 2024 ganz deutlich: «Ja, sie kontrollieren das Wetter», schreibt sie auf X. «Es ist lächerlich, wenn jemand lügt und behauptet, es sei nicht möglich.»

Here’s some pictures of the government transporting chemtrails to an Air Force base. pic.twitter.com/SV35tT052z — Quadcarl (@quadcarl_carl) October 4, 2024

Schon damals stösst ihre Aussage auf Widerstand: Obwohl X die Überprüfung von Posts abgeschafft hat, ergänzten andere Nutzende unter Greens Tweet, dass es zwar möglich sei, durch die «Impfung» von Wolken lokal künstlichen Regen zu erzeugen, aber keine grossen Stürme oder Hurricans bewirkt werden könnten.

Die Abgeordnete aus Georgia schreibt, dass ihr Gesetz dem Florida's Senate Bill 56 ähneln soll: Diese wurde Ende Juni angenommen und verbietet unter Androhung einer 100'000-Dollar-Strafe, das Wetter zu modifizieren oder Geo-Engineering anzuwenden.

«Sie zählen zwei und zwei zusammen und kommen auf 17»

Mick West von der Wissenschaftsorganisation Committee of Skeptical Inquiry glaubt, dass eine Verwechslung vorliegt: «Das Wichtigste ist, dass die Impfung von Wolken keine Spuren in der Luft hinterlässt. Worauf die Leute in der Luft zeigen und was sie sehen, sind Kondensstreifen.»

Streitbar und kontrovers: Marjorie Taylor Greene. KEYSTONE

West erklärt CBS, dass einige Menschen von Verschwörungstheorien über Chemtrails und Wetter-Modifikation hören. «Dann entdeckten sie, dass es dieses Ding namens Wolken-Impfung gibt, das eigentlich eine Wetterveränderung ist. Und dann zählten sie zwei und zwei zusammen und kommen auf 17.»

I’m introducing a bill that prohibits the injection, release or dispersion of stupidity into Congress https://t.co/U3rmx5RIfP — Jared Moskowitz (@JaredEMoskowitz) July 5, 2025

Die Impfung von Wolken gebe es schon seit 80 Jahren und die Daten würden zeigen, dass die Methode keinerlei negative Folgen hätte. Ein demokratischer Angeordneter aus Florida ist weniger gnädig mit Greene und anderen Skeptikern: «Ich bringe einen Gesetzentwurf ein, der die Injektion, das Freisetzen oder Verteilen von Dummheit im Kongress verbietet.»

Zustimmung kommt vom Gesundheitsminister: Robert F. Kennedy ist dafür, «zu verbieten, dass wir unser Klima durch Geo-Engineering verändern, indem wir unsere Bürgerinnen und Bürger, unsere Gewässer und Landschaften mit Giftstoffen übergiessen».