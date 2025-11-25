Greta Thunberg färbt Canal Grande grün – Stadt wirft sie raus

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Protestaktion in Venedig Greta Thunberg färbt Canal Grande grün – Stadt wirft sie raus

ai-scrape

25.11.2025 - 13:45

GretaVenedig

GretaVenedig

25.11.2025

Am Samstag führte Greta Thunberg mit anderen Aktivisten in Venedig eine Protestaktion durch, die den Canal Grande neongrün färbte. Dies führte zu einem Bussgeld und einem vorübergehenden Stadtverbot für Thunberg.

Carlotta Henggeler

25.11.2025, 13:45

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Greta Thunberg und Aktivisten der Gruppe Extinction Rebellion färbten den Canal Grande in Venedig neongrün, um gegen Umweltzerstörung zu protestieren.
  • Die Aktion führte zu einer Geldstrafe und einem 48-stündigen Stadtverbot für Thunberg, während weitere Protestformen wie ein stiller Marsch durchgeführt wurden.
  • Politiker wie der Regionalgouverneur kritisierten die Aktion als respektlos, während einige Touristen sie als legitimen Klimaprotest unterstützten.
Mehr anzeigen

Klimaaktivistin Greta Thunberg hat in Italien erneut für Schlagzeilen gesorgt. Gemeinsam mit der Gruppe «Extinction Rebellion» färbte sie den Canal Grande in Venedig am Samstag, 22. November, knallgrün – als Protestaktion gegen die Folgen des Klimawandels.

Die Aktion blieb nicht ohne Konsequenzen: Thunberg kassierte eine Busse von 150 Euro und erhielt zudem ein 48-Stunden-Verbot, die Lagunenstadt zu betreten.

Während Thunberg in den letzten Monaten weniger durch Klimaproteste auffiel, sondern eher durch ihre kontroversen Ansichten zu Israel, war diese Aktion wieder ein Versuch, das Thema Klimawandel in den Vordergrund zu rücken. Die Aktivisten entrollten zudem auf der Rialto-Brücke ein Banner mit der Aufschrift «Stop Ecocide». Thunberg trug dabei eine palästinensische Kufiya, das in bestimmten politischen Kreisen verbreitet ist.

Neben der Färbung des Kanals führten die Aktivisten auch einen stillen Protestmarsch durch. In rote Gewänder gehüllt und mit Schleiern verhüllt, bewegten sie sich schweigend durch die Strassen und Brücken der Lagunenstadt, vorbei an zahlreichen Touristen. Diese Art von Protest wurde bereits in Grossbritannien durchgeführt.

Protestaktion von Venetiens Gouverneur kritisiert

Die Aktion fand am Wochenende des Abschlusses der UN-Klimakonferenz COP30 in Belém, Brasilien, statt. «Extinction Rebellion» berichtete, dass ähnliche Proteste zeitgleich in zehn weiteren italienischen Städten stattfanden, darunter Genua, Padua, Turin, Bologna und Taranto.

Luca Zaia, der Gouverneur der Region Venetien, zu der Venedig gehört, kritisierte die Aktion als respektlos gegenüber der Stadt und ihrer fragilen Geschichte. Er äusserte Bedenken, dass das Vorgehen trotz der angeblich umweltfreundlichen Farbe negative Auswirkungen auf die Umwelt haben könnte.

Einige Touristen, die die Protestaktion miterlebten, zeigten jedoch Verständnis und bezeichneten sie als legitimen Versuch, auf das Versagen der internationalen Politik im Klimaschutz hinzuweisen.

Meistgelesen

Lawrow schiesst gegen Europa: «Ihr hattet eure Chancen, Leute»
Yann Sommer gerät erneut in die Kritik der italienischen Presse
Greta Thunberg färbt Canal Grande grün – Stadt wirft sie raus
Warum töten Männer ihre Frauen?
In Zürich verdienst du am meisten – und in diesen Regionen am wenigsten

Mehr zum Thema

«Ihr wird es leidtun». Muss Greta Thunberg in den israelischen Terror-Knast?

«Ihr wird es leidtun»Muss Greta Thunberg in den israelischen Terror-Knast?

Griechenland. Neuer Zoff zwischen Thunberg und Trump

GriechenlandNeuer Zoff zwischen Thunberg und Trump

Nahost-Ticker. Umstrittene Gaza-Stiftung GHF stellt Arbeit in Gaza ein

Nahost-TickerUmstrittene Gaza-Stiftung GHF stellt Arbeit in Gaza ein

Mehr aus dem Ressort

Im Einsatz als Beamter. Gerichtsvollzieher in Deutschland getötet – was bislang bekannt ist

Im Einsatz als BeamterGerichtsvollzieher in Deutschland getötet – was bislang bekannt ist

Tiere. Pandapärchen kehrt aus Frankreich nach China zurück

TierePandapärchen kehrt aus Frankreich nach China zurück

Politik. Medien: US-Vertreter zu Gesprächen mit Russland in Abu Dhabi

PolitikMedien: US-Vertreter zu Gesprächen mit Russland in Abu Dhabi