Grönland-Konflikt Dänemark bedankt sich bei europäischen Partnern

SDA

22.1.2026 - 19:41

Mette Frederiksen, Ministerpräsidentin von Dänemark ,bedankt sich bei den europäischen Partnern.
Mette Frederiksen, Ministerpräsidentin von Dänemark ,bedankt sich bei den europäischen Partnern.
Bild: Keystone

Dänemark hat sich bei seinen europäischen Partnern für die Rückendeckung im Grönland-Konflikt bedankt. Dies erklärte die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen bei einem Treffen der europäischen Staats- und Regierungschefs in Brüssel.

,

Keystone-SDA, Redaktion blue News

22.01.2026, 19:41

22.01.2026, 22:22

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen hat sich für die Rückendeckung im Grönland-Konflikt bedankt.
  • Die Unterstützung sei in der sehr schwierigen Situation, in die das Land gebracht worden sei, von enormer Bedeutung gewesen, so Frederiksen.
  • US-Präsident Trump hatte zuletzt mehrfach mit der Übernahme der Arktisinsel Grönland, die zu Dänemark gehört, gedroht.
Mehr anzeigen

Nach der überraschenden Deeskalation von US-Präsident Donald Trump im Grönland-Konflikt hat sich Dänemark bei seinen europäischen Partnern für die Rückendeckung bedankt. «Ich möchte deutlich machen, wie dankbar wir im Königreich Dänemark – einschliesslich Grönland – sind für all die Unterstützung, die wir aus ganz Europa erhalten haben», sagte die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen bei einem Treffen der europäischen Staats- und Regierungschefs in Brüssel.

Die Unterstützung sei in der sehr schwierigen Situation, in die das Land gebracht worden sei, von enormer Bedeutung gewesen, so Frederiksen. Wenn Europa zusammen und für sich selbst einstehe, würden sich Ergebnisse zeigen. «Ich glaube, wir haben in den letzten Tagen und Wochen etwas gelernt. Nun wollen wir selbstverständlich eine Lösung finden.»

Trump beharrt auf Grönland-Anspruch – Entsetzen auf der Arktisinsel

Trump beharrt auf Grönland-Anspruch – Entsetzen auf der Arktisinsel

Das Krisengespräch zwischen den USA, Dänemark und Grönland endet ohne Einigung. US-Präsident Donald Trump bekräftigt weiterhin seinen Anspruch auf die Arktisinsel. Alles andere sei für ihn inakzeptabel. In Grönland reagieren viele mit Entsetzen.

15.01.2026

US-Präsident Trump hatte zuletzt mehrfach mit der Übernahme der Arktisinsel Grönland, die zu Dänemark gehört, gedroht. Nach einem Gespräch mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte am Mittwoch hatte Trump seine Drohung mit Strafzöllen gegen Deutschland und andere europäische Länder zum 1. Februar überraschend zurückgenommen. Begründet hatte Trump das damit, dass während des Treffens mit Rutte ein Rahmen für eine zukünftige Vereinbarung über Grönland und die gesamte Arktisregion entstanden sei.

Auf die Frage, ob man den USA noch vertrauen könne, antwortete Frederiksen, man habe viele Jahre sehr eng mit den USA zusammengearbeitet. «Aber wir müssen respektvoll zusammenarbeiten, ohne uns gegenseitig zu bedrohen.» Daher hoffe sie, eine politische Lösung im Rahmen der Demokratie und der Zusammenarbeit als Verbündete zu finden.

