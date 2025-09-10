Damm 10.09.2025

Äthiopien nimmt nach fast 15 Jahren Bauzeit das grösste Wasserkraftwerk Afrikas in Betrieb – und feiert es als Hoffnung für den Kontinent. Doch mit den Nachbarstaaten gibt es Streit. Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Keystone-SDA, Redaktion blue News, Agence France-Presse SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Äthiopien hat seinen «Grand Ethiopian Renaissance Dam» (GERD) in Betrien genommen, einen Mega-Staudamm am Blauen Nil.

Das Wasserkraftwerk hat eine Kapazität von 5000 Megawatt und soll die Stromversorgung der Bevölkerung verbessern. Zudem will Äthiopien Strom exportieren.

Doch das Mega-Projekt sorgte bereits im Vorfeld zu erheblichen Spannungen mit den Anrainerstaaten, die noch zunehmen könnten.

Insbesondere Sudan und Ägypten sind auf den Nil angewiesen und sehen ihre Wasserversorgung bedroht. Mehr anzeigen

Der «Grand Ethiopian Renaissance Dam» (GERD) am Blauen Nil ist als grösster Staudamm Afrikas am Dienstag offiziell in Betrieb gegangen. Beim Start des ehrgeizigen Infrastrukturprojekts sprach der äthiopische Regierungschef Abiy Ahmed von «unserer grossen Errungenschaft, die der Welt zeigt, wozu wir in der Lage sind». Der Staudamm beweise zudem, «dass wir als schwarze Menschen alles erreichen können, was wir uns vornehmen», betonte Abiy.

Der Damm ist auf eine Kapazität von 5000 Megawatt angelegt, das entspricht etwa vier modernen Atomkraftwerken. Sein Reservoir erstreckt sich über 172 Kilometer und kann bis zu 74 Milliarden Kubikmeter Wasser fassen. Damit ist der GERD das grösste Wasserkraftprojekt Afrikas.

Doch die äthiopische «Errungenschaft» sorgt zugleich für mächtig Unmut bei den Anrainerstaaten – und birgt gewaltiges Konfliktpotenzial. Die Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Warum ist der Staudamm so wichtig für Äthiopien?

Der 1800 Meter lange sowie 170 Meter hohe Damm ist ein Prestigeprojekt des Landes am Horn von Afrika und soll mit angeschlossenem Wasserkraftwerk Millionen Äthiopier mit Strom versorgen. Mit dem Staudamm will die Regierung der Entwicklung des Landes einen kräftigen Schub verleihen.

Die bisherige Stromerzeugung Äthiopiens soll sich verdoppeln und und die Versorgung verbessert werden – 45 Prozent der Bevölkerung haben bislang keinen Elektrizitätszugang. Zudem will Äthiopien durch das bislang grösste Infrastrukturprojekt zum Netto-Energieexporteur werden. Das 4,6 Milliarden US-Dollar (rund 3,7 Milliarden Franken) teure Bauprojekt war 2011 begonnen worden.

Seit Februar 2022 wurde bereits im Teilbetrieb mit zwei Turbinen mit einer Leistung von 375 Megawatt Strom produziert. Im Vollbetrieb sind bei einer Kapazität von 5000 Megawatt 13 Turbinen im Einsatz. Nach Einschätzung von Experten könnte der Staudamm die Wirtschaft Äthiopiens verändern, die Industrie ankurbeln und eine Umstellung auf Elektrofahrzeuge ermöglichen. Äthiopien hatte im vergangenen Jahr als erstes Land der Welt den Import von Fahrzeugen mit Verbrennermotor verboten.

Der «Grand Ethiopian Renaissance Dam» am Blauen Nil. Yirga Mengistu/Adwa Pictures Plc/dpa/Keystone (Archivbild)

Welche Befürchtungen haben die Nachbarstaaten?

Angesichts der Kritik der Nil-Anrainerstaaten Ägypten und Sudan an dem Staudammbau betonte Abiy, Äthiopien habe nicht vor, den Nachbarn zu schaden, sondern «gemeinsam Wohlstand zu finden». Das sehen insbesondere Ägypten und der Sudan jedoch anders, die ihre Wasserversorgung bedroht sehen.

Für Ägypten bedeutet die Einweihung des Staudamms somit den nächsten grossen Rückschlag in dem jahrelangen Konflikt. Das Wasser in Ägypten mit seinen 108 Millionen Einwohnern ist ohnehin extrem knapp. Das Land kämpft um seinen überlebenswichtigen Anteil am Nilwasser und damit auch um den Erhalt der eigenen Landwirtschaft. Laut Prognosen der Vereinten Nationen hat Ägypten in diesem Jahr die Schwelle zur absoluten Wasserknappheit bereits überschritten.

Das Grossprojekt hatte in den vergangenen Jahren für massive Spannungen insbesondere zum flussabwärts gelegenen Nachbarn Ägypten gesorgt. Die 110 Millionen Menschen in dem regenarmen Land sind stark vom Nil abhängig. Der ägyptische Präsident Abdel Fattah al-Sisi hatte in der Vergangenheit wiederholt betont, dass der Damm für sein Land eine «existentielle Bedrohung» darstelle. Er kündigte zudem an, Ägypten werde alle im internationalen Recht vorgesehenen Massnahmen ergreifen, um seine Wasserversorgung zu sichern. «Wer glaubt, Ägypten werde seine Wasserrechte wissentlich ignorieren, der irrt sich», sagte al-Sisi vergangenen Monat gegenüber Reportern.

Die verfahrene Situation hat regionale Rivalitäten verschärft. Ägypten hat seine Beziehungen zu Eritrea und Somalia – beides Länder, die angespannte Beziehungen zu Äthiopien unterhalten – gestärkt und arbeitet eng mit dem Sudan zusammen, der ebenfalls über den Rückgang der Wasserzufuhr besorgt ist. Sudanesischen Experten zufolge ist das saisonale Hochwasser während des Befüllens des Stausees zurückgegangen. Sie warnten aber gleichzeitig, dass unkoordinierte Wasserablassungen zu plötzlichen Hochwassern oder längeren Trockenperioden führen könnten.

Wie geht es weiter?

Die äthiopische Regierung betont indessen, der Staudamm komme auch den Nachbarländern zugute. Wasserwirtschaftsminister Habtamu Itefa erklärt, sein Land habe nicht die Absicht, den Nachbarn zu schaden. «Deshalb sollten wir gemeinsam mehr Investitionen anstreben und uns für weitere Projekte einsetzen, von denen wir alle profitieren können», sagt er.

Die Angst vor Wasserknappheit liess ein Abkommen Äthiopiens mit den Anrainerstaaten bislang nicht zu. Deshalb werten Sudan und Ägypten den Betrieb des Staudamms auch als Verstoss gegen internationales Recht. Im Falle eine Dürre, was in dieser Region nicht selten vorkommt, sind die Länder auf das Wohlwollen Äthiopiens angewiesen, das dann mehr Wasser durchlassen könnte. Ein gemeinsames Gremium für Beratungen über den Wasserstand soll nun Konflikte möglichst vermeiden, aber die Spannungen bleiben hoch.

Dennoch wurden erste Kooperationsprojekte mit anderen afrikanischen Staaten bereits am Eröffnungstag des Staudamms bekannt. So kündigte der südsudanesische Präsident Salva Kiir Mayardit an, sein Land werde von Äthiopien Strom beziehen, der am Damm produziert werde.

Der kenianische Präsident William Ruto sprach in einem Post auf der Plattform X von einem «grossen Versprechen» auch für sein Land. «Wir sind bereit, einen Stromabnahmevertrag mit Äthiopien zu unterzeichnen», betonte er.