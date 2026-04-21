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Grossbrand in Myanmar Öltanker setzt Hafen in Flammen

SDA

21.4.2026 - 08:48

dpatopbilder – Mehrere Schiffe stehen im Hafen in Flammen. 
dpatopbilder – Mehrere Schiffe stehen im Hafen in Flammen. 
Keystone

Ein Öltanker gerät in Myanmar in Brand – kurz darauf explodiert es. Das Feuer breitet sich rasend schnell im Hafen aus, mehrere Menschen sterben, zahlreiche werden verletzt.

Keystone-SDA

21.04.2026, 08:48

21.04.2026, 10:29

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Myanmar sind bei einer Explosion und einem Grossbrand in einem Hafen mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen.
  • Ein Öltanker fing Feuer, die Flammen griffen auf weitere Boote, Fahrzeuge und Treibstoff über.
  • Die Lage ist weiterhin angespannt, die Zahl der Opfer könnte noch steigen.
Mehr anzeigen

Bei einer Explosion und einem Grossbrand in einem Hafen im Norden von Myanmar sind mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Elf weitere wurden teilweise schwer verletzt, als ein Öltanker am Montagabend (Ortszeit) Feuer fing.

Ds berichteten lokale Medien unter Berufung auf die Behörden. Die Flammen griffen daraufhin schnell auf viele andere zum Teil mit Ölfässern beladene Schiffe und Boote sowie auf Fahrzeuge im Hafen über. Das Unglück habe sich am frühen Montagabend (Ortszeit) in Homalin in der Region Sagaing ereignet, teilte die Feuerwehr mit. Auf im Internet verbreiteten Videos war zu sehen, wie eine gewaltige schwarze Rauchsäule in den Himmel stieg.

Den Angaben zufolge kam es zu einer Explosion, als Treibstoff von dem Tanker umgeladen werden sollte. Das Feuer habe sich rasant ausgebreitet, berichteten Anwohner der Deutschen Presse-Agentur. Mehrere Verletzte seien in kritischem Zustand – es werde nicht ausgeschlossen, dass die Zahl der Opfer steigen könnte.

Flucht auf brennenden Boten

Ein Augenzeuge berichtete, dass sich Tausende Ölfässer an Bord der Schiffe befunden hätten. Einige Boote hätten noch versucht abzulegen, während sie bereits in Flammen gestanden hätten. Begünstigt worden sei das Feuer durch die derzeit extreme Hitze in der Region. Noch immer war der Brand nicht völlig unter Kontrolle.

Der Hafen dient vor allem dem lokalen Handel mit Waren und Treibstoff. Bereits im März hatte sich dort ein ähnlicher Unfall ereignet: Damals gerieten zwei Tankboote in Brand, mindestens sechs Menschen kamen ums Leben.

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