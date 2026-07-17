Bei einem Grossbrandt in der Nähe der Stadt Drammen im Süden Norwegens sind mehr als 100 Häuser in Flammen aufgegangen. Auch der angrenzende Wald brennt – Hunderte Menschen wurden evakuiert.

Ein Löschhelikopter versucht aus der Luft das Feuerinferno in Kleinstadt Krokstadelva zu bekämpfen.

Darum geht’s In der norwegischen Kleinstadt Krokstadelva ist ein gewaltiges Feuer ausgebrochen.

Mehr als 100 Häuser wurden ein Opfer der Flammen.

Hunderte Menschen wurden evakuiert, Todesopfer soll es keine geben. Zusammenfassung erstellt mit

In der norwegischen Kleinstadt Krokstadelva wütet ein verheerender Grossbrand. Um 15.40 Uhr meldete die Polizei erstmals einen Brand in einem der vielen Reihenhäuser in Krokstadelva, wie der lokale Sender DRM24 berichtet. Innerhalb «weniger Minuten» habe sich das Feuer auf die umliegenden Wohneinheiten ausgebreite, so der Einsatzleiter.

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Trotz dem Einsatz mehrerer Löschhelikopter ist das Feuer später auf den umliegenden Wald übergesprungen und habe mehrere Waldbrände verursacht.

Schreckliches Inferno

«Es ist absolut furchtbar. Wir sassen auf der Veranda und sahen, wie das Feuer ausbrach. Dann mussten wir in aller Eile evakuieren. Wir liessen unsere Sachen, Handys und alles andere zurück. Wir mussten einfach weg. Jetzt hoffen wir, dass unser Haus unbeschädigt bleibt», schilderten zwei Anwohner dem Fernsehsender TV 2.

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Rund 60 Feuerwehrleute befinden sich derzeit im Einsatz. Noch immer haben sie den Brand nicht unter Kontrolle. Weitere Einsatzkräfte eilen aus benachbarten Regionen zum Unglücksort. Wie die Rettungsbehörden gegenüber der Aftenposten mitteilten, fachten starke Winde die Flammen immer wieder an. Um 22.00 Uhr vermeldet die Polizei: Das Feuer ist ausser Kontrolle. Die Brandursache ist weiterhin unklar.

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Noch während sich der Brand ausbreitete, wurden von den Einsatzkräften hunderte Menschen evakuiert. Laut Medienberichten haben mehrere Dutzend Menschen ihr Zuhause verloren. Nach Angaben der Polizei wurden bislang keine Anwohner verletzt.