Die Berliner Polizei hat am Sonntagmorgen im Zusammenhang mit der Fahndung nach ehemaligen RAF-Terroristen einen Grosseinsatz durchgeführt. Dabei fielen auch Schüsse.

Er steht in Zusammenhang mit gesuchten früheren RAF-Mitgliedern.

Beim Einsatz sollen auch Schüsse gefallen sein. Mehr anzeigen

Die Polizei hat in Berlin einen Grosseinsatz im Zusammenhang mit der Fahndung nach den gesuchten früheren RAF-Mitgliedern Burkhard Garweg und Ernst-Volker Staub ausgeführt. Das Landeskriminalamt Niedersachsen erklärte am Sonntag im Onlinedienst X, ehemals Twitter, gemeinsam mit der Polizei Berlin und dem Bundeskriminalamt Durchsuchungen im Stadtteil Friedrichshain vorzunehmen. Weitere Einzelheiten wollte das LKA angesichts der laufenden Ermittlungen zunächst nicht nennen.

Die «Bild»-Zeitung berichtete, Fotos zeigten, dass mindestens zwei Menschen festgenommen worden seien. Der Zeitung zufolge fielen auch Schüsse.

Das LKA hatte zuletzt die Fahndungsmassnahmen um die gesuchten früheren RAF-Mitglieder Garweg und Staub in und um Berlin intensiviert, die zusammen mit der Ende Februar festgenommenen mutmasslichen RAF-Terroristin Daniela Klette Überfälle verübt haben sollen. Die Ermittler vermuten demnach, dass sich die beiden Gesuchten in Berlin aufhalten könnten.

Die mit sechs Haftbefehlen gesuchte Klette war Ende Februar in ihrer Wohnung in Berlin-Kreuzberg festgenommen worden und kam nach einer Identifizierung durch Fingerabdrücke in Untersuchungshaft. Die mittlerweile 65 Jahre alte Frau wurde seit mehr als 30 Jahren gesucht.