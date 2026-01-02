Grossvater Pierre sucht im TV verzweifelt nach Émilie (22)

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Hoffnung ist stärker als der Tod» Grossvater Pierre sucht im TV verzweifelt nach Émilie (22)

Sven Ziegler

2.1.2026

Stille nach der Katastrophe: Tränen, Blumen und Schock – Crans-Montana gedenkt der Opfer

Stille nach der Katastrophe: Tränen, Blumen und Schock – Crans-Montana gedenkt der Opfer

Nach dem verheerenden Brand in der Neujahrsnacht ist die Betroffenheit in Crans-Montana gross. Rund 400 Personen nahmen am Donnerstagabend an einem Gottesdienst teil. Am Unglücksort erinnern Blumen und Kerzen an die Opfer der Tragödie.

02.01.2026

Nach dem Brand in Crans-Montana bittet ein Grossvater die Öffentlichkeit um Hinweise zum Schicksal seiner Enkelin. Die 22-jährige Émilie gilt seit der Silvesternacht als vermisst. Ihre Familie lebt zwischen Hoffnung und Angst.

Sven Ziegler

02.01.2026, 19:05

02.01.2026, 19:17

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die 22-jährige Émilie wird seit dem Brand in Crans-Montana vermisst.
  • Ihr Grossvater richtete einen emotionalen Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit.
  • Die Familie hofft auf Hinweise aus Spitälern oder von Augenzeugen.
Mehr anzeigen

Die Ungewissheit ist kaum zu ertragen. Seit dem Brand in der Bar «Le Constellation» in Crans-Montana fehlt von der 22-jährigen Émilie jede Spur. Ihr Grossvater Pierre Pralong wandte sich am Donnerstagabend mit einem eindringlichen Appell an die Öffentlichkeit. Er bitte alle Personen, die seine Enkelin in der Bar gesehen haben könnten, sich zu melden, wie der französische Nachrichtensender BFMTV berichtet.

Émilie hatte den Silvesterabend gemeinsam mit zwei Freundinnen in dem Lokal verbracht. Seit dem Ausbruch des Feuers habe sie weder auf Anrufe noch auf Nachrichten reagiert. Die Familie habe unmittelbar nach dem Unglück versucht, sie zu erreichen – bislang ohne Erfolg. «Geben Sie uns Informationen. Rufen Sie mich an, rufen Sie den Grossvater an», sagte Pralong im Interview.

Das Protokoll der Katastrophen-Nacht. Neues Video zeigt, wie sich die Decke entzündet – dann sterben 40 Menschen

Das Protokoll der Katastrophen-NachtNeues Video zeigt, wie sich die Decke entzündet – dann sterben 40 Menschen

Der ältere Mann schilderte die Situation als eine «sehr harte Prüfung» für die Familie. Die plötzliche Ungewissheit sei schwer auszuhalten. «Sie führte ein ernsthaftes Leben – und am nächsten Tag war sie nicht mehr da», sagte er laut BFMTV. Die Beziehung zu seiner Enkelin sei eng gewesen, geprägt von Vertrauen und Nähe.

Bewegte Anteilnahme in Crans-Montana

Trotz der Angst halte sich die Familie an der Hoffnung fest. «Wir hoffen immer. Hoffnung hilft, jede Prüfung zu überstehen», sagte Pralong. Er hoffe, dass Émilie «irgendwo in einem Spital» behandelt werde. Gleichzeitig betonte er, man müsse auch bereit sein, sich einer möglichen schlimmen Realität zu stellen. «Wir dürfen nicht träumen, wir müssen realistisch bleiben», sagte er.

Besonders bewegt zeigte sich der Grossvater von der Anteilnahme in Crans-Montana. Beim Gedenkgottesdienst für die Opfer seien Menschen auf ihn zugekommen, die von der Geschichte seiner Enkelin wussten. «Am Ende habe ich die weinenden Menschen getröstet», sagte Pralong.

Vorwürfe wegen lascher Kontrollen. Auch Besitzerin verletzt – jetzt gibt es neue Details zur Brand-Bar

Vorwürfe wegen lascher KontrollenAuch Besitzerin verletzt – jetzt gibt es neue Details zur Brand-Bar

Beim Brand in der Silvesternacht kamen nach Angaben der Behörden rund 40 Menschen ums Leben, etwa 115 wurden verletzt. Zahlreiche Personen gelten weiterhin als vermisst. Die Identifizierung der Opfer gestaltet sich schwierig und dürfte noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

Mehr internationale News

Ukraine-Ticker. Moskau wirft Ukraine Angriff auf Silvesterparty mit 27 Toten vor – Kiew dementiert

Ukraine-TickerMoskau wirft Ukraine Angriff auf Silvesterparty mit 27 Toten vor – Kiew dementiert

Politik. Separatisten im Jemen planen Referendum zur Unabhängigkeit

PolitikSeparatisten im Jemen planen Referendum zur Unabhängigkeit

USA unter Donald Trump. «Irgendwie schockierend»: Das sind Mamdanis erste Dekrete +++ Clooney kontert Trump

USA unter Donald Trump«Irgendwie schockierend»: Das sind Mamdanis erste Dekrete +++ Clooney kontert Trump

Meistgelesen

«Werden alles tun, um mitzuhelfen»: Jetzt äussert sich der Wirt
Ermittler nennen erstmals Feuer-Ursache und Details zu Verletzten
Das gilt seit dem 1. Januar für Autofahrer
Grossvater Pierre sucht im TV verzweifelt nach Émilie (22)
Schnee-Welle rollt an – schon heute könnte es weiss werden