Grossvater Pierre sucht im TV verzweifelt nach Émilie (22)

Stille nach der Katastrophe: Tränen, Blumen und Schock – Crans-Montana gedenkt der Opfer Nach dem verheerenden Brand in der Neujahrsnacht ist die Betroffenheit in Crans-Montana gross. Rund 400 Personen nahmen am Donnerstagabend an einem Gottesdienst teil. Am Unglücksort erinnern Blumen und Kerzen an die Opfer der Tragödie. 02.01.2026

Nach dem Brand in Crans-Montana bittet ein Grossvater die Öffentlichkeit um Hinweise zum Schicksal seiner Enkelin. Die 22-jährige Émilie gilt seit der Silvesternacht als vermisst. Ihre Familie lebt zwischen Hoffnung und Angst.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die 22-jährige Émilie wird seit dem Brand in Crans-Montana vermisst.

Ihr Grossvater richtete einen emotionalen Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit.

Die Familie hofft auf Hinweise aus Spitälern oder von Augenzeugen. Mehr anzeigen

Die Ungewissheit ist kaum zu ertragen. Seit dem Brand in der Bar «Le Constellation» in Crans-Montana fehlt von der 22-jährigen Émilie jede Spur. Ihr Grossvater Pierre Pralong wandte sich am Donnerstagabend mit einem eindringlichen Appell an die Öffentlichkeit. Er bitte alle Personen, die seine Enkelin in der Bar gesehen haben könnten, sich zu melden, wie der französische Nachrichtensender BFMTV berichtet.

Émilie hatte den Silvesterabend gemeinsam mit zwei Freundinnen in dem Lokal verbracht. Seit dem Ausbruch des Feuers habe sie weder auf Anrufe noch auf Nachrichten reagiert. Die Familie habe unmittelbar nach dem Unglück versucht, sie zu erreichen – bislang ohne Erfolg. «Geben Sie uns Informationen. Rufen Sie mich an, rufen Sie den Grossvater an», sagte Pralong im Interview.

Der ältere Mann schilderte die Situation als eine «sehr harte Prüfung» für die Familie. Die plötzliche Ungewissheit sei schwer auszuhalten. «Sie führte ein ernsthaftes Leben – und am nächsten Tag war sie nicht mehr da», sagte er laut BFMTV. Die Beziehung zu seiner Enkelin sei eng gewesen, geprägt von Vertrauen und Nähe.

Bewegte Anteilnahme in Crans-Montana

Trotz der Angst halte sich die Familie an der Hoffnung fest. «Wir hoffen immer. Hoffnung hilft, jede Prüfung zu überstehen», sagte Pralong. Er hoffe, dass Émilie «irgendwo in einem Spital» behandelt werde. Gleichzeitig betonte er, man müsse auch bereit sein, sich einer möglichen schlimmen Realität zu stellen. «Wir dürfen nicht träumen, wir müssen realistisch bleiben», sagte er.

Besonders bewegt zeigte sich der Grossvater von der Anteilnahme in Crans-Montana. Beim Gedenkgottesdienst für die Opfer seien Menschen auf ihn zugekommen, die von der Geschichte seiner Enkelin wussten. «Am Ende habe ich die weinenden Menschen getröstet», sagte Pralong.

Beim Brand in der Silvesternacht kamen nach Angaben der Behörden rund 40 Menschen ums Leben, etwa 115 wurden verletzt. Zahlreiche Personen gelten weiterhin als vermisst. Die Identifizierung der Opfer gestaltet sich schwierig und dürfte noch einige Zeit in Anspruch nehmen.