  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Handelt es sich um zwei Freunde? Gruselfund im Stausee –  Autowrack mit Leichen entdeckt

Sven Ziegler

24.10.2025

Das Autowrack wurde in einem Stausee entdeckt.
Das Autowrack wurde in einem Stausee entdeckt.
Policie CZ

In Tschechien hat die Polizei in einem Stausee ein Autowrack entdeckt – mit menschlichen Überresten im Innern. Laut Ermittlern stammt das Fahrzeug von zwei Österreichern, die seit zehn Jahren vermisst wurden.

,

Keystone-SDA, Sven Ziegler

24.10.2025, 08:35

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Im Lipno-Stausee in Südböhmen wurde ein Autowrack mit menschlichen Überresten entdeckt.
  • Das Auto gehörte laut Behörden zwei Männern aus Österreich, die seit 2015 vermisst waren.
  • Ein ungewöhnlich tiefer Wasserstand machte den Fund überhaupt erst möglich.
Mehr anzeigen

Ein mysteriöser Vermisstenfall aus Österreich hat möglicherweise nach einem Jahrzehnt ein trauriges Ende gefunden. Polizeitaucher in Tschechien bargen im Lipno-Stausee ein Autowrack, in dem sie menschliche Überreste entdeckten. Das Fahrzeug trägt ein österreichisches Kennzeichen und war laut Ermittlern bereits seit rund zehn Jahren im Wasser.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, gehörte der Wagen vermutlich zwei damals 26-jährigen Freunden aus Österreich, die 2015 spurlos verschwanden. Die «Kronen Zeitung» spricht von einem der «aufsehenerregendsten Vermisstenfälle Österreichs».

Soldaten gaben entscheidenden Hinweis

Entdeckt wurde das Wrack zufällig von Soldaten, die im Rahmen einer Übung am See stationiert waren. Sie bemerkten metallische Strukturen unter der Wasseroberfläche und alarmierten die Behörden. Taucher fanden daraufhin das komplett verschlammte Fahrzeug – nur rund 20 Meter vom Ufer entfernt, nahe einem Fähranleger bei Černá v Pošumaví.

Ein Video auf X zeigt, wie das Auto mit einer Seilwinde an Land gezogen wird. Erst dort wurde sichtbar, dass sich Leichenteile im Innern befinden. Die tschechische Polizei will nun DNA-Proben auswerten, um die Identität der Toten zweifelsfrei zu bestätigen.

«Wir werden alles untersuchen und überprüfen», sagte eine Polizeisprecherin gegenüber tschechischen Medien.

Niedriger Wasserstand ermöglicht Fund

Der Fund war wohl nur möglich, weil der Wasserstand des Lipno-Sees derzeit ungewöhnlich niedrig ist. Wegen anhaltender Trockenheit liegen zahlreiche sonst überflutete Gebiete frei – sogar Reste alter Dörfer, die beim Bau des Stausees versunken waren.

Der Lipno-Stausee in Südböhmen ist mit fast 49 Quadratkilometern Fläche der grösste See Tschechiens. Im Sommer zieht er Tausende Urlauber an, derzeit aber steht das Wasser auf Rekordtief.

Mehr internationale News

USA unter Donald Trump. Deutsches Gericht attestiert Trumps Regierung «autokratische bis faschistische Tendenzen»

USA unter Donald TrumpDeutsches Gericht attestiert Trumps Regierung «autokratische bis faschistische Tendenzen»

Ukraine-Ticker. Russisches Gericht verdonnert 21-Jährige zu 14 Jahren Haft – wegen eines Telegram-Kanals

Ukraine-TickerRussisches Gericht verdonnert 21-Jährige zu 14 Jahren Haft – wegen eines Telegram-Kanals

Tragischer Unfall auf US-Autobahn. Polizistin will nach Unfall helfen und wird dabei überfahren – tot

Tragischer Unfall auf US-AutobahnPolizistin will nach Unfall helfen und wird dabei überfahren – tot

Meistgelesen

Luxusautos ohne Schilder stehen seit Monaten auf Autobahn-Rastplatz
Schweizer Firmen trotzen Trumps Zollhammer – doch der Schein trügt
Deutsches Gericht attestiert Trumps Regierung «autokratische bis faschistische Tendenzen»
Bub kauft in Online-Shop für 30'000 Franken ein – Vater muss zahlen
Gruselfund im Stausee –  Autowrack mit Leichen entdeckt