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Opfer in Lebensgefahr Güterzug stürzt in München fünf Meter von Brücke – eine Person verletzt

dpa

20.6.2026 - 06:55

Die Waggons liegen auf einer Strasse, nachdem sie von einer Brücke gestürzt sind. 
Die Waggons liegen auf einer Strasse, nachdem sie von einer Brücke gestürzt sind. 
KEYSTONE

Ein Güterzug ist in München von einer Brücke etwa fünf Meter in die Tiefe gestürzt. Über Opfer wurde zunächst nichts bekannt, wie ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur dpa sagte. 

DPA

20.06.2026, 06:55

20.06.2026, 07:39

In München sind zwei Waggons eines Güterzugs auf einer Brücke entgleist und rund fünf Meter in die Tiefe gestürzt. Dabei wurde eine Person lebensgefährlich verletzt, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

Aus bislang ungeklärten Gründen stiessen den Angaben zufolge zwei Güterzüge beim Rangieren auf der Brücke im Staddteil Milbertshofen zusammen. Durch die Kollision fielen zwei Waggons die Brücke hinunter und blieben auf einer Strasse liegen.

Wann die Waggons geborgen werden, war zunächst unklar. «Von einer Bergung sind wir noch weit entfernt», sagte der Polizeisprecher. Möglicherweise bleibe die Unglücksstelle im Stadtteil Milbertshofen noch bis Sonntag gesperrt.

Laut einer Sprecherin der Deutschen Bahn passierte das Unglück auf einer Strecke, die ausschliesslich von Güterzügen genutzt werde. Einschränkungen im Regional- oder Fernverkehr gebe es nicht.

Update folgt …

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