Dekadenz-Debatte in Ungarn Hält Viktor Orbán Zebras auf seinem Luxusanwesen?

Jan-Niklas Jäger

12.8.2025

Gegen Ungarns Staatschef Viktor Orbán stehen Korruptions- und Dekadenz-Vorwürfe im Raum.
Bild: Meng Dingbo/Xinhua/dpa

Ein Oppositionspolitiker wirft Viktor Orbán vor, auf einem Luxusanwesen unter anderem Zebras zu halten und postet Bilder als Beweis. Ungarns Staatschef streitet ab: Es handle sich um die Farm seines Vaters.

Jan-Niklas Jäger

12.08.2025, 15:48

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ungarns Ministerpräsidenten Viktor Orbán wird vorgeworfen, auf einem luxuriösen Sommeranwesen Zebras zu halten.
  • Neben einem privaten Zoo soll es auf dem Grundstück auch eine Bibliothek, eine Kapelle und eine unterirdische Garage geben.
  • Ein Oppositionspolitiker hat auf Facebook Fotos gepostet, welche die Vorwürfe beweisen sollen.
  • Orbán streitet die Vorwürfe ab. Es handle sich bei dem Grundstück um eine noch nicht fertig gestellte Farm seines Vaters.
Mehr anzeigen

Hält der Viktor Orbán Zebras und andere Wildtiere auf einem privaten Anwesen? Diese Frage beschäftigt derzeit Ungarn. Ausgelöst wurde die Debatte durch einen Facebook-Post des parteilosen Politikers und Parlamentsmitglieds Ákos Hadházy.

Der Oppositionspolitiker postete Bilder von einem Familienanwesen der Familie Orbàns, auf dem die Wildtiere zu sehen sein sollen. Bei dem Grundstück soll es sich um die Sommerresidenz des konservativen, ungarischen Ministerpräsidenten handeln. Auch eine Bibliothek, eine Kapelle und eine unterirdische Garage soll es auf dem Gelände angeblich geben.

Opposition verspricht Ermittlungen bei Wahlsieg

Oppositionsführer Péter Magyar hat versprochen, im Fall eines Sieges bei den nächsten Wahlen im April 2026 Ermittlungen über die Privatvermögen aller aktuellen Regierungsmitglieder in die Wege zu leiten. Magyar hatte Orbán im März als erster vorgeworfen, Zebras zu besitzen. Orbán adoptierte daraufhin ein Zebra des Budapester Zoos.

Das liberale Magazin «HVG» und andere ungarische Medien berichteten über die Vorwürfe. Orbán selbst streitet diese ab. Der 62-Jährige gab an, es handle sich um eine Farm seines Vaters, die sich derzeit noch im Bau befinde. Die Bilder der prunkvollen Residenz haben eine Debatte über Dekadenz und Korruption in der ungarischen Spitzenpolitik ausgelöst.

Wie luxuriös ist das mysteriöse Anwesen?

Hadházy teilte weitere Bilder, die belegen sollen, dass Orbán unter dem Pflaster auf dem Gelände Heizkabel hat installieren lassen, um sich nicht um die Beseitigung von Schnee im Winter kümmern zu müssen. Auch ein Korridor, der die Gebäude unterirdisch miteinander verbindet, soll zu sehen sein.

Am vergangenen Wochenende lud Hadházy sogar zu einer Demonstration, zu der mehrere Tausend Menschen erschienen. Die Route der Veranstaltung verlief in direkter Nähe des Anwesens. Hadházy versprach den Teilnehmer*innen einen Blick auf das Gelände.

