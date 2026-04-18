Mysteriöse Öl-Wetten hegen den Verdacht auf gezielten Insiderhandel. Symbolbild: Arne Dedert/dpa

Gerade mal 20 Minuten vor der Öffnung der Strasse von Hormus durch den Iran wetten Händler riesige Summen auf sinkende Ölpreise – und lagen damit richtig. Nun ermittelt die US-Börsenaufsicht.

Philipp Fischer Philipp Fischer

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Kurz vor der Öffnung der Strasse von Hormus durch den Iran am Freitag platzieren unbekannte Händler Wetten auf sinkende Ölpreise.

In nur einer Minute investieren die Trader über 760 Millionen Dollar.

In den vergangenen Wochen kam es bereits mehrfach zu auffälligen Öl-Wetten im Zusammenhang mit den Ereignissen im Iran-Krieg. Mehr anzeigen

Ziemlich überraschend hat der Iran am Freitag (17. April) die Öffnung der Strasse von Hormus verkündet. Nur wenige Minuten zuvor platzierten Händler Wetten über 760 Millionen Dollar auf fallende Ölpreise. Es ist die mit Abstand grösste Einzelbewegung an diesem Tag.

Heute um 14:24 Uhr deutscher Zeit haben unbekannte Trader in einer einzigen Minute 760 Millionen Dollar gegen den Ölpreis gesetzt.



21 Minuten später twittert Irans Außenminister, dass die Straße von Hormuz wieder offen ist.



Brent stürzt um bis zu 11 Prozent ab.



Das ist die… pic.twitter.com/BlznTI7mCT — Furkan Yildirim (@FurkanCCTV) April 17, 2026

Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, verkauften Investoren zwischen 14.24 Uhr und 14.25 Uhr Mitteleuropäischer Zeit 7990 sogenannte Brent-Futures im Wert von rund 760 Millionen US-Dollar. Dabei handelt es sich um Terminverträge, bei denen sich Käufer und Verkäufer auf einen künftigen Ölpreis einigen. In diesem Fall wetteten die Händler auf sinkende Ölpreise.

Öl-Wetten kurz vor Iran-Kurswechsel

Nur wenige Minuten später, um 12.45 Uhr verkündete der iranische Aussenminister Abbas Araghtschi auf X, dass die Durchfahrt durch die Strasse von Hormus für alle Handelsschiffe für die verbleibende Dauer des Waffenstillstands vollständig geöffnet sei.

Auch US-Präsident Donald Trump bestätigte die Aufhebung der Blockade der wichtigen Handelsroute durch den Iran. Auf seiner Onlineplattform Truth Social postete Trump in Grossbuchstaben: «Vielen Dank».

𝗗𝗼𝗻𝗮𝗹𝗱 𝗝. 𝗧𝗿𝘂𝗺𝗽 𝗧𝗿𝘂𝘁𝗵 𝗦𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗣𝗼𝘀𝘁 𝟬𝟵:𝟬𝟲 A𝗠 𝗘𝗦𝗧 𝟬𝟰.𝟭𝟳.𝟮𝟲



IRAN HAS JUST ANNOUNCED THAT THE STRAIT OF IRAN IS FULLY OPEN AND READY FOR FULL PASSAGE. THANK YOU! — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) April 17, 2026

Die Ankündigung liess den Rohölpreis in den darauffolgenden Minuten um bis zu 11 Prozent fallen. Der Preis für die Nordsee-Rohölsorte Brent sank auf 88,73 Dollar je Barrel. Genauso verbilligte sich das Barrel der US-Sorte WTI auf 84,44 Dollar. Kursrutsche verzeichneten auch Heizöl (um etwa zehn Prozent) und Benzin (um rund fünf Prozent).

Die auffälligen Wetten stehen nun im Visier der US-Börsenaufsichtsbehörde CFTC. Die grössten Rohstoffbörsen CME und ICE sollen detaillierte Handelsdaten liefern, berichtet «ntv».

Wiederholt verdächtiger Insiderhandel

Nahost-Konflikt Immer wieder kommt es zu Eskalationen im Nahen Osten. Jüngst sorgten die USA und Israel mit Angriffen auf den Iran für Unruhen. blue News informiert dich laufend über alle wichtigen Entwicklungen in Nahost.

In den vergangenen Wochen kam es bereits mehrfach zu verdächtigen Wetten am Öl-Markt. So wurde vor der Ankündigung eines baldigen Friedens im Iran durch US-Präsident Donald Trump am 22. März Wetten auf sinkende Energiepreise und steigende Börsenkurse platziert.

Auch vor der Ausrufung einer Waffenruhe mit dem Iran durch Donald Trump am 7. April haben mindestens 50 Accounts erstmals bei Polymarket auf genau dieses Ereignis gewettet. Vor der Ergreifung von Nicolas Maduro am 3. Januar habe es ebenfalls entsprechende Einsätze bei Polymarket gegeben. Damals habe es sich bei den Wallets um Neukunden gehandelt, die auffällig gut platzierte Wetten abgaben.