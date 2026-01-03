  1. Privatkunden
Video zeigt Venezolanischer Hafen steht in Flammen

Sven Ziegler

3.1.2026

Hafen La Guira in Flammen

Hafen La Guira in Flammen

In der venezolanischen Hauptstadt Caracas haben sich am frühen Samstagmorgen mehrere Explosionen ereignet. Die USA sollen einen Angriff befohlen haben.

03.01.2026

Die USA haben Ziele in Venezuela angegriffen. Auch der Hafen von La Guira, einer der grössten Versorgungs-Hubs im Land, steht in Flammen, wie ein Video zeigt.

Redaktion blue News

03.01.2026, 10:48

