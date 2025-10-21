  1. Privatkunden
Sarkozy tritt Haft an Frankreichs Ex-Präsident ist im Gefängnis – das erwartet ihn

dpa

21.10.2025 - 10:50

Nicolas Sarkozy und Ehefrau Carla Bruni-Sarkozy am Dienstagmorgen auf dem Weg zum Gefängnis.
Nicolas Sarkozy und Ehefrau Carla Bruni-Sarkozy am Dienstagmorgen auf dem Weg zum Gefängnis.
Keystone

Ein kleines Bett, strenger Alltag und abgehörte Telefonate: Sarkozy hat seine Haftstrafe angetretenen. Im Gefängnis gibt es für ihn keinen Luxus – aber er könnte dem Haftalltag schnell entkommen.

DPA

21.10.2025, 10:50

21.10.2025, 11:39

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Nicolas Sarkozy hat seine Haft im Pariser Gefängnis La Santé angetreten, nachdem er wegen illegaler Wahlkampffinanzierung aus Libyen zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt wurde.
  • Trotz Berufung muss der 70-Jährige zunächst ins Gefängnis, könnte jedoch aufgrund seines Alters bald eine Haftumwandlung mit Auflagen beantragen.
  • Sarkozy wird voraussichtlich in einem besonders gesicherten Bereich untergebracht, jedoch ohne bevorzugte Behandlung oder luxuriöse Ausstattung.
Mehr anzeigen

Frankreichs früherer Präsident Nicolas Sarkozy hat sich nach seiner Verurteilung in der Libyen-Affäre am Dienstag zum Haftantritt gemeldet.

Sarkozy wird im Pariser Gefängnis La Santé inhaftiert, wo es einen Trakt für Häftlinge gibt, die besonders geschützt werden müssen, etwa weil es sich um Prominente handelt. Erwartet wird aber, dass der 70-Jährige in einem besonders isolierten Bereich einquartiert wird.

Sarkozy war im Prozess um angebliche Wahlkampfgelder aus Libyen Ende September schuldig gesprochen worden, Teil einer kriminellen Vereinigung gewesen zu sein. Das Gericht ordnete eine vorläufige Vollstreckung des Urteils an. Das bedeutet, dass der 70-Jährige die Haft antreten muss, obwohl er in Berufung gegangen ist. Sarkozy hatte die Vorwürfe stets bestritten.

Wie lange wird Sarkozy im Gefängnis bleiben?

Sarkozy wurde zu einer fünfjährigen Haftstrafe verurteilt. Allerdings kann er aufgrund seines Alters unmittelbar nach Haftantritt eine Freilassung unter Auflagen beantragen, um seine Strafe ausserhalb des Gefängnisses zu verbüssen. Eine entsprechende Regelung greift in Frankreich für Häftlinge ab 70 Jahren.

Ein entsprechender Antrag sei unverzüglich gestellt worden, sagte Sarkozys Anwalt Christophe Ingrain. Er erwarte, dass Sarkozy drei bis vier Wochen hinter Gittern verbringen müsse, bis über den Antrag entschieden sei. Die Justiz muss dies binnen maximal zwei Monaten tun.

Nicht sein erster Fehltritt. Fünf Jahre Knast – wie Sarkozy über Libyens Diktator Gaddafi stolperte

Nicht sein erster FehltrittFünf Jahre Knast – wie Sarkozy über Libyens Diktator Gaddafi stolperte

Was verbirgt sich hinter dem VIP-Bereich im Gefängnis La Santé?

Ob Sarkozy dorthin kommt, ist noch nicht bekannt. In dem Komplex im Gebäude QB4 befinden sich 19 Zellen für Häftlinge mit besonderer Überwachung. Das Gefängnis spricht nicht von einem VIP-Bereich, sondern von einem «Bereich für schutzbedürftige Personen». Dabei handelt es sich um Häftlinge, deren Sicherheit beim Kontakt mit anderen Inhaftierten in Gefahr geraten könnte, etwa weil sie prominent sind oder ihr Fall in den Medien Schlagzeilen gemacht hat. Aber auch Sexualverbrecher, Ganoven, die Komplizen bei der Justiz verpfiffen haben, oder verurteilte Polizisten werden hier inhaftiert.

Sind die Zellen für Prominente luxuriöser ausgestattet als andere Zellen?

Nein, überhaupt nicht. «Die Zellen sind nicht besser und nicht schlechter als die anderen Zellen in den anderen Gebäuden», sagte ein Gefängnisbediensteter dem Sender BFMTV. «Er wird wie alle anderen Häftlinge eine Dusche in seiner Zelle, einen Kühlschrank und einen Fernseher haben. Es wird keine Vorzugsbehandlung geben.»

Ein ehemaliger Häftling aus dem Trakt sagte dem Sender RTL: «Es gibt ein kleines Bett, das 80 Zentimeter breit ist, ich glaube sogar nur 70 Zentimeter, nicht sehr hoch und am Boden befestigt. Es gibt einen ganz kleinen Schreibtisch im Ikea-Stil, der ebenfalls am Boden befestigt ist.» Die Zellen sind zwischen 9 und 12 Quadratmeter gross.

Im Gefängnis La Santé gibt es einen Trakt für Häftlinge, die besonders geschützt werden müssen. (Archivbild)
Im Gefängnis La Santé gibt es einen Trakt für Häftlinge, die besonders geschützt werden müssen. (Archivbild)
Michael Evers/dpa

Und wenn Sarkozy in einen besonders isolierten Bereich kommt?

Die Ausstattung dort wird identisch sein, die Zelle misst elf Quadratmeter, berichtet die Zeitung «Le Parisien». Wenn Sarkozy möchte, kann er sich Hygieneartikel und Speisen aus einem entsprechenden Angebot bestellen, um dem laut Zeitung ungeniessbaren Essen aus der Gefängniskantine zu entgehen.

Wie verläuft die Ankunft des Ex-Präsidenten im Gefängnis?

Sarkozy wird nach seiner Ankunft im Gefängis zunächst darüber belehrt, warum er inhaftiert wird. Ihm wird die Gefängnisordnung ausgehändigt, seine Fingerabdrücke werden genommen und es wird ein Foto von ihm gemacht. Er erhält einen Häftlingsausweis mit einer Häftlingsnummer. Dem Sender zufolge wird Sarkozy auch wie jeder neue Häftling durchsucht, wofür er sich komplett ausziehen muss. Danach erhält er Hygieneartikel, Wäsche, Bettlaken und Schreibzeug.

Sarkozy hatte die Vorwürfe gegen ihn stets bestritten.
Sarkozy hatte die Vorwürfe gegen ihn stets bestritten.
KEYSTONE

Wie wird der Tagesablauf für Sarkozy hinter Gittern sein?

Die meiste Zeit bleibt er in seiner Zelle weggesperrt. Eine Stunde am Tag erhält er begleitet von drei Aufsehern Hofgang, ausserdem kann er je nach Verfügbarkeit eine Bibliothek und einen Fitnessraum nutzen, berichtete die Zeitung. Mit seiner Familie kann Sarkozy über ein Telefon kommunizieren, das abgehört wird. Dreimal in der Woche darf seine Familie ihn besuchen und dafür einen speziellen Eingang in das Gefängnis nutzen.

Hat Sarkozy schon Pläne für seine Haftzeit?

Der Zeitung «Le Figaro» hat der ehemalige Staatschef erzählt, dass er zwei Bücher als Lektüre mitnehmen will: «Der Graf von Monte Cristo» in einer zweibändigen Ausgabe sowie eine Jesus-Biografie von Jean-Christian Petitfils. Ansonsten will er selbst ein Buch über seine Zeit hinter Gittern schreiben, Sarkozy ist bereits Autor etlicher Bücher.

Neue Regierung in Frankreich steht – Zeitdruck für Haushaltsentwurf

Neue Regierung in Frankreich steht – Zeitdruck für Haushaltsentwurf

Das französische Präsidialamt hat am späten Sonntagabend die neue Kabinettsbesetzung von Premierminister Sebastien Lecornu bekanntgegeben, inmitten der schlimmsten politischen Krise Frankreichs seit Jahrzehnten. Trotz Forderungen der Opposition nach einem politischen Kurswechsel als Gegenleistung für eine Unterstützung bei den dringenden Haushaltsverhandlungen blieben viele Spitzenposten unverändert.

13.10.2025

