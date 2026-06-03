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Winterlandschaft in Mexiko-Stadt Hagelmassen treiben wie Eisschollen durch die Metropole

Fabienne Berner

3.6.2026

Eisschollen_Mexiko

Eisschollen_Mexiko

03.06.2026

Mitten im Juni versinkt Mexiko-Stadt in Weiss: Nach einem heftigen Hagelsturm erinnern die Strassen der Millionenmetropole eher an eine Winterlandschaft als an den Beginn des Sommers.

Fabienne Berner

03.06.2026, 19:35

Heftige Unwetter haben zu Wochenbeginn Teile von Mexiko-Stadt lahmgelegt. Im besonders betroffenen Bezirk Cuajimalpa gingen innerhalb kurzer Zeit enorme Regenmengen und starker Hagel nieder. Strassen wurden überschwemmt, Fahrzeuge blieben in den Fluten stecken, die Behörden riefen die höchste Warnstufe aus.

Die Wassermassen transportierten gewaltige Hagelmengen durch die Strassen und liessen diese wie eine winterliche Eislandschaft erscheinen. Rettungskräfte rückten zu zahlreichen Einsätzen aus.

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25.07.2025

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