Hai biss Schweizerin (25) Arm ab – Freund (26) schwamm mit ihr bis ans Ufer

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Neue Details zum tödlichen Angriff Hai biss Schweizerin (25) Arm ab – Freund (26) schwamm mit ihr bis ans Ufer

Sven Ziegler

28.11.2025

Der verletzte Schweizer wird abtransportiert.
Der verletzte Schweizer wird abtransportiert.
Screenshot 9NewsAustralia

Ein Schweizer Austauschstudent hat in Australien versucht, seine Freundin vor einem Hai zu retten – und dabei selbst schwere Verletzungen erlitten. Für die junge Frau kam jede Hilfe zu spät. Die Polizei wertet nun das GoPro-Material der beiden aus.

Sven Ziegler

28.11.2025, 09:07

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein 26-jähriger Schweizer Tauchinstruktor kämpfte am Donnerstag an einem einsamen Strand in New South Wales gegen einen Bullenhai, um seine Freundin zu retten.
  • Die 25-jährige Schweizerin verlor bei dem Angriff ihren linken Arm und starb trotz sofortiger Hilfe am Strand.
  • Der Mann wurde zweimal gebissen, brachte seine Freundin dennoch ans Ufer und alarmierte Rettungskräfte – ein Passant rettete ihm vermutlich das Leben.
Mehr anzeigen

Es war kurz nach Sonnenaufgang, als das Schweizer Paar am Donnerstagmorgen am abgelegenen Kylies Beach im Bundesstaat New South Wales ins Wasser ging. Nur wenige Minuten später kam es zur Katastrophe: Nach Angaben der Behörden griff ein ausgewachsener Bullenhai an – ein Tier, das bis zu drei Meter lang werden kann.

Die Frau (25) wurde mehrfach gebissen und verlor im Wasser einen Arm. Ihr Partner, ein frisch qualifizierter Tauchlehrer (26), befand sich bereits ausserhalb der unmittelbaren Gefahrenzone, als er bemerkte, dass sie nicht zurückschwamm. Trotz der Situation kehrte er ins Wasser zurück. Dabei wurde auch er zweimal am Bein gebissen.

Mit letzten Kräften an den Strand

Dem Mann gelang es dennoch, seine schwer verletzte Freundin ans Ufer zu bringen. Am Strand griff er zum Handy und rannte die Dünen hinauf, um die Rettungskräfte zu alarmieren. Laut Polizei war es ein vorbeikommender Camper, der ihm mit einem improvisierten Druckverband am Bein vermutlich das Leben rettete.

Für die Frau kam jede Hilfe zu spät. Sie starb noch am Strand an ihren schweren Verletzungen. Der Mann wurde per Helikopter ins Spital von Newcastle geflogen und befindet sich nach Angaben der Behörden in stabilem Zustand.

GoPro-Aufnahmen sollen Klarheit bringen

Besonders tragisch: Wenige Minuten vor dem Angriff filmte die Frau noch, wie Delfine an ihnen vorbeischwammen. Ob die Haiattacke selbst auf der Kamera festgehalten wurde, ist unklar. Die Polizei hat das Gerät sichergestellt und wertet das Material aus. Ein Bericht für die Gerichtsmedizin wurde angekündigt.

Der Strand ist nicht überwacht, es gibt dort weder Rettungspersonal noch Hai-Empfangssysteme, die Bewegungen getaggter Tiere melden können. Das nächste Warnsystem liegt rund 30 Kilometer entfernt.

Die Behörden setzten nach dem Angriff Drohnen und sogenannte Drumlines ein, um den Hai aufzuspüren – bisher ohne Erfolg. In den vergangenen Monaten war es in New South Wales mehrfach zu schweren Haiangriffen gekommen.

Mehr internationale News

Ukraine. Korruptionsskandal: Durchsuchung bei Selenskyjs Bürochef

UkraineKorruptionsskandal: Durchsuchung bei Selenskyjs Bürochef

USA unter Donald Trump. «Dumme Person»: Trump watscht Journalistin ab +++ Todesschütze bekam unter Trump US-Asyl

USA unter Donald Trump«Dumme Person»: Trump watscht Journalistin ab +++ Todesschütze bekam unter Trump US-Asyl

Russland. Orban trifft Putin heute in Moskau

RusslandOrban trifft Putin heute in Moskau

Meistgelesen

Das sind die 10 reichsten Personen in der Schweiz
Hai biss Schweizerin (25) Arm ab – Freund (26) schwamm mit ihr bis ans Ufer
So reagiert YB auf die Ausschreitungen seiner Fans
«Dumme Person»: Trump watscht Journalistin ab +++ Todesschütze bekam unter Trump US-Asyl
Schweizer sollen mehr Steuern zahlen – brisanter Plan des Bundesrats durchgesickert