Konfrontation mit Journalistin «Halt dein Maul!» – Hier verliert Nancy Pelosi die Nerven

Sven Ziegler

16.10.2025

Hier geht Pelosi auf eine Journalistin los

Hier geht Pelosi auf eine Journalistin los

Ein Video zeigt, wie Nancy Pelosi eine Reporterin scharf abkanzelt, nachdem dieser sie auf ihre Rolle beim Kapitol-Sturm 2021 anspricht.

16.10.2025

Ein Video zeigt, wie Nancy Pelosi eine Reporterin scharf abkanzelt, nachdem dieser sie auf ihre Rolle beim Kapitol-Sturm 2021 anspricht. Die frühere Sprecherin des Repräsentantenhauses weist jede Verantwortung zurück – und sorgt mit ihrem Ausbruch für Wirbel.

Redaktion blue News

16.10.2025, 14:52

16.10.2025, 14:53

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Nancy Pelosi reagierte wütend auf die Frage, warum sie 2021 keine Nationalgarde angefordert habe.
  • Die Demokratin wies die Unterstellung zurück und warf dem Reporter vor, rechte Talking Points zu verbreiten.
  • Das Video des Wortgefechts verbreitete sich rasant und erreichte über eine Million Aufrufe auf X (Twitter).
Mehr anzeigen

Ein hitziger Moment mit Folgen: Die frühere Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi hat in Washington scharf auf eine Frage zu den Ereignissen vom 6. Januar 2021 reagiert. Demnach wurde die Demokratin von einer Reporterin des rechten Senders LindellTV vor dem Kapitol auf ihre angebliche Verantwortung beim Sturm auf den Kongress angesprochen – und verlor prompt die Geduld.

Auf die Frage, ob sie sich Sorgen über neue Ermittlungen mache und warum sie damals die Nationalgarde nicht angefordert habe, entgegnete Pelosi kurz und deutlich: «Halt dein Maul. Ich habe den Einsatz der Nationalgarde nicht verweigert. Der Präsident hat sie gar nicht entsandt.»

Anschliessend warf sie der Journalistin vor, republikanische Propaganda zu wiederholen: «Warum kommen Sie hierher mit republikanischen Talking Points, als wären Sie eine seriöse Journalistin?»

Verschwörungstheorie sorgt für Kontroverse

Die Szene wurde gefilmt und von LindellTV auf X veröffentlicht. Innerhalb weniger Stunden erreichte das Video über 1,5 Millionen Aufrufe, wurde von konservativen Kommentatoren wie Benny Johnson und Eric Daugherty geteilt – und entfachte eine Debatte über Ton, Stil und Wahrheit.

Hintergrund der Auseinandersetzung ist eine alte Behauptung von Donald Trump und seinen Unterstützern, Pelosi habe 2021 eine Verstärkung durch die Nationalgarde abgelehnt. Laut Politico gibt es dafür keine Belege: Trump habe einen solchen Einsatz nie offiziell angeordnet, und Pelosi habe ihn auch nicht verweigert.

Rätsel um Marjorie Taylor Greene. Ausgerechnet seine enge Verbündete fällt Trump jetzt in den Rücken

Rätsel um Marjorie Taylor GreeneAusgerechnet seine enge Verbündete fällt Trump jetzt in den Rücken

In Aufnahmen ihrer Tochter Alexandra Pelosi, die am Tag des Angriffs entstanden, ist die Demokratin sogar zu hören, wie sie ruft: «Wir rufen jetzt die Nationalgarde, das hätte von Anfang an passieren sollen!»

Nach seiner Rückkehr ins Weisse Haus im Januar hatte Präsident Trump rund 1’500 verurteilte Teilnehmer des Kapitol-Sturms begnadigt oder ihre Strafen verkürzt.

