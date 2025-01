War der Jubel verfrüht? Angeblich stellt die Hamas in letzter Minute Teile des Abkommens mit Israel infrage. Auch in der Regierung Netanjahus ist der Deal nicht unumstritten. KEYSTONE

Das israelische Parlament hat die Entscheidung über das Waffenstillstands-Abkommen mit der Hamas vertagt. Laut Premierminister Netanyahu hat die Hamas in letzter Minute Teile des Deals zurückgewiesen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Hamas-Führung stellt laut der israelischen Regierung das Waffenruhe-Abkommen infrage.

Die Hamas fordere, bestimmen zu können, welche palästinensischen Gefangenen Israel als Gegenleistung für übergebene Geiseln freilasse.

Israel will verhindern, dass Attentäter des 7. Oktober freikommen.

Premierminister Netanjahu fordert seine Verhandler auf, nicht auf die Forderung der Hamas einzugehen und hart zu bleiben. Mehr anzeigen

«Entgegen einer klaren Klausel, die Israel ein Vetorecht über die Freilassung von Massenmördern, die als Symbole des Terrors gelten, einräumt, fordert die Hamas, die Identität dieser Terroristen zu bestimmen», heisst es in einer Erklärung von Premierminister Netanjahu, von der die «Jerusalem Post» berichtet.

Der israelische Regierungschef betont, dass das Verhandlungsteam angewiesen wurde, den vereinbarten Bedingungen treu zu bleiben und die letzten Erpressungsversuche der Hamas entschieden zurückzuweisen.

Am Donnerstagmorgen um 11 Uhr (10 Uhr MEZ) hätte das israelische Parlament über das Abkommen befinden müssen. Diese Entscheidung sei vertagt, erklärt Netanjahu, «wenn die Vermittler Israel mitteilen, dass die Hamas alle Elemente des Abkommens akzeptiert hat».

Am Abend zuvor hatte das Büro des Premierministers angedeutet, dass noch einige offene Fragen im Rahmen der Vereinbarung bestehen, jedoch die Hoffnung geäussert, dass diese über Nacht geklärt werden könnten. Das Sicherheitskabinett soll um 11 Uhr (10 Uhr MEZ) zusammenkommen, um dem Abkommen endgültig zuzustimmen.

Details der Vereinbarung

Indem die israelische Regierung bestimmt, welche palästinensischen Häftlinge und Gefangene es freilässt, will sie laut «Bild» verhindern, dass Attentäter des 7. Oktober freikommen.

In der israelischen Regierung ist laut der Zeitung der Punkt umstritten, dass Israel die Kontrolle über den Norden des Gazastreifens an Ägypten abgeben. Das südliche Nachbarland soll sicherstellen, dass die Hamas keine schweren Waffen in diese Zone bringt.

Die erste Phase des Abkommens wird 42 Tage dauern, und die Umsetzung soll zwei bis drei Tage nach der Unterzeichnung beginnen. Die israelischen Streitkräfte (IDF) werden sich aus dem Netzarim-Korridor und allen bewohnten Gebieten der Enklave bis auf etwa 700 Meter von der Grenze zurückziehen, mit Ausnahme von fünf festgelegten Gebieten, in denen der Abstand 400 Meter betragen wird.

Berichten zufolge wird die IDF ihre Präsenz im Philadelphi-Korridor zunächst reduzieren und dann im Laufe der ersten 50 Tage vollständig abziehen.

Der Redaktor hat diesen Artikel mithilfe von KI geschrieben.