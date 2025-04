Ohne Handtasche, aber mit ihrer goldenen Rolex Cosmograph Daytona, die in den USA für rund 50'000 Dollar zu haben ist: Kristi Noem, die Chefin des Ministeriums für Inlandsicherheit, besichtigt das berüchtigte Hochsicherheitsgefängnis in El Salvador, in das die Trump-Regierung angebliche Gang-Mitglieder abschiebt. (26. März 2025)

Bild: Keystone/AP Photo/Alex Brandon