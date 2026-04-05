Ein Handwerker mit einer Behinderung aus Boynton Beach, Florida, hat die Stadt verklagt. (Symbolbild) sda

In Boynton Beach sorgt ein Parkverbot für Diskussionen: Ein Handwerker mit Behinderung soll zahlen, weil er seinen Arbeitswagen zu Hause abstellt, und zieht nun gegen die Stadt vor Gericht.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Handwerker mit einer Behinderung aus Boynton Beach, Florida, hat die Stadt verklagt, nachdem er 345 Dollar Strafe zahlen musste, weil er seinen Arbeitswagen in der eigenen Einfahrt parkt.

Die Behörden sehen darin einen Verstoss gegen eine kommunale Vorschrift, die grosse Fahrzeuge aus Wohngebieten verbannen soll.

Ramnarace, der körperlich beeinträchtigt ist, hält die Regelung für ungerecht, da er den Wagen seit Jahrzehnten für seine Arbeit nutzt und auf ihn angewiesen ist. Mehr anzeigen

Ein Handwerker aus Boynton Beach, Florida, hat die Stadtverwaltung verklagt, nachdem er wegen seines Lieferwagens eine Geldstrafe erhalten hat. Der 63-jährige Bali Ramnarace, der körperlich beeinträchtigt ist, wurde mit 345 US-Dollar belegt, weil er seinen Kastenwagen in der eigenen Einfahrt parkt. Nach Angaben der Behörden verstösst das gegen die kommunale Satzung. Für jeden weiteren Monat, in dem das Fahrzeug dort steht, drohen ihm zusätzliche 75 Dollar Strafe.

Ramnarace nutzt den Wagen für seine Arbeit und erklärt, dass er ihn seit rund 45 Jahren auf demselben Grundstück abstellt. Ein Entfernen des Fahrzeugs würde ihm die Berufsausübung deutlich erschweren. «Das ist, wie ich meinen Lebensunterhalt verdiene», sagte er dem lokalen Sender WPTV.

Die Stadt verweist auf ihre Verordnung «Chapter 14, Section 14-3», die das Parken grösserer Fahrzeuge in Wohngebieten einschränkt, um den «Wert und Charakter der Grundstücke» zu erhalten. Betroffen sind neben Lkw auch Traktoren, Busse und andere Nutzfahrzeuge. Ramnarace sagte, sein Fahrzeug erfülle alle technischen Grenzwerte und sei deutlich kleiner und leichter als die in der Regel verbotenen Modelle.

Im Februar hatte Boynton Beach seine Parkvorschriften überarbeitet und zusätzliche Beschränkungen eingeführt. Seither darf in Wohngebieten nur noch in Einfahrten oder bei genehmigten Veranstaltungen geparkt werden. Das führte unter Anwohnern zu Kritik. Viele beklagen, dass sich für sie keine praktikablen Alternativen zum Parken ergeben.

Die Stadt weist den Vorwurf zurück, es gehe um Einnahmen. Die Regelung solle vor allem der öffentlichen Sicherheit dienen, erklärte der zuständige Direktor der Sicherheitsbehörde, Bonafair.