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Hantavirus auf Kreuzfahrtschiff Spanien will Schiff auf Kanaren anlegen lassen – Regierungschef von Insel will nicht

dpa

6.5.2026 - 11:14

Hantavirus: Kreuzfahrtschiff darf Kanarische Inseln anlaufen – Gallery
Hantavirus: Kreuzfahrtschiff darf Kanarische Inseln anlaufen – Gallery. Das betroffene Schiff liegt im Hafen von Praia, Kap Verde.

Das betroffene Schiff liegt im Hafen von Praia, Kap Verde.

Bild: dpa

Hantavirus: Kreuzfahrtschiff darf Kanarische Inseln anlaufen – Gallery. Gesundheitspersonal kam am Dienstag an Bord des unter niederländischer Flagge fahrenden Schiffes.

Gesundheitspersonal kam am Dienstag an Bord des unter niederländischer Flagge fahrenden Schiffes.

Bild: dpa

Hantavirus: Kreuzfahrtschiff darf Kanarische Inseln anlaufen – Gallery. Die MV Hondius liegt vor den Kapverden im Atalantik vor Anker.

Die MV Hondius liegt vor den Kapverden im Atalantik vor Anker.

Bild: dpa

Hantavirus: Kreuzfahrtschiff darf Kanarische Inseln anlaufen – Gallery. Naturexpeditionen und menschliche Kontakte könnten zu dem Ausbruch geführt haben.

Naturexpeditionen und menschliche Kontakte könnten zu dem Ausbruch geführt haben.

Bild: dpa

Hantavirus: Kreuzfahrtschiff darf Kanarische Inseln anlaufen – Gallery. Nach einem Hantavirus-Ausbruch sind drei Passagiere der MV Hondius gestorben.

Nach einem Hantavirus-Ausbruch sind drei Passagiere der MV Hondius gestorben.

Bild: dpa

Hantavirus: Kreuzfahrtschiff darf Kanarische Inseln anlaufen – Gallery
Hantavirus: Kreuzfahrtschiff darf Kanarische Inseln anlaufen – Gallery. Das betroffene Schiff liegt im Hafen von Praia, Kap Verde.

Das betroffene Schiff liegt im Hafen von Praia, Kap Verde.

Bild: dpa

Hantavirus: Kreuzfahrtschiff darf Kanarische Inseln anlaufen – Gallery. Gesundheitspersonal kam am Dienstag an Bord des unter niederländischer Flagge fahrenden Schiffes.

Gesundheitspersonal kam am Dienstag an Bord des unter niederländischer Flagge fahrenden Schiffes.

Bild: dpa

Hantavirus: Kreuzfahrtschiff darf Kanarische Inseln anlaufen – Gallery. Die MV Hondius liegt vor den Kapverden im Atalantik vor Anker.

Die MV Hondius liegt vor den Kapverden im Atalantik vor Anker.

Bild: dpa

Hantavirus: Kreuzfahrtschiff darf Kanarische Inseln anlaufen – Gallery. Naturexpeditionen und menschliche Kontakte könnten zu dem Ausbruch geführt haben.

Naturexpeditionen und menschliche Kontakte könnten zu dem Ausbruch geführt haben.

Bild: dpa

Hantavirus: Kreuzfahrtschiff darf Kanarische Inseln anlaufen – Gallery. Nach einem Hantavirus-Ausbruch sind drei Passagiere der MV Hondius gestorben.

Nach einem Hantavirus-Ausbruch sind drei Passagiere der MV Hondius gestorben.

Bild: dpa

Nach mehreren Hantavirus-Fällen und drei Todesopfern darf das Kreuzfahrtschiff «Hondius» einen Hafen auf den Kanaren anlaufen. Doch Regierungschef der Kanaren, Fernando Clavijo ist nicht einverstanden. Jetzt wird geplant, wie weiter vorgegangen werden soll.

DPA

06.05.2026, 11:14

06.05.2026, 11:15

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Spanien erlaubt dem von Hantavirus-Fällen betroffenen Kreuzfahrtschiff «Hondius» das Anlaufen der Kanaren in Abstimmung mit WHO und EU.
  • Der kanarische Regierungschef Clavijo widerspricht jedoch und will das Einlaufen wegen der Todesfälle verhindern.
  • An Bord gibt es laut WHO sieben Infektionen und drei Todesfälle, darunter ein niederländisches Ehepaar und eine Deutsche. 
  • Die Kanaren gelten als nächster Ort mit ausreichender medizinischer Kapazität, da Kap Verde überfordert ist. Ein schwer kranker Schiffsarzt soll ausgeflogen werden.
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Spanien hat dem von Hantavirus-Fällen betroffenen Kreuzfahrtschiff «Hondius» das Anlaufen eines Hafens auf den Kanarischen Inseln erlaubt. Diese Entscheidung sei in Abstimmung mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und der EU gemäss internationalem Recht und humanitären Prinzipien getroffen worden, teilte das Gesundheitsministerium in Madrid mit.

Doch einer ist nicht ganz einverstanden. Der Regierungschef der Kanaren, Fernando Clavijo, will dem Kreuzfahrtschiff «Hondius» wegen Hantavirus-Fällen mit drei Toten das Einlaufen verweigern, obwohl Spanien dies in Abstimmung mit WHO und EU erlaubt hatte. Das Schiff mit rund 150 Menschen liegt vor Kap Verde.

Das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) untersuche das Schiff eingehend, um festzustellen, welche Personen dringend von Kap Verde aus evakuiert werden müssten, teilte das Ministerium weiter mit. Die übrigen Passagiere werden mit dem Kreuzfahrtschiff demnach zu den Kanarischen Inseln fahren, wo sie voraussichtlich innerhalb von drei bis vier Tagen eintreffen werden. 

Bislang sind drei Passagiere der unter niederländischer Flagge fahrenden «Hondius» gestorben, ein älteres niederländisches Ehepaar und eine Frau aus Deutschland. Nach Angaben des Schiffsbetreibers Oceanwide Expeditions stammen sieben Passagiere aus Deutschland, darunter auch die gestorbene Frau. Auch ein Crewmitglied kommt aus Deutschland. Die WHO geht derzeit von insgesamt sieben Erkrankungsfällen aus.

Kanaren sind der nächstgelegene Ort mit Kapazitäten für Hilfe

Die Weltgesundheitsorganisation habe erklärt, dass Kap Verde – ein kleiner Inselstaat vor Westafrika – diesen Einsatz nicht selbst durchführen könne, betonte das spanische Ministerium. Die Kanarischen Inseln seien deshalb der nächstgelegene Ort mit den notwendigen Kapazitäten. Spanien habe eine moralische und rechtliche Verpflichtung, diesen Menschen zu helfen; darunter seien auch mehrere spanische Staatsbürger. 

Deshalb habe die Regierung in Madrid auch zugestimmt, dass der Arzt der «Hondius», der sich in kritischem Zustand befinde, noch in den kommenden Stunden mit einem Lazarettflugzeug auf die Kanarischen Inseln geflogen werde, teilte das Gesundheitsministerium weiter mit.

Der genaue Hafen auf den Kanaren vor der Westküste Nordafrikas, den das Kreuzfahrtschiff anlaufen werde, stehe indes noch nicht fest. Dort angekommen, sollen Besatzung und Passagiere untersucht, gegebenenfalls medizinisch versorgt und in ihre jeweiligen Heimatländer zurückgebracht werden, wie es in der Mitteilung des Ministeriums weiter hiess.

Drei Infizierte sollen in die Niederlande geflogen werden

Das niederländische Aussenministerium hatte zuvor mitgeteilt, drei Erkrankte sollten von Bord der «Hondius» geholt und in die Niederlande ausgeflogen werden. Zu ihnen gehöre ein Niederländer. Dies solle «so schnell wie möglich geschehen», teilte das Ministerium mit. 

Die WHO vermutet, dass die Infektionskette von dem mittlerweile verstorbenen niederländischen Ehepaar ausging, das sich vor der Einschiffung in Argentinien noch an Land angesteckt haben könnte.

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