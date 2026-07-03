Donald Trump ist gefühlt mehr als 250 Jahre vom Gründungsmythos der USA entfernt: Der runde Geburtstag der Vereinigten Staaten ist deshalb für viele kein Feiertag. Doch damit tut man diesem Land Unrecht, das mehr ist als bloss Maga, Moneten und Lust an der Macht.

Darum geht’s Am 4. Juli 2026 begehen die USA ihren 250. Geburtstag, doch wegen Donald Trumps Politik ist vielen nicht nach Feiern zumute.

Doch noch ist Amerika nicht verloren: Justiz und Gesellschaft versuchen, dem Präsidenten Einhalt zu gebieten.

«Trump gehört das Land nicht» – und den «Ami» gibt es auch gar nicht: Darum darf man den Vereinigten Staaten gratulieren.

Was hätten Amerikas Gründerväter wohl zu dem Pomp gesagt, der Washington dieser Tage heimsucht? Sie wollten einen Staat gründen, der sich von den Nationen in Europa abhebt – ohne royalen Firlefanz.

Und nun lässt Donald Trump auf den Trümmern des Ostflügels einen riesigen Ballsaal aus dem Boden stampfen. Er plant einen 76 Meter hohen United States Triumphal Arch, den die Medien bloss «Arc de Trump» nennen.

Der «Arc de Trump» soll mehr als dreimal so gross wie das Weisse Haus werden und und auch den Arc de Triomphe in Paris übersteigen, der knapp 50 Meter misst. Commons/Hstoops

Und nun wird auch noch der Park am Lafayette Square verändert: 47 Ahornbäume will der 47. Präsident dort pflanzen lassen, um sich selbst ein weiteres Denkmal zu setzen. Nicht zuletzt soll auch der East Potomac Park umgestaltet werden, weil Trump der dortige Golfplatz angeblich missfällt.

Golf, Gold und die Geschichte

Golf war den Gründungsvätern übrigens bekannt: 1659 wird das Spiel erstmals erwähnt – weil es in den öffentlichen Strassen von Albany im späteren Bundesstaat New York verboten wird. Golf ist damals der Sport der Wohlhabenden, den die Briten auf dem Kontinent bringen.

Golf macht Donald Trump glücklich. AP

Von der alten Kolonialmacht wollen sich die USA absetzen, als sie am 4. Juli 1776 ihre Unabhängigkeit erklären: Die Gründungsväter wollen keinen König oder keine Königin, die mit ihresgleichen über die Köpfe der Bevölkerung hinweg Politik machen.

Trump im güldenen Oval Office: Was hätten die Gründerväter wohl dazu gesagt? AP

Heute haben die USA einen 80-jährigen Präsidenten, der den Eindruck macht, als beneide er Despoten wie Wladimir Putin oder Xi Jinping, weil diese sich nicht mit politischem Widerstand oder kritischer Presse befassen müssen. Auch aus seiner Bewunderung für das britische Königshaus macht der New Yorker keinen Hehl.

Realität vs. Gründungsmythos

Das passt ebenso wenig zum Gründungsmythos wie Trumps zahlreiche Skandale. Die offensichtliche Korruption im Amt, seine Verwicklung in den Fall Epstein oder sein Vorgehen gegen die Presse- und Meinungsfreiheit passen nicht in das Bild einer Nation, die sich Freiheit und Gerechtigkeit auf die Fahnen geschrieben hat.

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Und auch wenn es Trump nicht passt: Die USA sind ein Einwanderungsland, wie die Karte zeigt, die ausweist, welche Sprachen neben Englisch und Spanisch in den Bundesstaaten gesprochen werden. Ganz vorne mit dabei ist Deutsch – dank der Ausgewanderten aus der Schweiz, Österreich und dem Nachbarland im Norden.

Kein Geheimnis, dass #Spanisch in #USA auf dem Vormarsch ist. Doch, welche Sprachen kommen danach? This map shows the most commonly spoken language in every US state, excluding English and Spanish https://www.businessinsider.de/what-is-the-most-common-language-in-every-state-map-2019-6



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Aber auch Französisch, Portugiesisch, Polnisch, Vietnamesisch, Chinesisch, Französisch, Arabisch und Koreanisch sind vertreten: Das alles macht die USA zum Schmelztiegel der Kulturen. Diesen Trend möchte Trump durch Abschottung der Grenzen und massenhafte Ausschaffungen umkehren.

Noch ist Amerika nicht verloren

Da könnte man pessimistisch werden: Was bleibt vom «Land of the Free», wenn man sich allenthalben vor ICE-Agenten mit Sendungsbewusstsein ausweisen muss? Wie kann man die Rede- und Meinungsfreiheit feiern, wenn Trump die Zahlenreihe «8647» verbieten lassen will, weil sie angeblich zum Mord an dem 47. Präsidenten aufruft?

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Doch noch sind die USA nicht verloren, denn die Gerichte halten dagegen. So darf der National Park Service nicht eingreifen, weil Demonstrierende ein «8647»-Schild hochhalten. Mehr noch: Sogar Sprüche wie «Trump hat kleine Kinder vergewaltigt» muss sich die Regierung gefallen lassen, besagt ein Urteil vom 30. Juni.

Weiterhin macht die Justiz Dampf, damit die Epstein-Akten unzensiert von einer Journalistin eingesehen werden. Sie hat sowohl Trumps Zölle gekippt als auch seinen Versuch unterbunden, die Staatsangehörigkeit per Geburt abzuschaffen. Und sie bestätigt, dass Trump Autorin E. Jean Carroll wegen Missbrauchs und übler Nachrede fünf Millionen Dollar zahlen muss.

Auch die Gesellschaft hält dagegen

Im Mai hat die Regierung satte 96,3 Prozent ihrer Klagen vor Gericht verloren, schreibt Stanford-Politologe Adam Bonica: In 26 von 27 Fällen hätten die Richterinnen und Richter gegen ihn gestimmt. Dabei sind sie sich sogar einig – auch wenn sie von Republikanern nominiert worden sind.

Adam Bonica/data4democracy.substack

Ausserdem gibt es den gesellschaftlichen Diskurs: Die Bürgerinnen und Bürger haben mit ihren Protesten dazu beigetragen, dass ICE sich aus dem US-Bundesstaat Minnesota zurückgezogen hat.

«Demokratie heisst, sich in seine eigenen Angelegenheiten einzumischen.» Max Frisch

Die Menschen bekunden bei den «No Kings»-Demonstrationen öffentlichkeitswirksam ihren Unmut – und sorgen dafür, dass die Absetzung von Late-Night-Host Jimmy Kimmel rückgängig gemacht wird. Noch ist Amerika also nicht verloren.

Amerika ist kein Monolith

Hinzu kommt: Wenn es nun heisst «Happy Birthday, Amerikaner» – frei nach dem Roman «Happy Birthday, Türke» und dem gleichnamigen Film von Doris Dörrie –, muss man konstatieren, dass es den Amerikaner oder die Amerikanerin ja gar nicht gibt. Und den «Ami» eigentlich schon gar nicht, weil das Wort negativ konnotiert ist.

Am 15. Januar zeigt der rechtsextreme Aktivist Jaden Scott der Polizei in Minneapolis, Minnesota, wo es langgeht. EPA

Trumps Maga-Gemeinde macht 30 bis 35 Prozent der Bevölkerung aus – die anderen sind Demokraten, Unabhängige oder haben sich von der Politik völlig abgewendet. Wer also nun das Land verdammt, weil ihm oder ihr der Präsident nicht passt, schert ein ganzes Land über einen Kamm.

Proteste gegen ICE am 24. Januar in Minnepaolis, Minnesota. FR172090 AP

Das Problem besteht aber nicht nur im Ausland, sondern auch in den USA selbst: «Viele boykottieren [den 250. Geburtstag], weil sie ihn mit Trump in Verbindung bringen, und man kann ja nicht bei etwas mitmachen, das Trumps Geruch trägt», sagt Late-Night-Host Bill Maher im Gespräch mit dem Politologen Ian Bremmer.

«Trump gehört das Land nicht»

Da macht Maher nicht mit: «Ihm gehört das Land nicht.» «Ihm gehört die Flagge nicht», pflichtet ihm Bremmer bei. «Ihm gehört der Patriotismus nicht», fährt Maher fort. «Und deshalb denke ich, dass man sich ins eigene Fleisch schneidet. [...] Amerika ist Maga, und Amerika ist nicht Maga: Jeder ist Amerika. Und so sollte man es sehen.»

Trump: "Total control. We have total control of everything. This is just the beginning of the golden age of America. We're in the golden age of America."



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Einige würden sich zu sehr auf die Fehler konzentrieren, die die USA begangen hätten, so Maher. «Und natürlich liegen all unsere Sünden offen zutage. Und sie sind real und müssen verhasst sein. Aber wir sind bei den schlimmen Sachen, die wir gemacht haben, nicht so viel verdammt anders als viele andere Länder.»

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Maher endet mit: «Aber wir sind bei den guten Sachen, die wir gemacht haben, verdammt viel besser als viele andere Orte.» Man sollte also beide Seiten sehen, wenn man Amerika ins Gesicht schaut: Westliche Werte seien etwas Gutes, auch wenn es bei deren Durchsetzung manchmal hapere.

«Man soll das Vaterland nicht mehr lieben als einen Menschen.» Friedrich Dürrenmatt

Tatsächlich läuft man Gefahr, 250 Jahre amerikanische Geschichte nur in dem Kontext von Donald Trump oder von Krieg zu sehen. Dabei hat das Land auch einen Muhammad Ali hervorgebracht – einen muslimischen Volkshelden, der sich öffentlich gegen den Vietnamkrieg eingesetzt hat.

Ein muslimischer Konvertit verweigert seine Einberufung nach Vietnam: Muhammad Ali musste viel einstecken, wie auch das Cover der «Esquire» von 1968 suggeriert. Heute firmiert er unter seinem Beinamen «The Greatest». AP Museum of Modern Art

Dazu kann man die USA an ihrem Geburtstag durchaus beglückwünschen.