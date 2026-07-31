Ein Haus in Colorado wird für rund 215'000 Dollar angeboten – doch Interessierte dürfen es weder betreten noch besichtigen. Im Inneren lebt weiterhin eine Frau, die unmissverständlich klarmacht: Sie denkt nicht daran, auszuziehen.

Dieses Haus in Nunn im US-Bundesstaat Colorado steht zum Verkauf – mit einem grossen Haken.

Kurioses Inserat geht viral Haus steht zum Verkauf – Bewohnerin will aber nicht ausziehen

Darum geht’s Ein zwangsversteigertes Haus in Colorado wird ohne Besichtigungs- oder Inspektionsmöglichkeit verkauft.

Die heutige Bewohnerin lebt seit 2006 darin und führt seit Jahren einen Rechtsstreit um die Immobilie.

Wer das Haus kauft, muss sich nach dem Abschluss selbst darum kümmern, die Frau zum Auszug zu bewegen. Zusammenfassung erstellt mit

Drei Schlafzimmer, zwei Badezimmer – und eine Bewohnerin, die nicht ausziehen will: Ein ungewöhnliches Immobilieninserat aus dem US-Bundesstaat Colorado sorgt im Internet für Aufsehen.

Das Haus in der Kleinstadt Nunn wird für rund 215'000 Dollar angeboten. Interessierte dürfen das Gebäude vor dem Kauf allerdings weder betreten noch besichtigen. Auch eine Inspektion ist ausgeschlossen.

Im Inserat wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das Haus bewohnt verkauft werde. Wer den Zuschlag erhält, müsse sich anschliessend selbst darum kümmern, den Besitz an der Immobilie zu erlangen.

Hausbewohnerin McMechan: «Ich gehe nicht»

Im Haus lebt Tori McMechan. Sie reagiert selbst ungläubig auf die Verkaufsanzeige: «Wer würde ein Haus ungesehen kaufen, in dem noch jemand lebt?»

Die Frau macht deutlich, dass sie auch nach einem Verkauf nicht freiwillig ausziehen will. «Ich bleibe», sagt sie dem Lokalsender 9News. Ein neuer Eigentümer könne zwar kommen, sie werde das Haus aber nicht verlassen.

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Nachdem ein auf ungewöhnliche Immobilien spezialisiertes Profil das Inserat auf der Plattform X geteilt hatte, wurde es millionenfach angesehen.

Seit 2006 im Haus

McMechan lebt nach eigenen Angaben seit 2006 in dem Gebäude. Ihr inzwischen verstorbener Ehemann hatte die Immobilie damals gekauft. Sie zog dort ihre Kinder gross und bezeichnet das Haus als das Letzte, was ihr Mann vor seinem Tod für sie gekauft habe.

Der Kredit lief laut ihren Angaben auf den Namen ihres Mannes. Nach dessen Tod habe sich die Bank geweigert, mit ihr als Witwe zusammenzuarbeiten oder ihre Zahlungen anzunehmen.

Gerichtsunterlagen führen die ausstehenden Zahlungen auf das Jahr 2010 zurück. Seither kam es zu mindestens sechs verschiedenen Zwangsvollstreckungsverfahren.

Klagen der Bewohnerin scheiterten

McMechan ging mehrfach rechtlich gegen die Kreditgeber vor. Sie argumentierte unter anderem, der Kredit sei zwischen verschiedenen Unternehmen weitergereicht worden, ohne dass eindeutig belegt worden sei, wem er tatsächlich gehöre.

Ihre Klagen wurden jedoch abgewiesen. Auch das Berufungsgericht des Bundesstaats Colorado sah keinen ausreichenden rechtlichen Grund, den Verkauf zu stoppen.

McMechan hofft nun darauf, sich in einem möglichen Räumungsverfahren nochmals wehren zu können. Dabei beruft sie sich auf eine Änderung der Rechtslage, die Mietparteien in bestimmten Fällen ein Verfahren vor einer Jury ermöglicht.

Der zuständige Immobilienmakler erklärte gegenüber der «New York Post», er habe in seiner Karriere bereits Tausende zwangsversteigerte Häuser angeboten. Noch nie zuvor habe er jedoch eine Immobilie verkaufen müssen, in der weiterhin jemand lebe.

Der künftige Eigentümer kauft das Haus damit in unbekanntem Zustand – und übernimmt gleichzeitig den Konflikt mit dessen Bewohnerin.