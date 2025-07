Rom: Viele Verletzte nach Explosion einer Tankstelle

Bei einer heftigen Explosion an einer Tankstelle in dRom am Freitag wurden laut Angaben der italienischen Nachrichtenagentur Ansa über 20 Personen verletzt. Unter anderem sollen Polizisten sowie ein Feuerwehrmann betroffen sein, aber auch Passanten.

04.07.2025