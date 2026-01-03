Aufnahmen in sozialen Netzwerken zeigen Brände nach den Explosionen. Screenshot X

In der venezolanischen Hauptstadt Caracas haben sich am frühen Samstagmorgen mehrere Explosionen ereignet. Die Hintergründe sind noch unklar.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Venezuela kam es in der Nacht zu mehreren Explosionen in der Hauptstadt Caracas.

Die Vorfälle ereignen sich vor dem Hintergrund verschärfter Spannungen mit den USA, nachdem Präsident Trump Militärschläge gegen Venezuela angedroht und Sanktionen ausgeweitet hatte.

In der venezolanischen Hauptstadt Caracas haben sich Medienberichten zufolge eine Reihe von Explosionen ereignet. Auf vom Fernsehsender NTN24 veröffentlichten Bildern waren Explosionen und Rauchwolken zu sehen. Mehrere davon sollen sich im Gebiet La Carlota ereignet haben, wo ein Stützpunkt der venezolanischen Luftwaffe liegt.

Auf einem Video des Senders VPItv war zu sehen, wie mehrere Helikopter über die nächtliche Stadt fliegen. Was der Auslöser der Explosionen war, blieb zunächst unklar. Die venezolanische Regierung äusserte sich zunächst nicht zu den Vorfällen.

WATCH: U.S. airstrikes targeting a port in Caracas, Venezuela. pic.twitter.com/W0LkiqDJFG — Clash Report (@clashreport) January 3, 2026

Im Raum stand die Frage, ob es sich möglicherweise um einen Angriff des US-Militärs handeln könnte. Der Konflikt zwischen den USA und Venezuela war zuletzt immer weiter eskaliert. Die US-Streitkräfte haben vor der Küste Venezuelas zahlreiche Kriegsschiffe, Kampfflugzeuge und Soldaten zusammengezogen.

Das Militär versenkte zuletzt eine Reihe von angeblichen Drogenbooten, die Küstenwache beschlagnahmte mit Sanktionen belegte Öltanker. US-Präsident Donald Trump bestätigte zudem einen Angriff auf ein Hafengebiet in dem südamerikanischen Land.

Explosions, smoke rising after suspected U.S. airstrikes in Venezuela’s capital. No word yet from the U.S. government pic.twitter.com/Q900vyucKN — BNO News Live (@BNODesk) January 3, 2026

Kolumbiens Präsident: «Sie bombardieren mit Raketen»

Der kolumbianische Präsident Petro spricht derweil von einem Angriff: «Caracas wird gerade bombardiert. Alarmiert die Welt: Venezuela wurde angegriffen. Sie bombardieren mit Raketen. Die OAS und die UNO müssen sich sofort treffen», schreibt er auf X. Die OAS ist die Organisation Amerikanischer Staaten, der alle 35 Staaten des (süd- und nord-)amerikanischen Kontinents angehören.

Auf Videos, die in sozialen Netzwerken kursieren, sind denn auch Raketen zu sehen, die am Flughafen Higuerote, etwa 87 Kilometer östlich von Caracas, einschlagen. Die Aufnahmen sind allerdings noch nicht verifiziert.

WATCH: Large explosions at Higuerote Airport, about 87 km (54 mi) east of Caracas pic.twitter.com/TCL7goWlQ3 — BNO News Live (@BNODesk) January 3, 2026

Venezuelas autoritärer Präsident Nicolás Maduro wirft dem Weissen Haus vor, einen Machtwechsel in Caracas erzwingen zu wollen. Im Oktober hatte Trump öffentlich bestätigt, dass er verdeckte Einsätze des Auslandsgeheimdienstes CIA in Venezuela genehmigt habe. Der US-Präsident erklärte zudem, Maduros Tage an der Staatsspitze seien gezählt.