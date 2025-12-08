  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Stärke 7,2 Heftiges Erdbeben erschüttert Japan – Behörden warnen vor Tsunami

Dominik Müller

8.12.2025

Vor der Küste Japans hat sich ein Erdbeben ereignet. Im Bild: die Stadt Osaka.
Vor der Küste Japans hat sich ein Erdbeben ereignet. Im Bild: die Stadt Osaka.
Symbolbild: dpa

Am späten Montagabend (Ortszeit) erschüttert ein schweres Erdbeben den Norden Japans. Behörden warnen vor Tsunami-Wellen.

Dominik Müller

08.12.2025, 15:52

08.12.2025, 16:28

Ein starkes Erdbeben hat am Montag den Norden Japans erschüttert und eine Tsunami-Warnung ausgelöst. Der Erdstoss vor der Nordküste der japanischen Insel Hokkaido hatte eine Stärke von 7,2, wie die japanische Meteorologiebehörde mitteilt.

Das Zentrum des Bebens lag demnach in einer Tiefe von rund 50 Kilometern. Die US-Erdbebenwarte bezifferte das Beben vorläufig sogar mit einer Stärke von 7,6. Die Tsunami-Welle könnte bis zu drei Meter hoch werden, warnt die Meteorologiebehörde.

Das Epizentrum des Erdbebens befand sich rund 80 Kilometer vor der japanischen Küste.
Das Epizentrum des Erdbebens befand sich rund 80 Kilometer vor der japanischen Küste.
Japan Meteorological Agency

Der japanische Sender NHK berichtet, dass Atomkraftwerke in der Gegend Sicherheitsüberprüfungen durchführten.

Das gewaltige Erdbeben vom März 2011, das einen riesigen Tsunami auslöste, hatte eine Stärke von 9,0. Der Tsunami zerstörte das Atomkraftwerk in Fukushima und löste dort eine Kernschmelze aus.

Meistgelesen

Das ist Luana Lopes Lara, jüngste Selfmade-Milliardärin der Welt
«Alle haben angefangen, Trump den A**** zu küssen»
«Sven Hotz war ein Ehrenmann – so einen Präsidenten gibts heute nicht mehr»
Muheim lässt den Volkspark beben ++ Jashari meldet sich zurück ++ Manzambi trifft erneut
Mann lässt Ferrari aus Parkplatz-Not auf Terrasse heben – jetzt droht Ärger