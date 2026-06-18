Hegseth droht mit weiterem Truppenabzug und kritisiert Europa scharf

Hier unterschreibt Trump den Iran-Rahmenvertrag Die USA und der Iran haben ein Rahmenabkommen unterzeichnet. Laut Vermittler Pakistan öffnet damit nun die Strasse von Hormus wieder. 18.06.2026

Während der G7-Gipfel in Evian überraschend harmonisch verläuft, haut US-Verteidigungsminister beim Treffen mit seinen Nato-Amtskollegen in Brüssel auf den Tisch. Er kritisiert Europa scharf, kündigt eine Überprüfung der Verbündeten an und droht mit einem Abzug von weiteren Truppen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Beim Treffen der Verteidigungsminister der Nato-Staaten in Brüssel hat Pete Hegseth Tacheles geredet.

Der Amerikaner kündigte eine Revision an, die beleuchten soll, ob die Verbündeten militärisch genug investieren und genug helfen.

In der Folge könnten die USA Truppen aus Ländern abziehen oder ihre eigenen Nato-Beiträge reduzieren, droht Hegseth. Mehr anzeigen

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hat eine umfassende Untersuchung der US-Truppenpräsenz in Europa angekündigt. Dazu werde es eine sechsmonatige Überprüfungsphase geben, sagte er beim Treffen der Nato-Verteidigungsminister in Brüssel.

Hegseth kritisierte, es gebe Rückschläge bei der Stärkung der Nato, auch wenn einige Staaten ihr Engagement und Militärausgaben deutlich gesteigert hätten.

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«Und deshalb verstärken wir unsere Bemühungen, die Nato zu dem zu machen, was sie immer sein sollte: ein ausgewogenes Bündnis, in dem Europa die Führung für seine eigene Verteidigung übernimmt: Nato 3.0», sagte der frühere Fox-News-Moderator.

«Nennen wir es die Nato-3.0-Überprüfung»

Hegseth liess durchblicken, dass weitere Truppen abgezogen werden könnten: «Ich kündige heute eine sechsmonatige Überprüfung durch das [Verteidigungsministerium] an, bei der die Truppenpräsenz und die Stützpunkte der USA in Europa unter die Lupe genommen werden sollen.»

WATCH: Pete Hegseth:



I'm announcing today a six-month Department of War review that will examine America's force posture and basing in Europe. Up to six months—it could be less.



Let's call it the NATO 3.0 Review. pic.twitter.com/zw7ShicLHd — Clash Report (@clashreport) June 18, 2026

Es könnte auch schneller gehen als ein halbes Jahr, sagte der 46-Jährige: «Nennen wir es die Nato-3.0-Überprüfung.» Ein Ergebnis könnte sein, dass die USA weniger zahlen werden: «Die Höhe unserer jährlichen Nato-Beiträge hängt davon ab, ob andere Länder ihre Ziele bei den Verteidigungsausgaben erreichen. Wenn andere Verbündete nicht mit der nötigen Dringlichkeit investieren, werden unsere Beiträge sinken.»

Pete Hegseth:



Our annual NATO dues will be contingent on other countries meeting their defense spending targets.



Where other allies do not spend with urgency, our dues contributions will go down.



NATO will be a two-way street. pic.twitter.com/sckZyLkVEG — Clash Report (@clashreport) June 18, 2026

Viel zu lange sei die Nato «ein Papiertiger und eine Einbahnstrasse» gewesen. «Damit ist jetzt Schluss», sagte Hegseth. Nötig sei es, die Nato wieder in ein echtes Militärbündnis zu verwandeln, das sich auf militärische Stärke und glaubwürdige Abschreckung konzentriere.

Pete Hegseth:



For too long, NATO has been a paper tiger and a one-way street.



No more. pic.twitter.com/masZKahPQp — Clash Report (@clashreport) June 18, 2026

Die Stärke des Bündnisses stamme nicht von Komitees und kleinen Flaggen auf den Tischen, sondern von «Kriegern». Es gebe Schritte in die richtige Richtung, aber auch echte Rückschläge, «die wir nicht ignorieren können», sagte der US-Minister. Und: «Trotz all unserer Klarheit scheinen zu viele Hauptstädte unserer Verbündeten noch immer etwas misszuverstehen.»

«Zu viele haben den Test nicht bestanden.»

Er kritisierte: «Einige der grössten Volkswirtschaften der Nato, einige unserer reichsten Länder, Verbündete, die am liebsten über die regelbasierte internationale Ordnung und das Zusammenstehen von Mittelmächten sprechen, scheinen immer noch zu glauben, dass die Ära des Trittbrettfahrens weitergeht.»

Pete Hegseth:



Some of NATO's largest economies, some of our richest countries, allies that are happiest to go on about the rules-based international order and middle powers banding together, still seem to think the era of free-riding is here.



Eisenhower and Trump disagree. pic.twitter.com/HzfLeOkji9 — Clash Report (@clashreport) June 18, 2026

Hegseth monierte auch, dass die Verbündeten Donald Trump beim Iran-Krieg zu wenig geholfen hätten. «Wir haben Europa einem Test unterzogen, [um zu sehen,] ob es uns unterstützt, als wir um Hilfe gebeten haben. Und zu viele haben ihn nicht bestanden.»

Pete Hegseth blasts Europe:



As President Trump put it, and rightfully so, he gave our allies a test: to support America when we asked for their help. And too many failed it.



The United States has defended Europe for generations. And the president said—all he said—was that our… pic.twitter.com/oa8WoDEs1d — Clash Report (@clashreport) June 18, 2026

Dabei hätten die USA Europa «seit Generationen» geschützt, doch dann hätten einige Länder die Nutzung ihrer Militär-Basen verweigert. Dabei habe Teheran «europäische Interessen sogar noch direkter bedroht» als diejenigen der USA. Das habe das Leben von «amerikanischen Söhnen und Töchtern» gefährdet, so Hegseth.