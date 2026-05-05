Hegseths Umbau eskaliert – jetzt sitzt sogar seine Frau im Pentagon

Familienbande in Washington: Pete Hegseth und seine Frau Jennifer Rauchet am 6. April im Weissen Haus. Bild: Keystone

24 hochrangige Offiziere hat US-Verteidigungsminister Pete Hegseth entlassen, seit er im Pentagon das Sagen hat. Überproportional häufig sind davon Minderheiten betroffen. Gleichzeitig schart er Freunde und Verwandte um sich: Neu bringt er offenbar seine Ehefrau mit zu Sitzungen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Pete Hegseth hat seit Februar 2025 24 hochrangige Militärs gefeuert – darunter hochangesehene und dekorierte Personen.

Der 45-Jährige bringt nun offenbar seine Ehefrau mit zu Pentagon-Sitzungen und lässt sich von seinem Bruder und seinem Anwalt beraten.

Ein Veteran kritisiert die «Säuberung unter den Offizieren» scharf, die «ideologisch reine Streitkräfte» schaffen sollen. Mehr anzeigen

Pete Hegseth räumt im Verteidigungsministerium auf: Die Welle an Kündigungen oder erzwungenen Pensionierungen hochrangiger Offiziere ist «nie dagewesen», stellt der britische «Guardian» fest. Es gebe in den Medien schon Vergleiche mit Josef Stalins Säuberungen in der Sowjetunion, heisst es.

24 Personen seien seit Februar 2025 betroffen: Der Auftakt war demnach die Entlassung von Charles Brown Jr., der 2020 noch auf der «Times»-Liste der 100 einflussreichsten Menschen der Welt stand. Der General war in Donald Trumps erster Amtszeit berufen worden und diente als Vorsitzender der Joint Chiefs of Staff als Bindeglied zwischen Militär und Politik.

Der Nachfolger des 64-jährigen Schwarzen musste vor seiner Bestätigung durch den Senat noch schnell vom Drei- zum Viersternegeneral befördert und zudem aus seiner Pensionierung geholt werden: Kritiker haben Dan Caine die Eignung für den Posten abgesprochen, schreibt der «Guardian».

Frau und Bruder im Pentagon

Nach diesem Schema sei es in den letzten 15 Monaten weitergegangen: Hegseth habe sich mit diesem Gebaren im Pentagon zunehmend isoliert, wollen die Briten von Insidern erfahren haben. Der Minister umgebe sich bei der Arbeit zunehmend mit Freunden – und mit Verwandten.

Hegseth fired our Generals. And now is bringing Kid Rock to the Pentagon address our military??? These people are deeply unserious.



[image or embed] — Rep. Melanie Stansbury (NM-01) (@repstansbury.bsky.social) 29. April 2026 um 02:09

Das fällt auch den Kollegen des «Independent» auf: «Pete Hegseth bringt jetzt seine Frau zu Pentagon-Treffen mit, nachdem er Spitzenbeamte entlassen hat», titelt das liberale Portal.

Demnach nimmt Jennifer Rauchet an Sitzungen im Ministerium teil. Das Paar kennt sich aus gemeinsamen Tagen bei «Fox News», wo sie als Produzentin tätig war.

Hegseth war zuvor mit zwei anderen Frauen verheiratet. Rauchet hat drei Kinder aus einer früheren Ehe und ihr neuer Gatte ebenfalls drei: Zusammen haben sie 2017 eine Tochter bekommen und ziehen insgesamt sieben Kinder gross. Geheiratet haben sie 2019 im Trump National Golf Club in Colts Neck, New Jersey, berichtet «People».

…in “sharing” by leaking attack plans to his wife, brother, and lawyer. .•Bottom Line• Hegseth must be held accountable for his abject recklessness and repeated breaches of national security. Hegseth isn’t serving the American people. Hegseth’s serving America’s foes.



[image or embed] — Stephanie Kennedy (@wordswithsteph.bsky.social) 2. Mai 2025 um 06:46

Hegseths «Angst und Paranoia»

Neben seiner Frau bringt Hegseth auch seinen Bruder Phil mit zur Arbeit, den er ebenso zu seinem Berater gemacht hat wie Anwalt Tim Parlatone. Der hat früher sowohl den 45-Jährigen als auch Donald Trump vor Gericht vertreten – und war auch Grund für kritische Fragen bei Hegseths jüngster Anhörung im Kongress.

Laut «Guardian» gibt es Stimmen, die sagen, der 45-Jährige habe «Angst und Paranoia», dass Trump ihn feuern könnte: Als früheres Mitglied der Nationalgarde ohne Kampferfahrung sei er für seinen Posten nicht gerade prädestiniert.

Deswegen umgebe er sich mit Vertrauten. Wie auch dem Milliardär Steve Feinberg, der als sein Stellvertreter das Ministerium mitleitet, für das 2,1 Millionen Militärs und 770 000 Beamte arbeiten.

REED: The direction from your behavior is an intense interest in Christianity and nationalism and in not recognizing the talents of women and non-white gentlemen. That's the wrong direction



HEGSETH: I am not ashamed of my faith in Jesus Christ pic.twitter.com/ru660ARkQg — Aaron Rupar (@atrupar) April 30, 2026

Wer dabei nicht spurt, fliegt raus. 60 Prozent dieser Fälle betreffen schwarze oder weibliche Soldaten, weiss die britische Zeitung. Betroffen seien zum Beispiel die Admirälin Lisa Franchetti oder der hoch dekorierte General Randy George, der im April gefeuert wurde, weil er sich angeblich weigerte, zwei Schwarze und zwei Frauen von der Liste anstehender Beförderungen zu streichen.

«Sie wollen ideologisch reine Streitkräfte schaffen»

«Warum wurde der so angesehene General George entlassen?», fragt die Demokratin Chrissy Houlahan am 29. April in der Anhörung im Kongress. Hegseth redet sich heraus, «aus Respekt vor diesen Offizieren» nicht über die Gründe reden.

«Wie auch immer: Es ist sehr schwer, die Kultur im Ministerium zu ändern, die durch falsche Perspektiven zerstört wurde», lässt er sich dann doch zu einer Antwort hinreissen. «Sie sagen also, General George hat die Kultur zerstört?», hakt Houlahan nach. «Wir sind in dieser Administration viele hochrangige Offiziere losgeworden, weil wir eine neue Führung brauchen», so Hegseth.

Hegseth refuses to say why General George was fired.



“Well, as with any moves we make with general officers, first of all, I thank them for their service.”



“My impression is you thanked him by a text or a phone call. You didn't even do it to his face.” pic.twitter.com/NgKIxFgayQ — Acyn (@Acyn) April 29, 2026

«Es ging um eine Säuberung der Offiziere und darum, die sogenannten woken Offiziere auf der höheren Ebene zu verfolgen», erklärt der frühere Army-Generalmajor Paul Eaton dem «Guardian». «Sie wollen ideologisch reine Streitkräfte schaffen, die dem Präsidenten und seinem Verteidigungsminister gefügig sind und deren Eid mehr auf eine Person als auf die Verfassung gerichtet ist.»

Eaton glaubt, dass die Führung des US-Militärs «substanziell beschädigt» worden ist.: «Das ist ein wirklich ungesundes Umfeld, wenn du Angst hast, deine Meinung zu sagen. Und zwar nicht nur die Wahrheit gegenüber der Macht, sondern auch bei der Verteidigung der Streitkräfte gegen dumme Entscheidungen.»