Hegseth spricht bei D-Day-Rede von «Invasion» an Europas Küsten

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hält eine Rede auf dem US-Friedhof in der Normandie anlässlich des 82. Jahrestages der D-Day-Landung in Colleville-sur-Mer. Keystone

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hat bei seiner Rede zum D-Day einen provokanten Vergleich zwischen der Landung der Alliierten 1944 und der heutigen Migration in die EU gezogen.

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Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Hegseth warnte am D-Day vor einer angeblichen Migranten-«Invasion» in Europa.

Demokrat Jeffries kritisierte dies als Missbrauch des Gedenkens.

Die US-Regierung verschärft derweil ihre Anti-Migrationsrhetorik. Mehr anzeigen

An den Stränden in Spanien, Italien, Griechenland und Bulgarien kämen heute Menschen und Schiffe an, die «gefährliche Ideologien» mit sich brächten, sagte Hegseth auf dem US-Friedhof in Colleville-sur-Mer beim Gedenken an die Landung der Alliierten in der Normandie vor 82 Jahren.

«Wann werden die europäischen Hauptstädte etwas gegen diese Invasion unternehmen, oder ist es bereits zu spät?», fragte Hegseth weiter. Die Verbündete hätten noch Zeit einzulenken, sagte er weiter.

Top-Demokrat: Erinnerung an Helden nicht instrumentalisieren

Der Minderheitsführer der Demokraten im US-Repräsentantenhaus, Hakeem Jeffries, kritisierte die Äusserungen des Republikaners scharf. «Tausende amerikanische Helden kamen am D-Day ums Leben, um die Freiheit zu verteidigen und den Faschismus zu besiegen. Pete Hegseth sollte das Gedenken an sie ehren und respektieren», schrieb Jeffries auf der Plattform X. Das Gedenken dürfe nicht politisch instrumentalisiert werden, mahnte er.

Pete Hegseth in Normandy:



Sadly, today different European beaches are stormed by different dangerous ideologies.



In Spain and Italy and Greece and Bulgaria, boats and men arrive.



When will European capitals do something about that invasion? Or is it too late? pic.twitter.com/NHyB3sjMsh — Clash Report (@clashreport) June 6, 2026

Der sogenannte D-Day am 6. Juni 1944 markierte den Auftakt der Befreiung Frankreichs und Westeuropas von der Nazi-Herrschaft. Zur Streitmacht der Alliierten gehörten damals vor allem US-Amerikaner, Briten, Kanadier, Polen und Franzosen.

Die Regierung von Präsident Donald Trump hat ihre europäischen Verbündeten bereits wiederholt wegen angeblicher Gefahren durch eine «Invasion» von Einwanderern kritisiert und wirft ihnen eine fehlgeleitete Migrationspolitik vor. Trumps Regierung brüstet sich in den USA mit einem sehr harten Vorgehen gegen Asylbewerber und Migranten ohne gültigen Aufenthaltstitel.

Auch JD Vance hetzt gegen Migration

Zuletzt hatte Vizepräsident JD Vance in einem X-Post zu «gerechtem Zorn» aufgerufen und den Mord an einem 18-Jährigen im südenglischen Southampton auf eine angebliche «Masseninvasion von Migranten» zurückgeführt. Die britische Regierung rief in der Folge dazu auf, von «Spaltung, Hass oder Spannungen» abzusehen.