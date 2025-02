Das grosse Linken-Comeback gelingt vor allem dank einer Frau

Heidi Reichinnek (in der Mitte) freut sich über die Wahlergebnisse. KEYSTONE

Die Linke erreichte bei der Bundestagswahl mit 8,8 Prozent ihr bestes Ergebnis seit Jahren. Das verdanken sie unter anderem Heidi Reichinnek. Wer ist die Spitzenpolitikerin und wie kam es dazu?

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Linke erreichte bei der Bundestagswahl 2025 mit rund 8,8 Prozent ihr bestes Ergebnis seit Jahren und wurde mit 27 Prozent stärkste Kraft bei den 18-24-Jährigen.

Grund dafür ist unter anderem Heidi Reichinnek, die Co-Vorsitzende der Partei «Die Linke».

Ihre Strategie: Politik mit Popkultur verbinden. Das kommt vor allem bei den jungen Wählerinnen und Wähler gut an.

Die Linke kommt bei der Bundestagswahl zu mehr als acht Prozent der Zweistimmen. Damit schafft die Partei den Sprung über die Fünfprozent-Hürde locker. Bei den 18-24-Jährigen wurde sie mit 27 Prozent sogar mit Abstand die stärkste Partei.

Wie konnte sich eine Partei, die als politisch tot galt, innerhalb kürzester Zeit wieder an Popularität gewinnen und seit Januar tausende neue Mitgliederinnen und Mitglieder gewinnen?

Ein Grund für den überraschenden Erfolg ist Heidi Reichinnek. Seit 2021 ist die 36-Jährige Mitglied des Deutschen Bundestag und seit Februar 2024 Co-Vorsitzende der Partei «Die Linke», zusammen mit Jan van Aken.

Die Spitzenkandidatin weiss auch haargenau, wie sie die Social-Media-Kanäle zu bespielen hat. Besonders grosse Aufmerksamkeit erhielt eine Rede, die Reichinnek Ende Januar 2025 im Bundestag hielt.

«Auf die Barrikaden»

Als die Unionsfraktion einen Antrag zur Verschärfung der Asylpolitik mit den Stimmen der AfD durchbrachte, sagte Reichinnek zu CDU-Chef Friedrich Merz: «Das sind keine Zufallsmehrheiten, sie haben diese Mehrheit gesucht.» Ihr Appell: «Leistet Widerstand gegen den Faschismus in diesem Land. Auf die Barrikaden.» Das Video ihrer Rede wurde auf TikTok über 30 Millionen Mal angeklickt.

Kurz danach wurden es immer mehr Mitglieder. Seit Januar 2025 verzeichnet Die Linke über 20'000 neue Mitglieder, darunter vor allem viele junge Menschen.

Ihr Ziel: Junge Menschen für Politik begeistern

Reichinneks' Strategie bei den Jungen? Politik mit Popkultur verbinden. So trägt sie Freundschaftsarmbänder, die an Taylor-Swift-Fans erinnern, postet Memes, spricht über ihre Lieblingsmetallband «Subway to Sally» und zeigt ihre Tattoos von Rosa Luxemburg und einer Gasmaske als Hommage an den Arabischen Frühling.

Gleichzeitig bleibt sie konsequent links: Sie fordert Mietendecke, Steuerentlastung, Preisaufsicht und soziale Gerechtigkeit. Sie schafft es, komplexe Themen emotional und zugänglich vermitteln zu können. Für junge Menschen wird sie greifbar. Und genau das ist ihr Ziel: Junge Menschen für Politik begeistern. Sie wird zur Symbolfigur einer «neuen Linken».

Heidi Reichinnek wurde in Mersburg geboren, eine Stadt im südlichen Sachsen-Anhalt. Ihre Karriere begann mit dem Engagement gegen Hartz IV und soziale Ungerechtheit. Danach folgten Stationen in der Kommunalpolitik Osnabrücks und der Landesvorsitzendenrolle in Niedersachsen.

Die Hoffnungsträgerin der Partei

Für Die Linke war sie ein entsprechender Faktor für den Wiedereinzug in den Bundestag. Nach der Spaltung durch Sahra Wagenknecht und die Gründung des «Bündnis Sahra Wagenknecht» drohte die Partei massiv an Zuspruch zu verlieren.

In einigen Umfragen fiel die Partei sogar unter die 5-Prozent-Marke. Parteien, die bei den Wahlen in Deutschland weniger als fünf Prozent der Zweitstimmen erhalten, dürfen nicht in den Bundestag einziehen. Dies regelt die Fünf-Prozent-Hürde als Sperrklausel im Bundeswahlgesetz.

Durch Reichinnek und der «Mission Silberlocke» – eine Initiative der Linken-Politiker Gregor Gysi, Bodo Ramelow und Dietmar Bartsch, die durch Direktmandate und einen Sympathiewahlkampf die Partei zurück in den Bundestag bringen sollte – stiegen die Umfragewerte wieder.

In einem Interview mit der «Rheinischen Post» äusserte sie sich zu dem Aufstieg der Linken in den Umfragen mit den Worten: «Ich muss nicht an Wunder glauben, ich erlebe sie ja.» Dieses Wunder bestätigte sich schliesslich mit dem tatsächlichen Ergebnis der Bundestagswahl, bei der die Partei 8,8 Prozent der Wählerstimmen erreichte.