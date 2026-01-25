Schockmoment in den USA: Helikopter kracht vor Augen von Ausflüglern zu Boden
Ein Helikopter-Absturz in den verschneiten Bergen Utahs sorgt für Aufsehen: Eine Tourengruppe wird zufällig zu Augenzeugen des dramatischen Unfalls – und hält den Moment mit der Kamera fest.
22.01.2026
- Am 18. Januar 2026 stürzt in den Uinta Mountains im Bundesstaat Utah in den USA ein Helikopter vor den Augen einer Schneemobilfahrer-Gruppe ab.
- Der Helikopter gerät ausser Kontrolle und fällt plötzlich zu Boden.
- Augenzeugen halten den dramatischen Vorfall in einem Video fest.
Als am 18. Januar eine Gruppe Schneemobilfahrer in den Uinta Mountains in den USA wandern geht, erlebt sie einen Schockmoment: Die Menschen sehen, wie ein Helikopter plötzlich ausser Kontrolle gerät und abstürzt. Die vier Insassen haben den Crash verletzt überlebt.
Die Augenzeugen filmen den Unfall: Im Video kannst du den Horror-Crash sehen.
