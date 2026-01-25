Schockmoment in den USA: Helikopter kracht vor Augen von Ausflüglern zu Boden Ein Helikopter-Absturz in den verschneiten Bergen Utahs sorgt für Aufsehen: Eine Tourengruppe wird zufällig zu Augenzeugen des dramatischen Unfalls – und hält den Moment mit der Kamera fest. 22.01.2026

Ein Helikopter-Absturz in den verschneiten Bergen Utahs sorgt für Aufsehen: Eine Tourengruppe wird zufällig zu Augenzeugen des dramatischen Unfalls – und hält den Moment mit der Kamera fest.

Leana Bachmann, Anaëlle Hebang Nicole Agostini

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am 18. Januar 2026 stürzt in den Uinta Mountains im Bundesstaat Utah in den USA ein Helikopter vor den Augen einer Schneemobilfahrer-Gruppe ab.

Der Helikopter gerät ausser Kontrolle und fällt plötzlich zu Boden.

Augenzeugen halten den dramatischen Vorfall in einem Video fest. Mehr anzeigen

Als am 18. Januar eine Gruppe Schneemobilfahrer in den Uinta Mountains in den USA wandern geht, erlebt sie einen Schockmoment: Die Menschen sehen, wie ein Helikopter plötzlich ausser Kontrolle gerät und abstürzt. Die vier Insassen haben den Crash verletzt überlebt.

Die Augenzeugen filmen den Unfall: Im Video kannst du den Horror-Crash sehen.

Mehr Videos aus dem Ressort