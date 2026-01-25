  1. Privatkunden
Schockmoment in den USA Helikopter stürzt vor Augen von Ausflüglern ab

Leana Bachmann, Anaëlle Hebang

25.1.2026

Schockmoment in den USA: Helikopter kracht vor Augen von Ausflüglern zu Boden

Schockmoment in den USA: Helikopter kracht vor Augen von Ausflüglern zu Boden

Ein Helikopter-Absturz in den verschneiten Bergen Utahs sorgt für Aufsehen: Eine Tourengruppe wird zufällig zu Augenzeugen des dramatischen Unfalls – und hält den Moment mit der Kamera fest.

22.01.2026

Ein Helikopter-Absturz in den verschneiten Bergen Utahs sorgt für Aufsehen: Eine Tourengruppe wird zufällig zu Augenzeugen des dramatischen Unfalls – und hält den Moment mit der Kamera fest.

Leana Bachmann, Anaëlle Hebang

25.01.2026, 19:23

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Am 18. Januar 2026 stürzt in den Uinta Mountains im Bundesstaat Utah in den USA ein Helikopter vor den Augen einer Schneemobilfahrer-Gruppe ab.
  • Der Helikopter gerät ausser Kontrolle und fällt plötzlich zu Boden.
  • Augenzeugen halten den dramatischen Vorfall in einem Video fest.
Mehr anzeigen

Als am 18. Januar eine Gruppe Schneemobilfahrer in den Uinta Mountains in den USA wandern geht, erlebt sie einen Schockmoment: Die Menschen sehen, wie ein Helikopter plötzlich ausser Kontrolle gerät und abstürzt. Die vier Insassen haben den Crash verletzt überlebt.

Die Augenzeugen filmen den Unfall: Im Video kannst du den Horror-Crash sehen. 

Mehr Videos aus dem Ressort

Panikattacken, Albträume und Angstbisi ade – «So wurde ich endlich meine Flugangst los»

Panikattacken, Albträume und Angstbisi ade – «So wurde ich endlich meine Flugangst los»

Seit 25 Jahren hat blue News Redaktorin Fabienne Berner Angst vorm Fliegen. Deshalb nahm sie an einem Flugangst-Seminar teil. Wie so ein Coaching abläuft und ob es auch etwas geholfen hat, erfährst du im Video.

09.04.2025

