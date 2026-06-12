  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball-WM
  4. Fussball
  5. Eishockey
  6. Tennis
  7. Motorsport
  8. Weitere
  9. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Fussball-WM
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  13. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Kurz nach dem Start Helikopter stürzt am Lago Maggiore ab – ein Toter

Sven Ziegler

12.6.2026

Am Lago Maggiore ist ein Helikopter abgestürzt. (Symbolbild)
Am Lago Maggiore ist ein Helikopter abgestürzt. (Symbolbild)
sda

Bei einem Helikopterabsturz am Lago Maggiore ist eine Person ums Leben gekommen. Der Privathelikopter stürzte nach ersten Erkenntnissen kurz nach dem Start in der Gemeinde Lesa in Norditalien ab.

Paolo Beretta

12.06.2026, 13:37

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Am Lago Maggiore ist ein Privathelikopter kurz nach dem Start abgestürzt.
  • Eine Person starb, drei weitere Insassen wurden verletzt.
  • Die Ursache des Unglücks ist bislang unklar und wird untersucht.
Mehr anzeigen

Ein schweres Flugunglück hat sich am Freitag am italienischen Ufer des Lago Maggiore ereignet.

Nach Angaben italienischer Medien war ein Privathelikopter kurz zuvor von einem Anwesen in Solcio di Lesa in der Provinz Novara gestartet. Wenige Augenblicke später stürzte das Luftfahrzeug aus noch unbekannten Gründen ab.

Der Unfall ereignete sich nahe der Mündung des Flusses Erno auf der piemontesischen Seite des Sees.

Ein Toter und drei Verletzte

Alle Betroffenen befanden sich nach bisherigen Erkenntnissen an Bord des Helikopters.

Eine Person kam beim Absturz ums Leben. Mehrere italienische Medien berichten, dass es sich um einen etwa 60-jährigen Mann handeln soll.

Drei weitere Menschen wurden verletzt und von Rettungskräften versorgt.

Helikopter stürzte auf Festland

Entgegen ersten Befürchtungen ging der Helikopter nicht im Lago Maggiore nieder.

Nach den bisherigen Informationen stürzte das Luftfahrzeug auf dem Festland ab.

Neben Rettungskräften rückten auch Behördenvertreter zum Unfallort aus. Unter anderem begab sich der Gemeindepräsident von Lesa, Luca Bona, zur Unglücksstelle.

Weshalb der Helikopter abstürzte, ist derzeit unklar.

Die zuständigen Behörden haben Ermittlungen aufgenommen und wollen nun klären, ob ein technischer Defekt, menschliches Versagen oder andere Faktoren zum Absturz geführt haben.

Meistgelesen

Plötzlich bricht der Eisberg auseinander – dann rollt Mega- Welle aufs Boot zu
Europa zieht die Asyl-Schrauben an – das hat für die Schweiz Folgen
Kurz vor Trump-Event erscheint rätselhafte Botschaft auf einem Rasen
Die Strasse von Hormus ist seit Monaten offen – wir wussten es bloss nicht
Sein Leben hing am seidenen Faden – jetzt ist Raul Jimenez WM-Torschütze