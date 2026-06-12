Am Lago Maggiore ist ein Helikopter abgestürzt. (Symbolbild) sda

Bei einem Helikopterabsturz am Lago Maggiore ist eine Person ums Leben gekommen. Der Privathelikopter stürzte nach ersten Erkenntnissen kurz nach dem Start in der Gemeinde Lesa in Norditalien ab.

Paolo Beretta Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Lago Maggiore ist ein Privathelikopter kurz nach dem Start abgestürzt.

Eine Person starb, drei weitere Insassen wurden verletzt.

Die Ursache des Unglücks ist bislang unklar und wird untersucht. Mehr anzeigen

Ein schweres Flugunglück hat sich am Freitag am italienischen Ufer des Lago Maggiore ereignet.

Nach Angaben italienischer Medien war ein Privathelikopter kurz zuvor von einem Anwesen in Solcio di Lesa in der Provinz Novara gestartet. Wenige Augenblicke später stürzte das Luftfahrzeug aus noch unbekannten Gründen ab.

Der Unfall ereignete sich nahe der Mündung des Flusses Erno auf der piemontesischen Seite des Sees.

Ein Toter und drei Verletzte

Alle Betroffenen befanden sich nach bisherigen Erkenntnissen an Bord des Helikopters.

Eine Person kam beim Absturz ums Leben. Mehrere italienische Medien berichten, dass es sich um einen etwa 60-jährigen Mann handeln soll.

Drei weitere Menschen wurden verletzt und von Rettungskräften versorgt.

Helikopter stürzte auf Festland

Entgegen ersten Befürchtungen ging der Helikopter nicht im Lago Maggiore nieder.

Nach den bisherigen Informationen stürzte das Luftfahrzeug auf dem Festland ab.

Neben Rettungskräften rückten auch Behördenvertreter zum Unfallort aus. Unter anderem begab sich der Gemeindepräsident von Lesa, Luca Bona, zur Unglücksstelle.

Weshalb der Helikopter abstürzte, ist derzeit unklar.

Die zuständigen Behörden haben Ermittlungen aufgenommen und wollen nun klären, ob ein technischer Defekt, menschliches Versagen oder andere Faktoren zum Absturz geführt haben.