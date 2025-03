Gefährliche Rettungsaktion in New York: Hier baumeln zwei Fensterputzer in der Luft herum Zwei Männer sitzen in der Hängearbeitsbühne, die beim 250 Meter hohen Gebäudekomplex Time Warner Center befestigt ist, fest. Im Video siehst du, wie wild sie herum baumeln. 03.03.2025

Zwei Männer sitzen in einer Hängearbeitsbühne fest, die am 250 Meter hohen Time Warner Center befestigt ist. Im Video siehst du, wie heftig sie hin und her baumeln.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Time Warner Center in New York ist 250 Meter hoch und hat 55 Stockwerke.

Zwei Fensterputzer sitzen in ihrer Hängearbeitsbühne am Gebäude fest und werden vom Wind heftig hin und her geschaukelt.

Der Vorfall ereignete sich am Freitag, 28. Februar 2025, wie US-Medien berichten. Mehr anzeigen

Das nennt man Glück im Unglück. Zwei Fensterputzer baumeln mit ihrer Hängearbeitsbühne in der Luft beim 250 Meter hohem Gebäudekomplex Time Warner Center in New York herum und können in Sicherheit gebracht werden.

Die Rettungsaktion stellt sich alles andere als einfach heraus. Als die Rettungskräfte die zwei Arbeiter retten wollen, erkennen sie, dass die Fensterputzer gar nicht gesichert sind.

Im Video siehst du Ausschnitte der gefährlichen Rettungsaktion.

Mehr Videos aus dem Ressort