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Ungewöhnlicher Café-Standort Hier beobachten Starbucks-Kund*innen nordkoreanische Bürger

Ein Starbucks mit direktem Blick auf Nordkorea entwickelt sich zum Touristenmagneten. Die Filiale im südkoreanischen Aegibong Peace Ecopark liegt weniger als zwei Kilometer von der Grenze entfernt und bietet Besucher*innen einen ungewöhnlichen Ausblick auf das abgeschottete Nachbarland. Gerade der Kontrast zwischen der US-Kaffeekette als Symbol des amerikanischen Kapitalismus und dem kommunistischen Nordkorea fasziniert viele Gäste.