Spur der Verwüstung: Tornado fegt durch Wohnquartier – Rettungsarbeiten dauern an In der berüchtigten «Tornado Alley» im Herzen der USA haben erneut heftige Unwetter gewütet: Mehrere Tornados zogen über den Bundesstaat Oklahoma hinweg und richteten massive Schäden an. 24.04.2026

In der berüchtigten «Tornado Alley» im Herzen der USA haben erneut heftige Unwetter gewütet: Mehrere Tornados zogen über den Bundesstaat Oklahoma hinweg und richteten massive Schäden an.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein heftiger Tornado hat am Donnerstagabend die Stadt Enid im US-Bundesstaat Oklahoma getroffen.

Mindestens zehn Menschen wurden laut lokalen Medien verletzt.

Die Region liegt in der sogenannten «Tornado Alley», in der solche Extremwetter besonders häufig auftreten. Mehr anzeigen

Nachdem am Donnerstag ein schwerer Tornado über die Stadt Enid hinweggefegt ist, laufen die Rettungsarbeiten weiter auf Hochtouren. Einsatzkräfte durchsuchten betroffene Quartiere von Haus zu Haus, um eingeschlossene Bewohner zu finden. Auch ein Stützpunkt der US-Luftwaffe wurde vom Sturm erfasst, das genaue Ausmass der Schäden ist noch unklar.

Der Wirbelsturm war Teil einer schweren Unwetterlage mit mehreren bestätigten Tornados im Norden Oklahomas. Dramatische Aufnahmen zeigen einen gewaltigen Tornado-Trichter sowie heftige Blitze. Der US-Wetterdienst warnt weiterhin vor neuen Stürmen – vereinzelt könnten auch weitere Tornados entstehen.

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