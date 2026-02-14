  1. Privatkunden
Sankt Petersburg Hier findet das Leben auf den zugefrorenen Kanälen statt

Nicole Agostini

14.2.2026

Sankt Petersburg: Hier findet das Leben auf den zugefrorenen Kanälen statt

Sankt Petersburg: Hier findet das Leben auf den zugefrorenen Kanälen statt

Wo sonst Wasser fliesst, liegt jetzt Eis: Alle Kanäle im Zentrum von Sankt Petersburg sind zugefroren. Das dicke Eis zieht zahlreiche Menschen an und bringt sie auf neue Ideen, ihre Freizeit zu verbringen.

09.02.2026

Wo sonst Wasser fliesst, liegt jetzt Eis: Alle Kanäle im Zentrum von Sankt Petersburg sind zugefroren. Das dicke Eis zieht zahlreiche Menschen an und bringt sie auf neue Ideen, ihre Freizeit zu verbringen.

Nicole Agostini

14.02.2026, 15:32

Diesen Winter sind alle Kanäle mitten in der russischen Stadt Sankt Petersburg zugefroren. Durch die eisige Kälte, die wochenlang herrschte, mit Temperaturen bis zu minus zwölf Grad Celsius, hatte das Eis ausreichend Zeit, um dick genug zu werden.

Das zieht die Menschen aufs Eis. Sie geniessen es und üben jegliche Aktivitäten aus – im Video erfährst du welche.

