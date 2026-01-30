Ausschreitungen in Lille: Hier geht die Feuerwehr mit Feuerlöschern auf die Polizei los In Lille (F) ist ein Protest der Feuerwehr eskaliert. Mit Feuerlöschern attackierten sie die Polizei, zündeten Reifen und Barrikaden. Grund ist tiefer Frust über Sparmassnahmen und Personalmangel. 30.01.2026

In Lille (F) kam es zu Zusammenstössen zwischen Feuerwehrleuten und der Polizei.

Die Feuerwehr protestiert gegen Sparmassnahmen, fehlende Stellen und ein umstrittenes Bartverbot.

Trotz erster Zugeständnisse der Behörden demonstrierten rund 700 Feuerwehrleute mit Blockaden und brennenden Barrikaden.

Die Bilder, die der französische Journalist Luc Affret X veröffentlicht hat, haben es in sich: In Lille geraten Feuerwehrleute und Polizei aneinander. Mit Feuerlöschern gehen die Feuerwehrleute dabei auf Polizisten los, diese reagieren mit Tränengas und ziehen sich zurück.

Auslöser ist der Frust der Feuerwehr in Nordfrankreich. Laut deren Gewerkschaft fehlen rund 6,4 Millionen Franken sowie 160 Stellen. Sparmassnahmen erschwerten den Einsatzalltag, so die Kritik.

Die Folge: längere Einsatzzeiten – mit potenziell fatalen Konsequenzen bei Bränden oder medizinischen Notfällen. Zusätzlich machte zuletzt ein diskutiertes Bartverbot Schlagzeilen.

Behörden machen Zugeständnisse

Am Donnerstag demonstrierten rund 700 Feuerwehrleute im Zentrum von Lille. Sie blockierten den Stadtring, zündeten Reifen und Pyrotechnik und errichteten brennende Barrikaden aus Mülltonnen – ausgerechnet jene, die sonst Feuer bekämpfen.

Es sind nicht die ersten Proteste seit Jahresbeginn. Die Behörden stellten mittlerweile 50 neue Stellen und die Lockerung des Bartverbots in Aussicht. Ob und wann diese Massnahmen umgesetzt werden, ist bis anhin unklar.